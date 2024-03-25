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О чем говорят боевики из «Крокуса» на видео

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall онлайн-трансляция Будут работать несколько судей? В Москве решают вопрос об аресте террористов из Crocus City Hall

Будут работать несколько судей? В Москве решают вопрос об аресте террористов из Crocus City Hall

В режиме реального времени собираем всю информацию о страшной ночи в Красногорске и ее последствиях

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Вечером 22 марта, за 10 минут до выступления группы «Пикник», несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день.

Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 137.

24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

Михаил Контуев

Для избрания меры пресечения подозреваемым в совершении теракта в Crocus City Hall в Басманном суде подготовили два зала заседаний.

Василина Берёзкина

Журналистов наконец запустили в здание, суд вот-вот должен начаться.

Все подробности наши московские коллеги собирают в отдельном онлайне. Здесь мы тоже будем писать самое главное.

У здания суда весь день дежурят силовики
Василина Берёзкина

Минута молчания у «Крокуса». А также «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева — его именем назван концертный зал.

Василина Берёзкина

Добрый вечер, мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последние новости этого часа:

  • 24 марта по всей стране объявлен днем общенационального траура по погибшим;

  • по последним данным МЧС, при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 152 человека, погибли 137. Установлены личности более 60 погибших;

  • на месте трагедии МЧС продолжает разбор конструкций. Используется тяжелая техника;

  • более 3 тысяч человек пришли сдавать кровь для пострадавших, более 10 тысяч — возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»;

  • задержанных по подозрению в теракте привезли на допрос в Москву;

  • официальных данных о том, кто выступает заказчиком теракта, пока нет;

  • трагедия в «Крокус Сити Холле» стала крупнейшим терактом в России за последние 20 лет.

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