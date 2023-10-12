Возвращение в большой футбол. Следим за битвой сборных России и Камеруна

Вот это номер: Камерун проводит быструю контратаку, которая завершается ударом в исполнении Абубакара. Сафонов сыграл очень неуверенно и отбил прямо по центру.
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Штанга! Кажется, совсем скоро мы увидим первый забитый мяч.
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Камерун лишь к шестой минуте сумел завладеть мячом и сделать несколько передач.
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Матч стартовал! Сборная России очень активна на первых минутах. Но пока без ударов по воротам.
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Первый удар по мячу наносит легендарный тренер Валерий Непомнящий. Тот самый, который вывел Камерун в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
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На разогреве перед матчем выступил Антон Токарев. Как только получится, мы обязательно зальем видео!
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Перед матчем на поле вышли маленькие футболистки.
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Несколько кадров разминки футболистов. Состав оптимальный. Не хватает только Головина, который получил травму и пропустит два поединка.
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Валерий Карпин, конечно, очень яркий тренер. Но есть ощущение, что он, как и все, ищет для себя новые стимулы и вызовы. Сегодняшний матч покажет, насколько хорошо у него и команды это получается.
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В составе нашей команды есть и вратарь «Урала» Илья Помазун. Мы задали ему несколько вопросов о подготовке к матчу и его личной мотивации.
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Составы команд
Капитаном российской команды в игре с камерунцами станет полузащитник Дмитрий Баринов.
Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.
Запасные: Помазун, Лантратов, Горшков, Мухин, Джикия, Адамов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фомин, Соболев, Макарчук, Евгеньев, Харин, Сергеев.
Камерун: Онана, Кастелетто, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кюнде, Ондуа, Нтчам, Мбемо, Нгамале, Абубакар.
Запасные: Эпасси, Ондоа, Мбаизо, Бокеле, Эллиот, Енгва, Ву, Магри, Кеман, Нгом Мбекели, Токо Экамби, Нжи.
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Добрый вечер, дорогие друзья!
К сожалению, наша сборная с весны 2021 года вне мирового и европейского футбола. Но каким-то образом надо сохранять команду и развивать ее. И такие поединки, как сегодня, весьма кстати.
Будем следить за ним вместе с вами. Надеемся, что через пару часов у болельщиков сборной будет отличное настроение!
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Сборная России очень давно не играла в Москве. Так что сегодня ожидают больше 20 тысяч зрителей. Среди них и бывший главный тренер команды Станислав Черчесов.
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