Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

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Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.
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Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России, пишет РИА Новости.
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Российский дипломат, директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук дал интервью ТАСС. Главное:
- демилитаризация Украины предполагает, что в стране не останется никакого оружия, хотя бы потенциально угрожающего России;
- специальная военная операция ВС РФ на Украине проводится в соответствии с Уставом ООН;
- доступ украинских неонацистов к атомной бомбе мог бы привести к невообразимым последствиям;
- размещение баз и вооружений НАТО на территории Украины, а также ее вступление в Североатлантический альянс для Москвы неприемлемо;
- принадлежность Крыма России является аксиомой, а не просто условием на переговорах с украинской делегацией;
- Россия исходит из того, что истребление нацистской идеологии на Украине должно быть закреплено юридически;
- Киев никогда всерьез не рассматривал дипломатический путь решения конфликта в Донбассе;
- обстрелы Украиной Донбасса в феврале достигли апогея, последней же каплей для РФ стали заявления украинских представителей на Мюнхенской конференции по безопасности о претензиях к обладанию ядерным оружием.
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Минобороны РФ заявило, что возобновило наступательные действия «из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины».
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в понедельник 7 марта. Об этом заявил Давид Арахамия, член украинской делегации.
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В Кремле прошли переговоры Путина и премьер-министра Израиля Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь Кремля, обсуждали Украину.
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События 5 марта, коротко
Мы продолжаем вести хроники происходящего на российско-украинской границе. Вот что случилось в субботу, 5 марта:
- Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter на территории России;
- Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины;
- авиакомпании потихоньку начали объявлять о приостановке международного авиасообщения. Рейсы ограничили «Аэрофлот», «Победа», Nordwind Airlines;
- ограничения, связанные с вылетами и полетами самолетов на юге России, продлены до 14 марта;
- российская сторона открыла гуманитарный коридор в Мариуполе, им воспользовались 17 человек;
- Владимир Путин рассказал, что решение о начале спецоперации было тяжелым. Планов вводить военное положение в стране нет;
- третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта.
Более подробно читайте в нашей онлайн-трансляции.
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