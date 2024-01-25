Что происходит на месте крушения Ил-76: онлайн-трансляция

Водитель школьного автобуса Юрий рассказал, что застал момент крушения Ил-76. В это время он ехал в Яблоневскую школу, чтобы забрать оттуда детей и отвезти на занятия в спортивной секции.

— Самолет я видел уже по соприкосновению с землей, когда он взорвался и горел, — поделился с MSK1.RU Юрий.