Будут работать несколько судей? В Москве решают вопрос об аресте террористов из Crocus City Hall

Вечером 22 марта, за 10 минут до выступления группы «Пикник», несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день.

Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 137.

24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.



Трансляция обновляется Новые внизу Новые вверху

Михаил Контуев Для избрания меры пресечения подозреваемым в совершении теракта в Crocus City Hall в Басманном суде подготовили два зала заседаний.













Василина Берёзкина Журналистов наконец запустили в здание, суд вот-вот должен начаться.

Все подробности наши московские коллеги собирают в отдельном онлайне. Здесь мы тоже будем писать самое главное.

У здания суда весь день дежурят силовики Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Василина Берёзкина Минута молчания у «Крокуса». А также «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева — его именем назван концертный зал.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RU











Василина Берёзкина Добрый вечер, мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последние новости этого часа:

24 марта по всей стране объявлен днем общенационального траура по погибшим;

по последним данным МЧС, при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 152 человека, погибли 137. Установлены личности более 60 погибших;

на месте трагедии МЧС продолжает разбор конструкций. Используется тяжелая техника;

более 3 тысяч человек пришли сдавать кровь для пострадавших, более 10 тысяч — возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»;

задержанных по подозрению в теракте привезли на допрос в Москву;

официальных данных о том, кто выступает заказчиком теракта, пока нет;

трагедия в «Крокус Сити Холле» стала крупнейшим терактом в России за последние 20 лет.











