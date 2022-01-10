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Расследование ведет НГС: как депутаты отжали берег, а воротилы из 90-х изменили барахолку

Вспоминаем главные расследования 2021 года

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За 2021 год журналисты НГС выяснили немало интересного: от владельцев дорогих домов и ТЦ до схем обмана горожан

За 2021 год журналисты НГС выяснили немало интересного: от владельцев дорогих домов и ТЦ до схем обмана горожан

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За прошедший год НГС выпустил тысячи текстов: от небольших заметок до объемных материалов, которые потребовали много времени и сил. Мы разбирались в том, откуда у депутатов дорогая недвижимость, проверяли серьезные обвинения, искали владельцев прибыльных торговых центров и разоблачали тех, кто наживается на доверии новосибирцев. Самые читаемые расследования журналистов НГС за 2021 год — в одном обзоре.

Депутатское море


Построившие множество причалов и заборов уверяют, что любой может зайти на территорию погулять

Построившие множество причалов и заборов уверяют, что любой может зайти на территорию погулять

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В сентябре Ксения Лысенко нашла интересное объявление о продаже дорогого дома на берегу Обского моря: в окружении сосен, с причалами и мостиками через канал. Выяснилось, что сравнительно недавно привлекательная земля у воды принадлежала Российской Федерации, а на ветшающей базе отдыха по соседству отдыхали глухие жители региона. Сегодня ценные участки леса у воды разделены между влиятельными депутатами. Ксения описала, как земля перешла в их собственность и поговорила с самими владельцами дорогих домов.

Мошенничество как «идеальный стиль»


На биографии владелицы итальянского бутика оказалось немало темных пятен

На биографии владелицы итальянского бутика оказалось немало темных пятен

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Perfect Style — довольно приметный бутик итальянской одежды в самом центре города, у площади Ленина. Его владелица Светлана Манина в модной индустрии работает уже около 15 лет, снимается для рекламы и время от времени появляется на обложках глянца. Илья Калинин выяснил другую сторону ее бизнеса: оказалось, что в ее биографии немало конфликтов с партнерами, крупные долги и даже обвинение в мошенничестве, а покупатели часто недовольны и обслуживанием в дорогом бутике, и качеством товара, который в одном из случаев оказался подделкой.

У этой истории было и совсем уж внезапное продолжение: трое мужчин заявились в редакцию НГС отстаивать честь и достоинство предпринимательницы в лучших традициях нулевых — устроили разборку. К концу года дело против одного из этих защитников дошло до суда.

Странный бизнес на студентах


Чтобы завлечь в финансовую пирамиду студентов, им обещают быстрый и баснословный заработок

Чтобы завлечь в финансовую пирамиду студентов, им обещают быстрый и баснословный заработок

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С развитием соцсетей мутные бизнес-схемы, которые обещают баснословный заработок без всяких усилий, стали множиться. Фотографии и вдохновляющие посты от красивых молодых людей на дорогих автомобилях и заграничных пляжах выглядят очень уж заманчиво. Одна из таких схем распространилась по всей стране, а молодые люди, которые хотят жить так же красиво здесь и сейчас, влезают в долги, зарабатывая не сами, а для кого-то. Мы попытались распутать клубок ниточек, которые составляют кешбэк-сервис Switips: корреспондент НГС побывала на собеседовании и выяснила, как работает эта схема.

Сибирская здравница


Хотя санаторий и пришел в упадок, эксперты верят, что его еще можно возродить

Хотя санаторий и пришел в упадок, эксперты верят, что его еще можно возродить

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Еще 20 лет назад «Речкуновка» был не легендарной заброшкой, а популярным местом отдыха: в огромный санаторий с величественными фасадами приезжали по путевкам не только новосибирцы. Сегодня от былого величия остались только руины и надежда на возможное возрождение. Лиза Пичугина выяснила, как «Речкуновка» ушла в частные руки, кому принадлежит сейчас и почему сохранение санатория всё еще возможно, несмотря на желание инвесторов застроить территорию коттеджами.

Чужой городской пляж


Когда-то всю эту территорию хотели превратить в парк, но сейчас она нарезана на участки и роздана под застройку

Когда-то всю эту территорию хотели превратить в парк, но сейчас она нарезана на участки и роздана под застройку

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Осенью 2021 года стало известно, что городской пляж, закрытый уже несколько лет из-за строительства четвертого моста, может радикально измениться. Все земли на берегу и вокруг небольшого озера на Горском жилмассиве оказались розданы под застройку. Здесь, в частности, планируют сразу два гостиничных здания. Как город потерял территорию одновременно у метро и у воды, как менялись планы по ее изменению, кому она принадлежит сейчас и что там хотят построить — в материале НГС.

Тайны Ояшинского интерната


В начале 2021 года родители стали массово забирать детей из Ояшинского интерната после сообщений о насилии, а в учреждении начались проверки

В начале 2021 года родители стали массово забирать детей из Ояшинского интерната после сообщений о насилии, а в учреждении начались проверки

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Год назад история 18-летнего Матвея обошла все федеральные СМИ. После года в Ояшинском доме-интернате парень весил всего 38 килограммов, а на фотографиях на его теле были видны синяки и ссадины. После этого стали появляться всё новые и новые анонимные истории о насилии в интернате. После этого СК России возбудил уголовное дело, а в поселок Станционный-Ояшинский нагрянули чиновники с множеством проверок.

Среди тех, кто тогда побывал в интернате, были и журналисты НГС. Они посмотрели, в каких условиях живут там дети и взрослые, и нашли его бывших воспитанников, которые рассказали о своих историях жизни в интернате. Алена Истомина и Маша Вьюн обнаружили, что проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Детектив о пропавших квартирах


Самые уязвимые для мошенников люди — одинокие и пьющие

Самые уязвимые для мошенников люди — одинокие и пьющие

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Схемы отъема жилья у доверчивых людей работают до сих пор, меняются только методы убеждения. К сожалению, до наказания мошенников дело доходит не всегда: чаще наивные владельцы квартир всё подписывают добровольно, оказываясь далеко от города и без жилья. Одну из таких остросюжетных историй Ксении Лысенко рассказал частный детектив. В деле оказались замешаны подозрительно дружелюбные соседи и сомнительная подработка в горном селе, где детектив и нашел одного из пострадавших. Как работают ушлые дельцы и почему это дело не попало в статистику полиции — в расследовании НГС.

Наследники барахольной империи


Барахолки формально давно уже не существует, но дело ее, как говорится, живет

Барахолки формально давно уже не существует, но дело ее, как говорится, живет

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Еще один текст Ксении Лысенко посвящен когда-то крупнейшему в регионе рынку — Гусинобродской барахолке. Сегодня о ней уже мало что напоминает, в конце 2021 года начали убирать последние ларьки, а на замену им здесь выросли торговые центры. Товар, впрочем, подозрительно напоминает тот, что раньше можно было увидеть в контейнерах и примерить, стоя на картонке в проходе между рядами. Да и среди тех, кто сегодня получает прибыль от этого места, прослеживается связь с воротилами барахолки из 90-х.

Дом на границе холода


Во время выяснения причин промерзающих стен в доме, построенном по госзаказу, вскрылась целая цепочка стройкомпаний со странными учредителями

Во время выяснения причин промерзающих стен в доме, построенном по госзаказу, вскрылась целая цепочка стройкомпаний со странными учредителями

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Госзаказы — тема для расследований благодатная. Здесь вертятся миллиарды, но отрабатывают их далеко не всегда добросовестно. Даже такая серьезная структура, как ФСБ, порой ошибается в выборе подрядчиков. Так случилось с Погрануправлением ФСБ России по Новосибирской области: ведомство заказало строительство жилого дома для своих сотрудников, но уже несколько лет жители дома страдают от промерзающих стен и пытаются заставить управляющую компанию привести их в порядок, пока построившая дом компания проходит процедуру банкротства. Как в стены замерзающего дома замуровали сотни миллионов, разобрался Илья Калинин.

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