WhatsApp уходит со старых телефонов: кого коснутся проблемы с популярным приложением

Полный список устройств: iPhone 5; iPhone 5C; iPhone 6; iPhone 6S Plus; iPhone 6S; iPhone SE; Galaxy Ace Plus; Galaxy Core; Galaxy Express 2; Galaxy Grand; Galaxy Note 3 N9005 LTE; Galaxy Note 3 Neo LTE+; Galaxy S 19500; Galaxy S3 Mini VE; Galaxy S4 Active; Galaxy S4 mini I9190; Galaxy S4 mini I9192 Duos; Galaxy S4 mini I9195 LTE; Galaxy S4 Zoom; Moto G; Moto X; Ascend P6 S; Ascend G525; Huawei C199; Huawei GX1s; Huawei Y625; Lenovo 46600; Lenovo A858T; Lenovo P70; Lenovo S890; Xperia Z1; Xperia E3; Xperia M; Optimus 4X HD P880; Optimus G; Optimus G Pro; Optimus L7; Lenovo A820; Faea F1; THL W8; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; ZTE V956; ZTE UMi X2; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand Memo.