«Нормальной охраны никогда не было»: что известно о стрельбе в Брянской школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала у себя в телеграм-канале видеообращение, в котором сообщила, что взяли ситуацию с детьми, пострадавшими при стрельбе в школе, на личный контроль.
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Что рассказал отец стрелявшей на допросе
Отец девочки, которая устроила сегодня стрельбу в брянской гимназии, на допросе рассказал, что не знал, что ружье пропало.
Как сообщает телеграм-канал «112», мужчина рассказал следователям, что, как и положено, хранит оружие в металлическом шкафу под замком, все документы на «Бекас» 16 калибра в порядке. По его мнению, дочь, скорее всего, украла ключ от оружейного сейфа и взяла из него дробовик и охотничий нож. Как девочка уходила в школу, мужчина не видел.
Что стало мотивом кровавой расправы над одноклассниками Дмитрий так же затруднился ответить. По его словам, дочь не жаловалась на травлю с их стороны. Если какой-то буллинг и был, девочка держала переживания в себе и не делилась с родными.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что отца девочки допрашивают в качестве свидетеля.
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Руководитель одного из охранных предприятий Брянска рассказал телеграм-каналу SHOT, что в гимназию, где сегодня была стрельба, «не хотели заходить ЧОПы», объясняя это тем, что в учебном заведении было «слишком много сложностей».
— Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился, — рассказал собеседник телеграм-канала.
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Телеграм-канал Mash сообщает, что в классе биологии во время нападения находилась сестра-близнец стрелявшей девочки. Она спаслась.
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Авторы проекта «Объясняем.рф» рассказали, как вести себя в случае, если на школу напали с оружием:
- если в другой части школы слышны выстрелы, нужно быстрее бежать к выходу;
- не тратить время на разговоры и не собирать вещи — тяжелый рюкзак и неудобная обувь только помешают спасению;
- если не получается сбежать, нужно спрятаться, закрыть и забаррикадировать дверь в классе;
- выключить свет в помещении и звук на телефоне, чтобы не привлечь внимание преступника;
- слушаться полицейских и быстро выполнять все команды.
Авторы проекта также просят взрослых объяснить ребенку, что не нужно пытаться говорить с преступником или останавливать его, даже если это одноклассник или друг. Самое главное — спасти себя.
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Ученики брянской гимназии №5 рассказали телеграм-каналу Mash, что в учебном заведении никогда не было нормальной охраны — ни камер, ни турникетов.
Разговоры о современной пропускной системе шли четыре года, но до ее установки дело так и не дошло. С 2010 года на входе сидела только бабушка, да и та не всегда появлялась на месте.
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, в брянской гимназии не работала рамка металлодетектора.
При этом посторонние, по словам собеседника агентства, в гимназию пройти не могли.
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Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии, ученица которой устроила стрельбу.
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Задержали отца стрелявшей девочки
Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, задержали.
Как сообщает телеграм-канал Shot,
По одной из версий, школьница могла воспользоваться тем, что накануне у ее отца был день рождения.
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Минпросвещения РФ направило в Брянск оперативную группу, которая будет вместе с оперативными службами работать на месте.
Как сообщают в ведомстве, в связи с ЧП школьникам, педагогам и родителям оказывают психологическую помощь.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что одна из причин трагедии в брянской школе — «халатное отношение к хранению огнестрельного оружия».
— Оно должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия, — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале. — Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью. Напомню, ранее мы ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал ЧП в гимназии страшной трагедией.
— Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале. — Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие.
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По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по
— По предварительным данным следствия,
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Они проводят следственные действия, устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.
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По обновленным данным МВД, от выстрелов ученицы в брянской гимназии пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась.
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В правоохранительных органах считают, что девушка открыла стрельбу в школе из-за конфликта с одноклассниками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, школьница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.
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Администрация Брянска удалила в своем телеграм-канале сообщение, в котором говорилось о том, что в результате стрельбы двое погибли и четверо пострадали.
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Как сообщает телеграм-канал Baza, школьница открыла стрельбу во время урока биологии.
Поднявшись на четвертый этаж гимназии, она вошла в кабинет и открыла огонь. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид.
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По предварительным данным,
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял состояние пострадавших на контроль.
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Официальная информация от МВД
МВД по Брянской области опубликовало информацию о стрельбе в гимназии
— Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии
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По официальным данным, в результате стрельбы два человека погибли, четверо пострадали. Такая информация появилась в телеграм канале администрации Брянска.
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