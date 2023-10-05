«Событие мирового масштаба»: Путин выступит на «Валдае» с большой речью. Онлайн

Поделиться
В этом году Большой Валдай длится четыре дня — со 2 по 5 октября. За это время его участники успели обсудить множество вопросов. Среди них:
- роль ядерного оружия и опасность войны с его применением;
- родовольственная безопасность и вклад России;
- мировая экономика без валютной монополии и карательных мер;
- российская экономика, общество и культура в эпоху трансформации;
- энергетические рынки на фоне военно-политической напряженности;
- наука и образование в эпоху противостояния.
Поделиться