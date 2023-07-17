«Ответ со стороны России, конечно, будет»: Путину рассказали, в каком состоянии Крымский мост

Для туристов, которые поехали в Крым на собственных автомобилях, организовали альтернативный сухопутный маршрут. Он пролегает через Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой. Протяженность пути составляет около
Для проезда туристам при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль.
Информация о закрытии движения по Крымскому мосту и необходимости выбора альтернативных маршрутов размещена на электронных табло, которые установлены вдоль улично-дорожной сети. Также автоинспекторы объясняют водителям ситуацию при помощи специальных громкоговорящих устройств.
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Министерство курортов и туризма Республики Крым решает с отелями и санаториями вопрос с проживанием туристов, которые вынуждены были задержаться на полуострове из-за повреждения Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин лично прибыл к Крымскому мосту, чтобы оценить последствия теракта. Он заявил, что решение о запуске машин по мосту может быть принято через несколько часов. Известно, что сейчас завершается обследование автомобильной части моста.
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Задержка поездов
Пассажиры поезда Симферополь — Москва, который первый проехал по Крымскому мосту после теракта, рассказали корреспонденту РИА Новости о разрушенном участке и задержке поезда, который теперь следует почти без остановок.
Всего, по данным «Интерфакса», в направлении Крыма задерживаются восемь поездов: Волгоград — Симферополь, Москва — Евпатория, Ростов — Симферополь, три Москва — Симферополь, а также Петербург — Евпатория и Мурманск — Севастополь.
В обратном направлении с задержкой следуют четыре состава: два Симферополь — Москва, Севастополь — Москва и Севастополь — Мурманск.
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Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы Краснодара. Медики планируют перевезти ее в Москву, но только после того, как состояние ее здоровья стабилизируется.
Напомним, в момент взрыва по мосту ехали на машинах туристы. Одна семейная пара погибла. В живых осталась только
— Там произошел ужас. Ехала черная машина, а потом произошел взрыв, будто снизу моста прогремело. Машина аж подлетела и не справилась с управлением. Затем въехала в какую-то баррикаду. В ней сидели три человека, выжила только девочка. Ее выкинуло с заднего сиденья на переднее, — поделился Даниил Литвинов, который видел трагедию.
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ЧП на Крымском мосту откликнулось эхом и в столице России. Некоторые москвичи забеспокоились из-за стоящих во дворах брошенных машин. Люди стали обращаться в полицию. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.
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Почти все вечерние поезда отправляются из Крыма по расписанию. Задержится только поезд
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Коллапс на паромной переправе
ТАСС опубликовал кадры с площадки-накопителя в Керчи, где в ожидании парома скопилось около 200 легковых автомобилей.
Паромная переправа, остановленная накануне, возобновляет работу. Благодаря ей Керченский пролив смогут преодолеть легковые автомобили, пока перекрыт Крымский мост. Однако со стороны Керчи попасть на паром можно только по талонам.
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Две туристки из Краснодара высмеяли теракт на Крымском мосту. Сейчас девушки в Тамани. После того как видео с ними разлетелось по Сети и вызвало волны критики, они закрыли свои профили.
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Жители Тамани говорят, что у них стало больше туристов — там решили остановиться те, кто ехал на море на машинах, но после ЧП на Крымском мосту передумал ехать на полуостров.
— Люди разъезжаются по всему Темрюковскому району, — рассказали MSK1.RU жители Тамани. — Не сказать, что у нас теперь давки на пляжах, но людей стало заметно больше.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трансляция с Владимиром Путиным начнется около 19:00 (мск). По его словам, глава государства проведет по видеосвязи совещание по ситуации с Крымским мостом, а вице-премьер Марат Хуснуллин выступит с докладом с места ЧП.
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Корреспондент MSK1.RU Александра Сотникова сообщила из Крыма, что сейчас происходит на полуострове:
— В Симферополе после теракта на мосту вообще ничего не изменилось — жизнь идет своим чередом. В курортных городах — по-разному: местные работают, туристы отдыхают, но нервничают, потому что думают о том, как выбираться домой.
Кто-то решает поехать сухопутным маршрутом — их меньшинство. Туристы в основном продлевают проживание в отелях и ждут, чем дело кончится. Всё зависит от того, когда пустят движение по мосту.
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Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области по пути в Крым со стороны Мелитополя и обратно. По данным корреспондента РИА Новости, заторы достигают от 4 до
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Что с путевками в Крым
Как ЧП на Крымском мосту отразится на туристической отрасли региона, пока сказать сложно. Но путевки на полуостров продаются как и прежде.
— Ничего не изменилось: ни цены, ни сроки, ни отели, — рассказали MSK1.RU представители курортной сети «Азовский». — Добираться можно поездом или на личном автомобиле по сухопутному коридору.
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В оперштабе Кубани сообщили, что на перехватывающей парковке в районе поселка Ильич находится 438 легковых автомобилей и 92 грузовых. Еще на одной площадке в этом же поселке — 105 легковых машин.
На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский-2». На текущий момент перевезли 134 грузовых авто и 525 пассажиров. Организован трансфер пассажиров без машин в порт к паромам, выполнено 20 рейсов.
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На накопительной парковке по пути следования к паромной переправе развернули две полевые кухни. Сейчас на месте работают более 20 волонтеров, которые раздают автомобилистам питьевую воду и регистрируют транспортные средства.
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Паромы начали принимать легковые автомобили для переправы через Керченский пролив.
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Совещание началось
Путин начал совещание по ЧП на Крымском мосту.
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Путин заявил, что поручил ФСБ и другим ведомствам детально разобраться в случившемся.
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«С учетом того, что уже второй теракт произошел на Крымском мосту», Путин поручил усилить его безопасность.
— Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся, уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены, — заявил Путин.
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Путин заявил, что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении, попросил доложить, как оказывается им помощь.
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Один пролет моста не подлежит восстановлению
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что один путь железнодорожной части Крымского моста имеет незначительные повреждения.
Еще одно пролетное строение автодорожной части разрушено и не подлежит восстановлению.
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Марат Хуснуллин добавил, что, по информации водолазов, повреждения опор Крымского моста нет.
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Власти Крыма отчитались о том, что власти информируют водителей об альтернативных маршрутах.
— Рассчитываем максимально быстро завершить все работы, — отметил Хуснуллин.
Путин назвал хорошей новостью то, что опоры моста не повреждены.
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Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре, заявил Хуснуллин.
Движение авто по Крымскому мосту планируется начать поэтапно восстанавливать с ночи на вторник 18 июля.
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на трех пунктах пропуска между Крымом и Херсонской областью нет очередей ни на въезд, ни на выезд.
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По словам Аксенова, на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с раннего утра проведена работа по созданию четырех перехватывающих парковок.
— Они позволяют людям в легковых автомобилях переждать время парома в комфортных условиях, — рассказал Кондратьев.
Сейчас на перехватывающих парковках находятся 750 автомобилей.
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По словам Кондратьева, сейчас возможности проехать по Крымскому мосту нет.
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Вениамин Кондратьев рассказал, что людей переместили вдоль дорог на оборудованные всем необходимым парковки. И попросил президента поручить Минтрансу отправить 750 легковых автомобилей на паромной переправе. Сейчас такой переправой пользуются большегрузы.
— Это позволит нам снять напряжение со скопившегося автотранспорта сейчас и не допустить его в дальнейшем, — отметил Кондратьев.
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Что сказал Путин: видео
Пресс-служба Кремля опубликовала часть обращения Владимира Путина.
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В Минтрансе заявили, что количество поездов в Крым могут увеличить.
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Путин назвал произошедшее «очередным террористическим актом киевского режима».
— Это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. Ответ со стороны России, конечно, будет, — подчеркнул президент.
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Совещание завершено.
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Кремлевский пул напоминает, что после первого теракта ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале подробно рассказал о мерах, принятых для обеспечения движения автомобильного потока в Крым через Херсонскую область.
— Особо отметил, что на недавнем совещании с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным было принято решение о ремонте разбитого большегрузами
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Зампостпреда РФ при ООН заявил, что многое указывает на вовлеченность в теракт на Крымском мосту западных, особенно британских, спецслужб.
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На Крымском мосту запустили реверсивное движение по крайней полосе, сообщает Хуснуллин. Речь идет о направлении Тамань — Керчь.
На остальных участках движение осуществляется по правой части моста в обоих направлениях, сообщает ТАСС. По данным агентства, время ожидания на реверсивном участке дороги — около двух часов с момента подъезда к мосту и до завершения досмотра.
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