Миллион белых роз и тысячи поклонников. В Москве прощаются с Юрием Шатуновым
Ведем онлайн-репортаж с Троекуровского кладбища
Бывший солист группы «Ласковый май» умер 23 июня, артисту было 48 лет. По словам главного врача больницы в Домодедово, где пытались спасти музыканта, Юрия Шатунова доставили к медикам в состоянии клинической смерти. Медики сделали всё возможное, но спасти Юрия Шатунова не удалось.
Прощание с артистом начнется в 10 утра на Троекуровском кладбище. Наши корреспонденты уже работают на месте прощания и ведут оттуда онлайн-репортаж.
Народ все прибывает. И хотя до официального начала церемонии прощания еще 20 минут, у ворот Троекуровского уже не протолкнуться. Практически у каждого в руках белые розы.
Кто-то собирается группами и поет песни "Ласкового мая".
Поделиться
Последние годы Юра жил в Германии, под Мюнхеном. Но в Москве у него была своя квартира, где он останавливался, приезжая на концерты. Мы поговорили с соседями.
Поделиться
— Он был для нас всех, словно ангел. Очень добрый и порядочный, очень внимательный к своим поклонникам, — говорят нашему корреспонденту москвичи, пришедшие попрощаться.
Поделиться
Такого количества людей здесь еще не видели. Очередь тянется на сотни метров и начинается у парковки. Сотни людей с белыми розами и портретами Юры Шатунова.
Поделиться