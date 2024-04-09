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Происшествия Прорыв дамбы в Орске онлайн-трансляция Подтоплены больше 10 000 домов и почти 13 000 участков. Пятый день паводка в Оренбуржье.

Подтоплены больше 10 000 домов и почти 13 000 участков. Пятый день паводка в Оренбуржье.

Жители Орска выходили на разговор с властями. Пик паводка еще не наступил

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В Оренбургской области — режим ЧС федерального характера: из-за паводка ночью в пятницу прорывало дамбу в Орске. Вода начала стремительно прибывать — основной удар пришелся на город. Затоплено больше 6000 домов, эвакуировано более 2000 человек — в пунктах временного размещения половина жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧС Александр Куренков. Он допустил высказывание, которое вызвало бурю негодования у местных жителей, из-за чего 8 апреля горожане вышли к администрации с требованием разъяснить им, кто, как и когда компенсирует им ущерб. В этой хронике — все подробности ЧП.

Владислав Митрошин

Отключили телефоны и сбежали

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов рассказал Урал56.Ру о паводке.

  • Уровень реки Урал приблизился к отметке в 9 метров. До опасной отметки осталось всего 30 сантиметров.

  • Ближайшие сутки уровень воды будет повышаться. По прогнозу гидрологов, уровень воды может подняться еще на 1 метр.

  • «Мы готовы к увеличению уровня воды ещё на 1 метр.»

  • Сегодня в Овчинном городке будет работать мобильная приемная. Людей волнует вопрос выплат.

  • В результате паводка выявлено, что некоторые председатели СНТ отключили телефоны и сбежали.

Алексей Кудинов рассказал о паводке
Владислав Митрошин

В Оренбургскую область выехали спасатели из Кирова. Они доставят в зону подтопления спецоборудование и технику для ликвидации последствий паводка.

Спасатели из Кирова едут в Оренбуржье
Владислав Митрошин

Обстановка на площади Гагарина в Орске

Площадь Гагарина в Орске
Владислав Митрошин

Из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня будет временно отключено оборудование, обеспечивающее электроснабжение водонасосной станции в селе Благословенка.

Владислав Митрошин

Повышенная мутность воды возможна в районе Оренбурга, ограниченном улицами:

  • Инструментальной;

  • Котова;

  • Орлова;

  • Занузданова;

  • Тамарова;

  • Песчаной;

  • Столпянского;

  • пер. Путейным;

  • пер. Мельничным;

  • 10-м кварталом;

  • 17-м кварталом;

  • 20-м кварталом.

Жителей района просят не использовать воду из-под крана для питья и приготовления пищи до окончания работ по стабилизации качества. Подвозить воду будут по адресам: ул. Тамарова, 2/1; ул. Шинная / ул. Гоголя; ул. Украинская, 50.

Проблемы с питьевой водой в этом районе
Владислав Митрошин

Приехал полпред президента РФ

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня прибыл в Оренбургскую область.

Владислав Митрошин

Почему в Оренбурге прозвучала сирена

В мэрии сообщают, что уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться.

В зоне подтопления дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе Поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый Плес», СНТ у реки Сакмары, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и Поселок имени Куйбышева.

Владислав Митрошин

Сохранят зарплату работникам предприятий

По поручению Дениса Паслера всем работникам предприятий, оказавшихся в зоне подтопления, будет сохранена зарплата в полном объеме.

Принято решение составить списки не только сотрудников, чьи дома и квартиры оказались в зоне подтопления, но и их родственников, особенно пожилых.

Более ста руководителей предприятий поддержали предложение. Рассматривается вопрос о создании оперативного центра, куда стекалась бы вся необходимая работодателям информация.

Владислав Митрошин

Глава Орска Василий Козупица заявил, что уходит вода из Старого города, частного сектора 6-го микрорайона, люди возвращаются в свои дома.

По его словам, падает уровень воды в поселках Никель и Строителей. Вода отступает из Рабочего поселка, со 2-го участка, Автовокзала и центра детского творчества «Радость» на площади Гагарина. Елшанка вернулась в свое русло.

Козупица принял решение приостановить начисление родительской платы за детские сады на период ЧС.

— Обращаюсь к коллегам из соседних территорий, которые приняли наших дошколят, также поддержать людей, попавших в беду, — сказал глава города.

Владислав Митрошин

Сброс воды уменьшился

Ириклинское водохранилище с 10 утра сбрасывает 1500 кубометров воды в секунду, приток — 1485, он сократился на 69 кубов.

Владислав Митрошин

Как изменился уровень рек за сутки

  • Река Сакмара у Татарской Каргалы — плюс 22 см;

  • река Сакмара у Кувандыка — плюс 15 см;

  • река Урал у Оренбурга — плюс 25 см;

  • река Урал у Орска — минус 35 см;

  • река Жарлы у Адамовки — минус 98 см;

  • река Суундук у Майского — минус 65 см.

На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара от 5 до 40 см.

В зоне возможного подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

Владислав Митрошин

Сколько домов подтоплено в Орске и Оренбурге

В Орске подтоплено 6995 жилых домов с участками. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 000 мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей. Дополнительно в готовности находится 32 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

В Оренбурге подтоплено несколько поселков и микрорайонов (Кузнечный, Ситцовка, 18-й разъезд, Краснохолм, Дубовый Плес), 18 СНТ («Дубки», «Соловушка», «Луч», «Мичуринец», «Мир», «Кооператор», «Восход», «Пекарь», «Лесные дачи», «Пенсионер», «Угольщик», «Текстильщик», «Разлив-1», «Печатник», «Отставник», «Вишенка», «Газовик», «Локомотив-1»). В зоне подтопления 1517 домов и 5247 участков.

Владислав Митрошин

Сколько человек ликвидируют последствия паводка

По состоянию на 9 апреля задействованы 4385 человек, 816 единиц техники, 164 плавсредства и 18 БАС: региональные и муниципальные службы, группировка отряда «Центроспас» (100 человек, 6 единиц техники и 15 плавсредств,) а также силы центра «Лидер» (50 человек и 2 единицы техники, 10 плавсредств), 125 курсантов Уральского института и 31-я ракетная армия Минобороны в составе 115 человек и 15 единиц техники.

Владислав Митрошин

Под угрозой 7 участков федеральных трасс

В регионе закрыты для движения 44 моста. Движение по федеральным автодорогам пока без ограничений, но существует угроза перелива на 7 участках трех федеральных автодорог, ситуация находится на особом контроле.

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