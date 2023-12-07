«Нормальной охраны никогда не было»: что известно о стрельбе в Брянской школе

Отец девочки, которая устроила сегодня стрельбу в брянской гимназии, на допросе рассказал, что не знал, что ружье пропало.

Как сообщает телеграм-канал «112», мужчина рассказал следователям, что, как и положено, хранит оружие в металлическом шкафу под замком, все документы на «Бекас» 16 калибра в порядке. По его мнению, дочь, скорее всего, украла ключ от оружейного сейфа и взяла из него дробовик и охотничий нож. Как девочка уходила в школу, мужчина не видел.

Что стало мотивом кровавой расправы над одноклассниками Дмитрий так же затруднился ответить. По его словам, дочь не жаловалась на травлю с их стороны. Если какой-то буллинг и был, девочка держала переживания в себе и не делилась с родными.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что отца девочки допрашивают в качестве свидетеля.