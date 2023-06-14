ПМЭФ начинается: онлайн-репортаж с первого дня международного экономического форума

На стенде Санкт-Петербурга стоит Lada X-cross 5 и беспилотники всех возможных моделей.
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— В ЭКСПО прямо сейчас идут последние приготовления: пылесосят, расставляют цветы и воду, проверяют микрофоны, — передает журналист «Фонтанки» Илья Казаков.
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А вот и стенд «Газпрома». Называется «Многонародная Россия»: на подиуме стоят фигуры в национальных одеждах. Кстати, постоянную экспозицию с таким же названием и содержанием компания открыла в Кунсткамере в прошлом году. Повторяются.
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Шаттлы до ПМЭФа
Кстати о шаттлах. Ходят они каждые 20–30 минут. В некоторых у всех проверяют сумки, передают корреспонденты «Фонтанки».
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На входе (шаттлы высаживают участников ПМЭФа на шоссе) теперь стоят специальные автоматы, к которым нужно прикладывать бейджи для прохода внутрь.
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Сейчас в Петербурге раннее утро, а очередь на ПМЭФ уже растянулась на несколько сотен метров вдоль Экспофорума, передает корреспондент «Фонтанки» Илья Казаков.
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