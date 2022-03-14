Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

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Instagram — всё
Пользователи со всей России сообщают, что не могут войти в Instagram. Первые сообщения об этом пришли из Владивостока.
Сейчас о сбоях сообщают на Урале.
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Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено, заявили в украинском «Энергоатоме». Охлаждение отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будет работать штатно.
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События 13 марта, коротко
Мы продолжаем вести онлайн-хронику российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 13 марта:
- переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате, обе стороны утверждают, что достигли прогресса и в ближайшее время могут прийти к единой позиции;
- пресс-секретарь президента РФ не исключил встречи Путина и Зеленского;
- в Минфине заявили, что страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России;
- пенсионерам, проживающим за рубежом, продолжат перечислять пенсии;
- новый пакет санкций ЕС отразится на импорте железа и стали из РФ, экспорте предметов роскоши и запрете любых инвестиций в нефтяную сферу.
Более подробно обо всех событиях можно почитать в онлайн-трансляции по ссылке.
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