Десятки погибших, почти сотня пострадавших. Что известно о массовом отравлении «Мистером Сидром» в регионах России

В пресс-службе ГУ МВД по Пензенской области сообщили, что полицейские нашли места хранения и продажи напитка «Мистер Сидр», из магазинов изъяли свыше 1,7 тысячи литров продукции. Ранее в Следственном комитете рассказали, что в Пензенской области с отравлением госпитализированы три девушки.
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В Роспотребнадзоре Ульяновской области сообщили, что, по предварительным данным, в пробах сидра метанол не нашли, но документов о качестве напитка не было.
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В новосибирских магазинах ищут опасный «Мистер Сидр».
— В Новосибирской области сейчас нет пострадавших от употребления напитка, в обороте эту продукцию не установили. Продавцов алкоголя проинформировали о том, что опасный товар нужно изымать, — сообщили в пресс-службе новосибирского Роспотребнадзора.
В ведомстве призывают не употреблять этот пивной напиток до того, как выяснятся все обстоятельства. Тех, кто найдет смертельно опасный товар в торговых сетях, просят звонить на горячую линию
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В Самаре — еще двое погибших
Еще двое погибших обнаружены в Самаре после отравления сидром, сообщили в правоохранительных органах.
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По данным источника ТАСС, близкого к службе Росалкогольрегулирования, продукция, которой массово отравились жители Приволжья, не была зафиксирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС), то есть находилась в нелегальном обороте.
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Один из отравившихся сидром в Удмуртии скончался
Власти Удмуртии сообщают, что один из отравившихся сидром в регионе скончался. Таким образом, в Удмуртской Республике — 1 погибший и 1 пострадавший от алкогольного напитка.
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Существует мнение, что при отравлении метанолом можно спастись с помощью активированного угля или этилового спирта. MSK1.RU обсудил, так ли это на самом деле, с наркологом, членом Национальной наркологической лиги Василием Шуровым.
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В региональном Минздраве Ульяновской области подробно рассказали о последствиях отравления суррогатным сидром в регионе.
— С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу, — сообщили в ведомстве.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуты 88 коек. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести.
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В Челябинской области обнаружили около тысячи бутылок смертельно опасного напитка «Мистер Сидр», которым отравились жители нескольких регионов России. Об этом во вторник,
— Выявлены семь предпринимателей: шесть ИП и одно ООО. На их складах находится около тысячи бутылок с напитком «Мистер Сидр». Совместно с ГУ МВД по региону вся партия изымается, — рассказали 74.RU в пресс-службе Минсельхоза.
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Два человека умерли от сидра в Нижегородской области
Тем временем Роспотребнадзор Нижегородской области сообщает, что в регионе шесть человек отравились сидром, двое из них умерли.
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Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
Забайкальцев, если они заметили этот напиток на прилавках, просят немедленно сообщать по адресу: город Чита, улица Амурская, 109, или по телефонам:
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Возможно, массовой гибели людей можно было не допустить, если бы год назад Арбитражный суд Самарской области принял другое решение в отношении производителя сидра — предпринимателя Анара Гусейнова. В июле 2022 года его хотели привлечь к ответственности полицейские — деятельность бизнесмена вызвала у них большие подозрения. Подробно об этом деле мы рассказывали в отдельном материале.
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Вся ключевая информация об отравлениях по состоянию на утро
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Коротко о том, что известно на данный момент
- Первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» появились утром в понедельник,
5 июня. Первыми жертвами стали шесть жителей Ульяновской области. Тогда же стало известно, что они накануне употребляли напитки, произведенные на заводе в поселке Винтай Самарской области;
- чуть позже первые случаи отравления и гибели людей подтвердили и власти
63-горегиона;
- следователи задержали подозреваемого в массовом отравлении людей. Им оказался самарский предприниматель Анар Гусейнов. Силовики опубликовали видео допроса бизнесмена;
- из-за опасного сидра на дорогах Самарской области выставили заслоны;
- на данный момент известно о 4 пострадавших и 2 погибших в Нижегородской области и 2 пострадавших в Удмуртии. В Пермском крае пока что официально не заявляли о госпитализации местных жителей;
- в Ульяновской области же погибло 18 человек и больше 50 находятся в больнице, а в Самарской — 14 в больнице и пока что официально 2 погибших;
- опасный напиток также обнаружили и в Московской области;
- предварительная причина ЧП — отравление этиленгликолем;
- уголовными делами заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил передать материалы от региональных комитетов в центральный аппарат.
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