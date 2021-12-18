В Новосибирске начали вывозить контейнеры с бывшей барахолки — 10 фото, как это было

В Новосибирске с Гусинобродского шоссе, 70 начали вывозить металлические контейнеры и павильоны, которые стоят на огромном участке без разрешения властей. Сегодня, 18 декабря, на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как проходил демонтаж.
В начале ноября жители МЖК выступили против строительства торговых павильонов на улице Высоцкого, где ранее им обещали обустроить сквер на месте снесенных гаражей. После митинга горожан мэр наложил мораторий на строительство киосков в этом месте.