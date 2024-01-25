Что происходит на месте крушения Ил-76: онлайн-трансляция

Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
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Водитель школьного автобуса Юрий рассказал, что застал момент крушения Ил-76. В это время он ехал в Яблоневскую школу, чтобы забрать оттуда детей и отвезти на занятия в спортивной секции.
— Самолет я видел уже по соприкосновению с землей, когда он взорвался и горел, — поделился с MSK1.RU Юрий.
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Директор и завхоз Яблоневской школы Корочанского района повезли к месту крушения еду из школьной столовой.
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На место трагедии также направили две фуры и автобус МЧС.
— Фуры большие, возможно, едут за самолетом, — сообщает корреспондент MSK1.RU.
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К месту крушения Ил-76 направляется военная полиция.
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Дмитрий Песков сделал несколько заявлений касательно вчерашней трагедии. Собрали главное:
- прежде чем представить экипаж Ил-76 к наградам, должно завершиться расследование катастрофы;
- Песков назвал чудовищным актом то, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинскими боевиками на борту;
- однозначно нужно международное расследование преступлений режима Зеленского;
- обмен пленными должен происходить в тишине, как дальше будет проходить этот процесс, никто сейчас не скажет;
- решение Киева сбить российский самолет Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ не поддается пониманию.
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Корреспонденты MSK1.RU прибыли в село Яблоново Белгородской области, рядом с которым произошла авиакатастрофа.
Территорию вокруг села оцепили, и автомобили туда не пропускают.
— У тех, кто живет в соседних деревнях, к которым по другой дороге не проехать, проверяют прописку, — передают наши коллеги с места событий.
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У людей, находившихся на борту Ил-76, просто не было шанса выжить. Эксперты рассказывают, что пилоты могли катапультироваться и спастись, но вместо этого они решили сохранить жизни местных жителей и увели самолет в поле, подальше от жилых зданий ближайшего села. В результате этих действий в населенном пункте не было даже разрушений.
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С минуты на минуту мы расскажем вам о том, что происходит в Белгородской области сегодня и как авиакатастрофа отразилась на местных жителях, а сейчас предлагаем восстановить картину 24 января.
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