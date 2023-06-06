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Массовое отравление сидромОнлайн-трансляция

Десятки погибших, почти сотня пострадавших. Что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром» в регионах России

Смертельный алкоголь производили в Самарской области. Жертв находят по всей стране

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В начале июня сразу в нескольких регионах страны в больницы стали поступать люди, отравившиеся алкоголем. Позднее выяснилось, что все они употребляли напитки от бренда «Мистер Сидр», который производили в Самарской области. По последним данным, известно более чем о двух десятках погибших в трех регионах России. В онлайн-хронике собираем всю информацию о происходящем.

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В пресс-службе ГУ МВД по Пензенской области сообщили, что полицейские нашли места хранения и продажи напитка «Мистер Сидр», из магазинов изъяли свыше 1,7 тысячи литров продукции. Ранее в Следственном комитете рассказали, что в Пензенской области с отравлением госпитализированы три девушки.

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В Роспотребнадзоре Ульяновской области сообщили, что, по предварительным данным, в пробах сидра метанол не нашли, но документов о качестве напитка не было.

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В новосибирских магазинах ищут опасный «Мистер Сидр».

— В Новосибирской области сейчас нет пострадавших от употребления напитка, в обороте эту продукцию не установили. Продавцов алкоголя проинформировали о том, что опасный товар нужно изымать, — сообщили в пресс-службе новосибирского Роспотребнадзора.

В ведомстве призывают не употреблять этот пивной напиток до того, как выяснятся все обстоятельства. Тех, кто найдет смертельно опасный товар в торговых сетях, просят звонить на горячую линию 8 800 350-50-60 (с 10 до 17 часов, с 10 до 16 часов в пятницу) или на 220-24-05 (вн. 2-97).

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В Самаре — еще двое погибших

Еще двое погибших обнаружены в Самаре после отравления сидром, сообщили в правоохранительных органах.

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По данным источника ТАСС, близкого к службе Росалкогольрегулирования, продукция, которой массово отравились жители Приволжья, не была зафиксирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС), то есть находилась в нелегальном обороте.

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Один из отравившихся сидром в Удмуртии скончался

Власти Удмуртии сообщают, что один из отравившихся сидром в регионе скончался. Таким образом, в Удмуртской Республике — 1 погибший и 1 пострадавший от алкогольного напитка.

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Существует мнение, что при отравлении метанолом можно спастись с помощью активированного угля или этилового спирта. MSK1.RU обсудил, так ли это на самом деле, с наркологом, членом Национальной наркологической лиги Василием Шуровым.

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В региональном Минздраве Ульяновской области подробно рассказали о последствиях отравления суррогатным сидром в регионе.

С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу, — сообщили в ведомстве.


Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуты 88 коек. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести.

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В Челябинской области обнаружили около тысячи бутылок смертельно опасного напитка «Мистер Сидр», которым отравились жители нескольких регионов России. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.

— Выявлены семь предпринимателей: шесть ИП и одно ООО. На их складах находится около тысячи бутылок с напитком «Мистер Сидр». Совместно с ГУ МВД по региону вся партия изымается, — рассказали 74.RU в пресс-службе Минсельхоза.

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Два человека умерли от сидра в Нижегородской области

Тем временем Роспотребнадзор Нижегородской области сообщает, что в регионе шесть человек отравились сидром, двое из них умерли.

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Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 6 июня начало поиски продукции под брендом «Мистер Сидр» производителя ООО «АНДИ» в регионе. Реализация этих напитков сейчас приостановлена и подлежит изъятию из оборота.

Забайкальцев, если они заметили этот напиток на прилавках, просят немедленно сообщать по адресу: город Чита, улица Амурская, 109, или по телефонам: (3022) 26-89-19, 32-13-79 (с указанием организации, где реализуется продукция, адреса, объемов партии, сопроводительных документов).

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Возможно, массовой гибели людей можно было не допустить, если бы год назад Арбитражный суд Самарской области принял другое решение в отношении производителя сидра — предпринимателя Анара Гусейнова. В июле 2022 года его хотели привлечь к ответственности полицейские — деятельность бизнесмена вызвала у них большие подозрения. Подробно об этом деле мы рассказывали в отдельном материале.

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Вся ключевая информация об отравлениях по состоянию на утро 6 июня — в одном видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Валерия Павелко / Городские порталы

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Коротко о том, что известно на данный момент

  • Первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» появились утром в понедельник, 5 июня. Первыми жертвами стали шесть жителей Ульяновской области. Тогда же стало известно, что они накануне употребляли напитки, произведенные на заводе в поселке Винтай Самарской области;
  • чуть позже первые случаи отравления и гибели людей подтвердили и власти 63-го региона;
  • следователи задержали подозреваемого в массовом отравлении людей. Им оказался самарский предприниматель Анар Гусейнов. Силовики опубликовали видео допроса бизнесмена;
  • из-за опасного сидра на дорогах Самарской области выставили заслоны;
  • на данный момент известно о 4 пострадавших и 2 погибших в Нижегородской области и 2 пострадавших в Удмуртии. В Пермском крае пока что официально не заявляли о госпитализации местных жителей;
  • в Ульяновской области же погибло 18 человек и больше 50 находятся в больнице, а в Самарской — 14 в больнице и пока что официально 2 погибших;
  • опасный напиток также обнаружили и в Московской области;
  • предварительная причина ЧП — отравление этиленгликолем;
  • уголовными делами заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил передать материалы от региональных комитетов в центральный аппарат.

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