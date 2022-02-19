В золотых ботинках — за золотой медалью: триумф Большунова и другие события предпоследнего дня Олимпиады

Олимпийские игры в Пекине закончатся в воскресенье, и для сборной ОКР остались нерешенными по сути две задачи: кто станет новым олимпийским чемпионом в хоккее и смогут ли наши лыжницы на марафоне повторить успех мужчин? Но это всё мы узнаем завтра, а пока давайте посмакуем радости сегодняшнего дня.
Первая радость — это победа наших лыжников в марафоне. Александр Большунов принес сборной очередное золото, Иван Якимушкин — серебро. Пробиться на пьедестал удалось только норвежцу Симену Крюгеру. У Артема Мальцева четвертый результат, Денис Спицов пришел шестым.
Этот марафон не задался с самого утра. Сначала из-за холода организаторы перенесли забег на час позже, а затем сократили дистанцию — с 50 километров до 28,4 километра. Это было на руку главному сопернику Большунова — норвежцу Йоханнесу Клебо. Все ожидали финальные разборки нашего лыжника с пятикратным олимпийским чемпионом, но соперник в середине дистанции отстал от лидеров на минуту, а затем и вовсе сошел.
Большунов же не просто пришел первым, но и дождался самого последнего финишера — Апостолоса Ангелиса из Греции, чтобы подбодрить его. Грек финишировал через 22 минуты после нашего чемпиона.
— Когда сократили дистанцию, немного расстроился — хотелось бежать 50 километров даже в таких условиях. Когда побежали, погода слегка успокоилась. Был не такой сильный ветер и не так холодно. Хотя в принципе эту тридцатку с таким ветром можно сравнить и с 50, — признался Большунов. — Я благодарен судьбе за то, что смог завоевать здесь три золота и еще две медали. Это что-то невероятное. Можно ли называть меня великим? Вы можете называть, как хотите. Но я себя великим не считаю. Все-таки есть много спортсменов, у которых медалей намного больше.
Завтра наш лыжник будет знаменосцем на церемонии закрытия Игр.
Наши фигуристы взяли серебро и бронзу в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — вторые, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — третьи. Победители соревнований — китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун, они смогли оторваться от Тарасовой и Морозова на 0,65 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертое место.
Давайте посмотрим на наших красивых и грациозных спортсменов.
В масс-старте у конькобежцев россиянин Даниил Алдошкин показал пятый результат, победителем стал бельгиец Барт Свингс. У девушек в масс-старте победила Ирен Схаутен из Нидерландов. Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на
Не удалось побороться за медали и нашим бобслеисткам: по итогам четвертого заезда экипаж Надежды Сергеевой занял
СЮЖЕТ
Под конец дня наша сборная установила национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде: у нас 31 награда (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых). До этого рекордным достижением были 30 медалей на Играх в Сочи. А лучшим достижением в истории сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари.