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Умер Юрий Шатунов Онлайн-трансляция

Миллион белых роз и тысячи поклонников. В Москве прощаются с Юрием Шатуновым

Ведем онлайн-репортаж с Троекуровского кладбища

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Бывший солист группы «Ласковый май» умер 23 июня, артисту было 48 лет. По словам главного врача больницы в Домодедово, где пытались спасти музыканта, Юрия Шатунова доставили к медикам в состоянии клинической смерти. Медики сделали всё возможное, но спасти Юрия Шатунова не удалось.

Прощание с артистом начнется в 10 утра на Троекуровском кладбище. Наши корреспонденты уже работают на месте прощания и ведут оттуда онлайн-репортаж.

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Народ все прибывает. И хотя до официального начала церемонии прощания еще 20 минут, у ворот Троекуровского уже не протолкнуться. Практически у каждого в руках белые розы.

Кто-то собирается группами и поет песни "Ласкового мая".

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Последние годы Юра жил в Германии, под Мюнхеном. Но в Москве у него была своя квартира, где он останавливался, приезжая на концерты. Мы поговорили с соседями.

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Люди не могут сдержать слёз

Люди не могут сдержать слёз

— Он был для нас всех, словно ангел. Очень добрый и порядочный, очень внимательный к своим поклонникам, — говорят нашему корреспонденту москвичи, пришедшие попрощаться.

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Такого количества людей здесь еще не видели. Очередь тянется на сотни метров и начинается у парковки. Сотни людей с белыми розами и портретами Юры Шатунова.

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«Ласковый май»МосквапохороныТроекуровское кладбищеумер Юрий Шатунов
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