Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

ФАС сообщила, что обсудила с Wildberries легализацию параллельного импорта (ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России он сейчас запрещен).
— Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям, — заявил замглавы службы.
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Фестиваль «Пикник Афиши» отменен из-за ситуации в мире.
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Сразу после массовых заявлений иностранных компаний об уходе из России их работники оказались в смятении, что делать дальше. Чуть позже стало понятно, что «уход из России» может подразумевать под собой самые разные схемы с юридической точки зрения.
Вместе с юристами и Минтрудом мы разобрались, сколько и в каких случаях будут платить, что делать, если вас попросят написать заявление по собственному желанию, и в других вопросах.
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«Единая Россия» подготовила поправки об уголовной ответственности за фейки о любых госорганах РФ, действующих за рубежом, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, эти нормы коснутся в том числе Росгвардии, МЧС, а также российских посольств.
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Сколько сейчас стоят автомобили
Стоимость популярных иномарок в России только за первые две недели марта выросла на 300–500 тысяч рублей. Мы познакомились с актуальными прайс-листами наиболее значимых для России брендов, а заодно прошлись по предложениям официальных дилеров в интернете, чтобы потихоньку привыкать к новой системе координат, где Volkswagen Tiguan может стоить
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Украинский телеведущий Дмитрий Гордон попал под проверку Следственного комитета России из-за «призывов к насилию в отношении российских военных».
— 16 марта на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российских властей и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Также ранее в своем обращении украинский журналист призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации, — говорится в релизе следствия. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.
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Египетские власти временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.
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Ключевые события 17 марта
Ключевые события 17 марта коротко:
- ограничение авиасообщения, действующее в аэропортах на юге России, продлено до 03:45 мск
26 марта;
- новые санкции в отношении России и отдельных лиц ввели Япония, Австралия и Новая Зеландия;
- в мире стартовали продажи новых iPhone SE, но в России их, как и другие новинки с последней презентации, продавать не будут;
- в полночь на 18 марта сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией;
- Федеральная антимонопольная служба запустила проверки участников рынка для недопущения задержек отгрузки сахара в магазины.
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