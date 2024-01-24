На борту рухнувшего Ил-76 были пленные военнослужащие ВСУ: что известно о крушении самолета в Белгороде

— С продуктами всё нормально, всё есть. Про самолет читала, узнала из СМИ. У нас приграничный город, много не говорят, — рассказала Городским порталам жительница Белгорода.

Местные жители добавляют, что в самом Белгороде, несмотря на ракетную опасность, сейчас спокойно.