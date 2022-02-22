Владимир Путин готовится выступить с обращением к россиянам

В начале встречи с участниками Совета безопасности Владимир Путин напомнил об украинских событиях 2014 года.

— Итак, после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот, — заявил президент. — Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чём не повинных людей. Это действительно вооруженный переворот — с этим, собственно говоря, никто и не спорит.



Глава государства отметил, что после этих событий люди заявили о том, что они формируют две независимые республики — Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории.