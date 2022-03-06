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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника событий
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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Собираем информацию в режиме онлайн

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

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Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине.

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Мария Захарова

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Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России, пишет РИА Новости.

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Российский дипломат, директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук дал интервью ТАСС. Главное:

  • демилитаризация Украины предполагает, что в стране не останется никакого оружия, хотя бы потенциально угрожающего России;
  • специальная военная операция ВС РФ на Украине проводится в соответствии с Уставом ООН;
  • доступ украинских неонацистов к атомной бомбе мог бы привести к невообразимым последствиям;
  • размещение баз и вооружений НАТО на территории Украины, а также ее вступление в Североатлантический альянс для Москвы неприемлемо;
  • принадлежность Крыма России является аксиомой, а не просто условием на переговорах с украинской делегацией;
  • Россия исходит из того, что истребление нацистской идеологии на Украине должно быть закреплено юридически;
  • Киев никогда всерьез не рассматривал дипломатический путь решения конфликта в Донбассе;
  • обстрелы Украиной Донбасса в феврале достигли апогея, последней же каплей для РФ стали заявления украинских представителей на Мюнхенской конференции по безопасности о претензиях к обладанию ядерным оружием.

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Мария Захарова

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Минобороны РФ заявило, что возобновило наступательные действия «из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины».

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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в понедельник 7 марта. Об этом заявил Давид Арахамия, член украинской делегации.

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Мария Захарова

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В Кремле прошли переговоры Путина и премьер-министра Израиля Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь Кремля, обсуждали Украину.

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Мария Захарова

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События 5 марта, коротко

Мы продолжаем вести хроники происходящего на российско-украинской границе. Вот что случилось в субботу, 5 марта:

  • Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter на территории России;
  • Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины;
  • авиакомпании потихоньку начали объявлять о приостановке международного авиасообщения. Рейсы ограничили «Аэрофлот», «Победа», Nordwind Airlines;
  • ограничения, связанные с вылетами и полетами самолетов на юге России, продлены до 14 марта;
  • российская сторона открыла гуманитарный коридор в Мариуполе, им воспользовались 17 человек;
  • Владимир Путин рассказал, что решение о начале спецоперации было тяжелым. Планов вводить военное положение в стране нет;
  • третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта.

Более подробно читайте в нашей онлайн-трансляции.

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