На борту рухнувшего Ил-76 были пленные военнослужащие ВСУ: что известно о крушении самолета в Белгороде

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ситуацию с крушением самолета прокомментировал коротко: «Это новая, свежая информация, будем с ней разбираться».
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Жители Белгорода сообщают, что на телефоны прямо сейчас пришло сообщение о ракетной опасности.
— С продуктами всё нормально, всё есть. Про самолет читала, узнала из СМИ. У нас приграничный город, много не говорят, — рассказала Городским порталам жительница Белгорода.
Местные жители добавляют, что в самом Белгороде, несмотря на ракетную опасность, сейчас спокойно.
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Кто был на борту самолета
В Минобороны также сообщают, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.
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В Минобороны подтвердили, что рухнувшим в Белгородской области самолетом был Ил-76. В ведомстве уточнили, что крушение произошло около 11:00 мск.
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Телеграм-канал «112» публикует видео, снятое неподалеку от места происшествия. На нем виден черный столб дыма.
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Видео с крушением самолета появилось сегодня днем в белгородских пабликах. На нем видно, как самолет падает и взрывается.
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Губернатор Белгородской области заявил, что выехал на место ЧП.
— Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, — написал Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.
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