Десятки погибших, почти сотня пострадавших. Что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром» в регионах России

В новосибирских магазинах ищут опасный «Мистер Сидр».

— В Новосибирской области сейчас нет пострадавших от употребления напитка, в обороте эту продукцию не установили. Продавцов алкоголя проинформировали о том, что опасный товар нужно изымать, — сообщили в пресс-службе новосибирского Роспотребнадзора.

