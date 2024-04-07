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Происшествия Прорыв дамбы в Орске онлайн-трансляция Эвакуация людей идет третий день, на место летит глава МЧС: что сейчас происходит в Орске

Эвакуация людей идет третий день, на место летит глава МЧС: что сейчас происходит в Орске

Онлайн-хроника прорыва дамбы и последствий ЧП

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В Оренбургской области из-за прорывало участок дамбы уходит под воду город Орск. Он принял на себя основной удар стихии, готовятся к приходу воды и в Оренбурге. Всего в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. На место ЧС вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков. В этой хронике — все подробности. ЧП.

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Паводок Дамба Орск Оренбург Оренбуржье МЧС ЧС
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