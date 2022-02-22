Владимир Путин готовится выступить с обращением к россиянам

Федеральные ТВ-каналы анонсируют экстренное обращение президента России к нации по итогам заседания Совбеза РФ о ситуации с ЛДНР и Украиной.
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ЕС призвал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозел Боррель.
Страны ЕС «единым фронтом» отреагируют на признание Россией независимости Донецка и Луганска.
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Президент Украины заявил, что провел срочные консультации с Макроном и Шольцом и созвал СНБО в связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании российского Совбеза.
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По данным Telegram-канала «Пул
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За признание республик высказались глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие члены Совбеза. На это Путин заявил, что примет решение сегодня.
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После появления ДНР и ЛНР киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Теперь, по словам президента, «мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз».
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В начале встречи с участниками Совета безопасности Владимир Путин напомнил об украинских событиях 2014 года.
— Итак, после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот, — заявил президент. — Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чём не повинных людей. Это действительно вооруженный переворот — с этим, собственно говоря, никто и не спорит.
Глава государства отметил, что после этих событий люди заявили о том, что они формируют две независимые республики — Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории.
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