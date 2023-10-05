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Онлайн-трансляция

«Событие мирового масштаба»: Путин выступит на «Валдае» с большой речью. Онлайн

О чем будет говорить президент

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Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В Кремле говорят, что выступление российского президента ожидается ориентировочно после 14:00 мск, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заранее назвал его «событием мирового масштаба». В этой онлайн-трансляции мы будем следить за выступлением Путина и оперативно рассказывать вам о главных заявлениях.

Илья Ненко

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В этом году Большой Валдай длится четыре дня — со 2 по 5 октября. За это время его участники успели обсудить множество вопросов. Среди них:

  • роль ядерного оружия и опасность войны с его применением;
  • родовольственная безопасность и вклад России;
  • мировая экономика без валютной монополии и карательных мер;
  • российская экономика, общество и культура в эпоху трансформации;
  • энергетические рынки на фоне военно-политической напряженности;
  • наука и образование в эпоху противостояния.

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