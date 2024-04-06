Эвакуировали уже 3 тысячи человек: в Орске прорвало дамбу. Онлайн-трансляцция

В городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Спасатели эвакуируют людей. В этом онлайне мы следим за происходящим.
Посмотрите, что нужно взять с собой при чрезвычайных ситуациях. В «тревожном чемоданчике» должно лежать только самое необходимое.
— По данным на 5 апреля в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок, — сообщили в администрации Орска.
Там отметили, что глава региона находится в Орске, где ведутся работы по укреплению дамбы.
Спасатели продолжают эвакуацию людей. В МЧС России показали кадры происходящего.
Снежная зима и резкое потепление обернулись масштабными паводками. Сильнее всего из-за паводков пострадала Оренбургская область.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей эвакуироваться.
— Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см! И сейчас составляет 778 см! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать.Электро и газоснабжение ваших районов будет отключено! — написал он в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что на данный момент подтоплено 300 домовладений и 750 участков.
Спасатели обходят жилые дома и эвакуируют людей в пункты временного размещения.