В золотых ботинках — за золотой медалью: триумф Большунова и другие события предпоследнего дня Олимпиады

В масс-старте у конькобежцев россиянин Даниил Алдошкин показал пятый результат, победителем стал бельгиец Барт Свингс. У девушек в масс-старте победила Ирен Схаутен из Нидерландов. Россиянка Елизавета Голубева, которая была допущена до участия в финале после пересмотра результатов полуфинала, упала на 15-м круге и заняла 16-е место.



Не удалось побороться за медали и нашим бобслеисткам: по итогам четвертого заезда экипаж Надежды Сергеевой занял 9-е место, а экипаж Анастасии Макаровой — 19-е .

