Эвакуация людей идет третий день, на место летит глава МЧС: что сейчас происходит в Орске

В Оренбургской области из-за прорывало участок дамбы уходит под воду город Орск. Он принял на себя основной удар стихии, готовятся к приходу воды и в Оренбурге. Всего в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. На место ЧС вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков. В этой хронике — все подробности. ЧП.

