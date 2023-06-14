ПМЭФ начинается: онлайн-репортаж с первого дня международного экономического форума

А вот и стенд «Газпрома». Называется «Многонародная Россия»: на подиуме стоят фигуры в национальных одеждах. Кстати, постоянную экспозицию с таким же названием и содержанием компания открыла в Кунсткамере в прошлом году. Повторяются.