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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военного конфликта

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Мария Захарова

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ФАС сообщила, что обсудила с Wildberries легализацию параллельного импорта (ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России он сейчас запрещен).

— Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям, — заявил замглавы службы.

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Мария Захарова

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Фестиваль «Пикник Афиши» отменен из-за ситуации в мире.

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Ольга Беляева

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Сразу после массовых заявлений иностранных компаний об уходе из России их работники оказались в смятении, что делать дальше. Чуть позже стало понятно, что «уход из России» может подразумевать под собой самые разные схемы с юридической точки зрения.

Вместе с юристами и Минтрудом мы разобрались, сколько и в каких случаях будут платить, что делать, если вас попросят написать заявление по собственному желанию, и в других вопросах.

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Мария Захарова

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«Единая Россия» подготовила поправки об уголовной ответственности за фейки о любых госорганах РФ, действующих за рубежом, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, эти нормы коснутся в том числе Росгвардии, МЧС, а также российских посольств.

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Мария Захарова

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Сколько сейчас стоят автомобили

Стоимость популярных иномарок в России только за первые две недели марта выросла на 300–500 тысяч рублей. Мы познакомились с актуальными прайс-листами наиболее значимых для России брендов, а заодно прошлись по предложениям официальных дилеров в интернете, чтобы потихоньку привыкать к новой системе координат, где Volkswagen Tiguan может стоить 7–8 млн рублей.

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Мария Захарова

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Украинский телеведущий Дмитрий Гордон попал под проверку Следственного комитета России из-за «призывов к насилию в отношении российских военных».

— 16 марта на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российских властей и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Также ранее в своем обращении украинский журналист призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации, — говорится в релизе следствия. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.

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Мария Захарова

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Египетские власти временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.

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Ольга Беляева

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Ключевые события 17 марта

Ключевые события 17 марта коротко:

  • ограничение авиасообщения, действующее в аэропортах на юге России, продлено до 03:45 мск 26 марта;
  • новые санкции в отношении России и отдельных лиц ввели Япония, Австралия и Новая Зеландия;
  • в мире стартовали продажи новых iPhone SE, но в России их, как и другие новинки с последней презентации, продавать не будут;
  • в полночь на 18 марта сняты все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией;
  • Федеральная антимонопольная служба запустила проверки участников рынка для недопущения задержек отгрузки сахара в магазины.

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