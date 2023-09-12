Начинается пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина: онлайн

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая перед парламентской сессией ВЭФ снова вспомнила про биолаборатории на Украине.

— Думаю, президент будет уделять много внимания вопросам экономического развития, качества жизни и безопасности. Потому что, проведя парламентское расследование по вопросам биобезопасности, могу сказать без преувеличения, что крупная экосистема, которая имеет глобальный характер, может быть в одночасье разрушена теми планами, которые сегодня мы увидели, например, по биолабораториям на Украине, а таких — четыре. И недооценивать их, конечно, мы не можем.