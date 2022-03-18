Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

ФАС сообщила, что обсудила с Wildberries легализацию параллельного импорта (ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России он сейчас запрещен).

— Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям, — заявил замглавы службы.

