Путин проведет совещание после беспорядков в аэропорту Махачкалы: онлайн

Бунтовщики окружили самолет, прилетевший из Тель-Авива. Одна из пассажирок рейса — Оксана — рассказала корреспондентам MSK1.RU о том, что происходило на летном поле.

— Нас начали выводить, когда люди прорвались в аэропорт. Мы все бежали, нас посадили в автобус. Мы вообще не понимали, что происходит. Протестующие бежали за нашим автобусом, кричали: «Аллах акбар», махали флагами, — рассказывает Оксана. — Когда они догнали нас, мы думали, что уже всё, конец. Мы просто достали российские паспорта и кричали: «Мы русские, мы россияне!»