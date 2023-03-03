Путин проведет оперативное заседание Совбеза после диверсии в Брянской области

Из-за происшествия в Брянской области сорвался визит Владимира Путина в Пятигорск, где проходят мероприятия в честь Года педагога и наставника. Президент остался в Кремле, но выступил перед участниками мероприятия по телемосту. Во время своего выступления он назвал сегодняшние события терактом.



— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети! «Нива» обычная. Открыли огонь по ней. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас своей исторической памяти, своей истории, своих традиций, своего языка, — заявил Путин.

