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Крушение самолета в БелгородеОнлайн-трансляция

Что происходит на месте крушения Ил-76: онлайн-трансляция

Наши корреспонденты восстанавливают хронику страшной катастрофы

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24 января в Белгородской области рухнул Ил-76, на борту которого было 74 человека — 65 военнопленных украинцев, члены экипажа и сопровождающие. Обстоятельства катастрофы до сих пор официально не озвучены, но появился список находившихся в самолете. Жертв могло быть больше, но пилоты увели борт в поле, подальше от населенного пункта. Теперь их предлагают посмертно представить к госнаградам, а местные жители называют летчиков своими героями. Что еще говорят жители Белгородской области и что сейчас происходит на месте крушения Ил-76, мы будем рассказывать в этой онлайн-трансляции.

Дарья Маслакова

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Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

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Дарья Маслакова

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Водитель школьного автобуса Юрий рассказал, что застал момент крушения Ил-76. В это время он ехал в Яблоневскую школу, чтобы забрать оттуда детей и отвезти на занятия в спортивной секции.

— Самолет я видел уже по соприкосновению с землей, когда он взорвался и горел, — поделился с MSK1.RU Юрий.

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Дарья Маслакова

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Директор и завхоз Яблоневской школы Корочанского района повезли к месту крушения еду из школьной столовой.

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Видео: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

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Дарья Маслакова

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На место трагедии также направили две фуры и автобус МЧС.

— Фуры большие, возможно, едут за самолетом, — сообщает корреспондент MSK1.RU.

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Дарья Маслакова

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К месту крушения Ил-76 направляется военная полиция.

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Дарья Маслакова

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Дмитрий Песков сделал несколько заявлений касательно вчерашней трагедии. Собрали главное:

  • прежде чем представить экипаж Ил-76 к наградам, должно завершиться расследование катастрофы;
  • Песков назвал чудовищным актом то, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинскими боевиками на борту;
  • однозначно нужно международное расследование преступлений режима Зеленского;
  • обмен пленными должен происходить в тишине, как дальше будет проходить этот процесс, никто сейчас не скажет;
  • решение Киева сбить российский самолет Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ не поддается пониманию.

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Дарья Маслакова

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Корреспонденты MSK1.RU прибыли в село Яблоново Белгородской области, рядом с которым произошла авиакатастрофа.

Территорию вокруг села оцепили, и автомобили туда не пропускают.

— У тех, кто живет в соседних деревнях, к которым по другой дороге не проехать, проверяют прописку, — передают наши коллеги с места событий.

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Видео: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

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Видео: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

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Илья Ненко

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У людей, находившихся на борту Ил-76, просто не было шанса выжить. Эксперты рассказывают, что пилоты могли катапультироваться и спастись, но вместо этого они решили сохранить жизни местных жителей и увели самолет в поле, подальше от жилых зданий ближайшего села. В результате этих действий в населенном пункте не было даже разрушений.

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Илья Ненко

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С минуты на минуту мы расскажем вам о том, что происходит в Белгородской области сегодня и как авиакатастрофа отразилась на местных жителях, а сейчас предлагаем восстановить картину 24 января.

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Видео: Городские порталы

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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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