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В Орске прорвало дамбу

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Происшествия онлайн-трансляция Эвакуировали уже 3 тысячи человек: в Орске прорвало дамбу. Онлайн-трансляцция

Эвакуировали уже 3 тысячи человек: в Орске прорвало дамбу. Онлайн-трансляцция

Следим за происходящим в режиме онлайн

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7 комментариев

В городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Спасатели эвакуируют людей. В этом онлайне мы следим за происходящим.

Дарья Пирогова

Посмотрите, что нужно взять с собой при чрезвычайных ситуациях. В «тревожном чемоданчике» должно лежать только самое необходимое.

Дарья Пирогова

— По данным на 5 апреля в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок, — сообщили в администрации Орска.

Там отметили, что глава региона находится в Орске, где ведутся работы по укреплению дамбы.

Дарья Пирогова

Спасатели продолжают эвакуацию людей. В МЧС России показали кадры происходящего.

Дарья Пирогова

Снежная зима и резкое потепление обернулись масштабными паводками. Сильнее всего из-за паводков пострадала Оренбургская область.

Дарья Пирогова

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей эвакуироваться.

— Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см! И сейчас составляет 778 см! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать.Электро и газоснабжение ваших районов будет отключено! — написал он в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на данный момент подтоплено 300 домовладений и 750 участков.

Дарья Пирогова

Спасатели обходят жилые дома и эвакуируют людей в пункты временного размещения.

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