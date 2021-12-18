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В Новосибирске начали вывозить контейнеры с бывшей барахолки — 10 фото, как это было

Всего на Гусинобродском шоссе находится более 200 нестационарных объектов

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Конейнеры привезли на Гусинобродское шоссе еще во времена существования «барахолки»

Конейнеры привезли на Гусинобродское шоссе еще во времена существования «барахолки»

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В Новосибирске с Гусинобродского шоссе, 70 начали вывозить металлические контейнеры и павильоны, которые стоят на огромном участке без разрешения властей. Сегодня, 18 декабря, на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как проходил демонтаж.

На участке находится больше 200 нестационарных объектов, большая часть из них — контейнеры

На участке находится больше 200 нестационарных объектов, большая часть из них — контейнеры

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— На протяжении длительного времени самовольно занимается участок площадью свыше 10 000 кв. м. размещаются нестационарные объекты для хранения непродовольственных товаров. Была проведена проверка, установлен этот факт, — рассказал Яков Чагин, заместитель главы администрации Октябрьского района

— На протяжении длительного времени самовольно занимается участок площадью свыше 10 000 кв. м. размещаются нестационарные объекты для хранения непродовольственных товаров. Была проведена проверка, установлен этот факт, — рассказал Яков Чагин, заместитель главы администрации Октябрьского района

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Суд обязал владельцев убрать контейнеры в 2018 году. Их начали вывозить принудительно сегодня за счет городского бюджета

Суд обязал владельцев убрать контейнеры в 2018 году. Их начали вывозить принудительно сегодня за счет городского бюджета

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Власти рассчитывают на то, что владелец контейнеров сам начнет их убирать

Власти рассчитывают на то, что владелец контейнеров сам начнет их убирать

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Киоски перевезут на площадку временного хранения в Дзержинском районе

Киоски перевезут на площадку временного хранения в Дзержинском районе

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Уведомления о демонтаже стали расклеивать прямо перед началом работ

Уведомления о демонтаже стали расклеивать прямо перед началом работ

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— Я согласен, что надо действовать в правовом поле. На данный момент на поступило предписание с уведомлением, которое мы обжаловали. Будем дальше заниматься вопросом предоставления земельного участка в аренду, — рассказал Александр Трофимович, который представился собственником объектов

— Я согласен, что надо действовать в правовом поле. На данный момент на поступило предписание с уведомлением, которое мы обжаловали. Будем дальше заниматься вопросом предоставления земельного участка в аренду, — рассказал Александр Трофимович, который представился собственником объектов

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По словам владельца, он несколько раз пытался получить землю в аренду

По словам владельца, он несколько раз пытался получить землю в аренду

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Пока неизвестно, что будет на этом месте в будущем

Пока неизвестно, что будет на этом месте в будущем

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В начале ноября жители МЖК выступили против строительства торговых павильонов на улице Высоцкого, где ранее им обещали обустроить сквер на месте снесенных гаражей. После митинга горожан мэр наложил мораторий на строительство киосков в этом месте.

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