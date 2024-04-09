Подтоплены больше 10 000 домов и почти 13 000 участков. Пятый день паводка в Оренбуржье.

В Оренбургской области — режим ЧС федерального характера: из-за паводка ночью в пятницу прорывало дамбу в Орске. Вода начала стремительно прибывать — основной удар пришелся на город. Затоплено больше 6000 домов, эвакуировано более 2000 человек — в пунктах временного размещения половина жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧС Александр Куренков. Он допустил высказывание, которое вызвало бурю негодования у местных жителей, из-за чего 8 апреля горожане вышли к администрации с требованием разъяснить им, кто, как и когда компенсирует им ущерб. В этой хронике — все подробности ЧП.

