Расследование ведет НГС: как депутаты отжали берег, а воротилы из 90-х изменили барахолку

Perfect Style — довольно приметный бутик итальянской одежды в самом центре города, у площади Ленина. Его владелица Светлана Манина в модной индустрии работает уже около 15 лет, снимается для рекламы и время от времени появляется на обложках глянца. Илья Калинин выяснил другую сторону ее бизнеса: оказалось, что в ее биографии немало конфликтов с партнерами, крупные долги и даже обвинение в мошенничестве, а покупатели часто недовольны и обслуживанием в дорогом бутике, и качеством товара, который в одном из случаев оказался подделкой.



У этой истории было и совсем уж внезапное продолжение: трое мужчин заявились в редакцию НГС отстаивать честь и достоинство предпринимательницы в лучших традициях нулевых — устроили разборку. К концу года дело против одного из этих защитников дошло до суда.



Странный бизнес на студентах