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Крушение самолета в БелгородеОнлайн-трансляция

На борту рухнувшего Ил-76 были пленные военнослужащие ВСУ: что известно о крушении самолета в Белгороде

Следим за происшествием онлайн

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Сегодня в Белгородской области рухнул самолет. Глава региона Вячеслав Гладков пока не комментировал ЧП и назвал его «происшествием в Корочанском районе». Тем временем в соцсетях появляются видео с места трагедии. Всё, что известно о происшествии, мы рассказываем в этой трансляции.

Илья Ненко

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ситуацию с крушением самолета прокомментировал коротко: «Это новая, свежая информация, будем с ней разбираться».

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Илья Ненко

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Жители Белгорода сообщают, что на телефоны прямо сейчас пришло сообщение о ракетной опасности.

— С продуктами всё нормально, всё есть. Про самолет читала, узнала из СМИ. У нас приграничный город, много не говорят, — рассказала Городским порталам жительница Белгорода.

Местные жители добавляют, что в самом Белгороде, несмотря на ракетную опасность, сейчас спокойно.

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Илья Ненко

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Кто был на борту самолета

В Минобороны также сообщают, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

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Илья Ненко

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В Минобороны подтвердили, что рухнувшим в Белгородской области самолетом был Ил-76. В ведомстве уточнили, что крушение произошло около 11:00 мск.

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Илья Ненко

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Телеграм-канал «112» публикует видео, снятое неподалеку от места происшествия. На нем виден черный столб дыма.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 112 / T.me

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Илья Ненко

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Видео с крушением самолета появилось сегодня днем в белгородских пабликах. На нем видно, как самолет падает и взрывается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Блэтгород / T.me

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Илья Ненко

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Губернатор Белгородской области заявил, что выехал на место ЧП.

— Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, — написал Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

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Ил-76СамолетБелгород
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