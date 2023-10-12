Возвращение в большой футбол. Следим за битвой сборных России и Камеруна

Вечером в четверг сборная России проводит матч с Камеруном. Это первый за полтора года поединок с по-настоящему достойной командой. Один факт — наши сегодняшние соперники на последнем чемпионате мира обыгрывали сборную Бразилии.

Так что будет интересно! Следим за поединком в режиме онлайн.