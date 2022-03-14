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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военного конфликта

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

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Instagram — всё

Пользователи со всей России сообщают, что не могут войти в Instagram. Первые сообщения об этом пришли из Владивостока.

Сейчас о сбоях сообщают на Урале.

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Мария Захарова

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Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено, заявили в украинском «Энергоатоме». Охлаждение отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будет работать штатно.

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Мария Захарова

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События 13 марта, коротко

Мы продолжаем вести онлайн-хронику российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 13 марта:

  • переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате, обе стороны утверждают, что достигли прогресса и в ближайшее время могут прийти к единой позиции;
  • пресс-секретарь президента РФ не исключил встречи Путина и Зеленского;
  • в Минфине заявили, что страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России;
  • пенсионерам, проживающим за рубежом, продолжат перечислять пенсии;
  • новый пакет санкций ЕС отразится на импорте железа и стали из РФ, экспорте предметов роскоши и запрете любых инвестиций в нефтяную сферу.

Более подробно обо всех событиях можно почитать в онлайн-трансляции по ссылке.

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