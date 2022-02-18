Число новых случаев коронавируса за сутки снова начало расти в Новосибирской области

5319 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Из них 797 — у детей. Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Выздоровели 788 человек, скончались — 15:
— Мужчины в возрасте 68 лет, 69 лет, 71 года, 78 лет, 78 лет, 82 лет и женщины в возрасте 67 лет, 68 лет, 69 лет, 70 лет, 71 года, 71 года, 76 лет, 78 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4853 человека, — сообщили в оперштабе.
В инфекционные больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3817 пациентов, в том числе 155 детей. В отделениях реанимации находятся 328 человек. На ИВЛ — 48 пациентов.
Сегодня оперштаб принял решение об отмене дистанта в школах. С 21 февраля все дети выйдут на очную учебу. До этого количество выявляемых случаев несколько дней снижалось. Например, вчера оперштаб отчитался о 5043 случаях, за день до этого, в среду, — о 5428, во вторник — 5763.