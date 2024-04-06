Эвакуировали уже 3 тысячи человек: в Орске прорвало дамбу. Онлайн-трансляцция

— Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см! И сейчас составляет 778 см! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать.Электро и газоснабжение ваших районов будет отключено! — написал он в своем телеграм-канале.