Путин проведет оперативное заседание Совбеза после диверсии в Брянской области

Из-за происшествия в Брянской области сорвался визит Владимира Путина в Пятигорск, где проходят мероприятия в честь Года педагога и наставника. Президент остался в Кремле, но выступил перед участниками мероприятия по телемосту. Во время своего выступления он назвал сегодняшние события терактом.
— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети! «Нива» обычная. Открыли огонь по ней. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас своей исторической памяти, своей истории, своих традиций, своего языка, — заявил Путин.
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Раненый мальчик прооперирован, его жизни ничего не угрожает. Как заявил в эфире Первого канала губернатор Александр Богомаз, ребенок помог спрятаться двум другим детям, так что власти готовят документы для награждения его медалью «За отвагу». Около 19 часов по московскому времени ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар».
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Что произошло в Брянской области
Вчера губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о том, что с территории Украины в регион проникла группировка диверсантов. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины, 1966 года рождения. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус — добровольное формирование в составе ВСУ, которое входит в состав Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.
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