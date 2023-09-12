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ВЭФ-2023Онлайн-трансляция

Начинается пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина: онлайн

Оно продлится 2 часа

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Во Владивостоке началось главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и вице-президента Лаоса Пани Ятхоту. Мы будем вести онлайн-трансляцию двухчасовой сессии.

Елена Раздобреева

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Немного фотографий президента России Владимира Путина.

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Елена Раздобреева

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В начале заседания гости ВЭФ аплодируют летчикам, успешно посадившим в поле под Новосибирском самолет Сочи — Омск. Аварийная посадка произошла из-за проблем с гидросистемой. На борту находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, а также два пилота и четыре бортпроводника. Пострадавших нет.

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Елена Раздобреева

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Путин пришел в зал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: VLADIVOSTOK1.RU

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Елена Раздобреева

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Все встали. Объявили президента России Владимира Путина.

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Елена Раздобреева

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Свет начали гасить. Начинается!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: VLADIVOSTOK1.RU

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Елена Раздобреева

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Александр Осипов дал нам комментарий о форуме. Говорит, всё прошло успешно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: VLADIVOSTOK1.RU

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Елена Раздобреева

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Губернатор Забайкалья Александр Осипов тоже в ожидании.

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Елена Раздобреева

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Путин задерживается уже на 54 минуты. Но напряжения в зале не ощущается.

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Елена Раздобреева

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Зал переполнен. Вот несколько фотографий оттуда.

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Елена Раздобреева

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Алексей Лихачев рассказал и о сотрудничестве с Индией в области энергетики.

Лихачёв, кстати, был сегодня на площадке про перспективы любви в век технологий будущего и был там совершеннейшим романтиком. Площадка была одной из самых крутых с начала форума - пятеро мужчин, среди которых депутат Госдумы Анатолий Вассерман и создатель самого мощного квантового компьютера в стране Илья Семериков полтора часа проникновенно говорили о любви. И искусственном интеллекте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: VLADIVOSTOK1.RU

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Елена Раздобреева

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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев говорит об атомной энергетике. Спойлер: она ближе, чем вы думаете.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: VLADIVOSTOK1.RU

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Елена Раздобреева

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Мороженое становится популярным на ВЭФ в ожидании президента.

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Елена Раздобреева

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Еще немного фото из зала пленарного заседания.

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Елена Раздобреева

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Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Елена Раздобреева

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Обстановка в зале пока достаточно расслабленная.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: VLADIVOSTOK1.RU

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Елена Раздобреева

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Внутри зала некоторые проголодались и перекусывают мороженым.

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Елена Раздобреева

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В зале мы встретили министра спорта России Олега Матыцина.

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Елена Раздобреева

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Вчера Владимир Путин сразу после приземления поехал на завод «Звезда», чтобы принять участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль». В 2019 году завод начали модернизировать, и теперь он отмечает себя как одну из самых модифицированных верфей в регионе.

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Елена Раздобреева

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Напомним, Владимир Путин прибыл во Владивосток на два дня, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме, ознакомиться с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, провести совещание по развитию городов региона, обсудить создание культурно-образовательных кластеров в России и пообщаться с губернатором края Олегом Кожемяко.

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Елена Раздобреева

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Модерировать пленарку с Путиным будет управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов. В зале пока так:

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Елена Раздобреева

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая перед парламентской сессией ВЭФ снова вспомнила про биолаборатории на Украине.

— Думаю, президент будет уделять много внимания вопросам экономического развития, качества жизни и безопасности. Потому что, проведя парламентское расследование по вопросам биобезопасности, могу сказать без преувеличения, что крупная экосистема, которая имеет глобальный характер, может быть в одночасье разрушена теми планами, которые сегодня мы увидели, например, по биолабораториям на Украине, а таких — четыре. И недооценивать их, конечно, мы не можем.

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Елена Раздобреева

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Мы уже показывали фото и видео, как Владивосток готовился к визиту Владимира Путина.

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ВЭФ-2023Владимир Путин
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