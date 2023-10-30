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Беспорядки в аэропорту МахачкалыОнлайн-трансляция

Путин проведет совещание после беспорядков в аэропорту Махачкалы: онлайн

Президент обсудит, как на эту ситуацию могли повлиять извне

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет большое представительное совещание, на котором обсудит беспорядки в аэропорту Махачкалы. По словам представителя Кремля, на совещании также поднимут вопрос о попытках Запада «использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества». Обо всём, что будет обсуждать президент, расскажем в этой онлайн-трансляции.

Виктор Старцев

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За сутки до протестов в аэропорту Махачкалы жители небольшого города Хасавюрт в двух часах езды от столицы Дагестана собрались у гостиницы «Фламинго». По городу прошел слух, что в отель якобы заселились несколько израильтян, бежавших от войны с Палестиной к родственникам в республику. Корреспонденты MSK1.RU выяснили, что сейчас происходит возле этой гостиницы и что об акции протеста думают жители города.

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Виктор Старцев

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совещание будет проходить в Ново-Огарево.

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Виктор Старцев

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Почему вообще в Дагестане начались протесты? Эксперты уверены, что ситуация выплеснулась таким образом из-за накала эмоций. Они рассказали о том, как будет развиваться ситуация в регионе в дальнейшем.

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Виктор Старцев

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Бунтовщики окружили самолет, прилетевший из Тель-Авива. Одна из пассажирок рейса — Оксана — рассказала корреспондентам MSK1.RU о том, что происходило на летном поле.

— Нас начали выводить, когда люди прорвались в аэропорт. Мы все бежали, нас посадили в автобус. Мы вообще не понимали, что происходит. Протестующие бежали за нашим автобусом, кричали: «Аллах акбар», махали флагами, — рассказывает Оксана. — Когда они догнали нас, мы думали, что уже всё, конец. Мы просто достали российские паспорта и кричали: «Мы русские, мы россияне!»

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Виктор Старцев

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Что произошло в Махачкале

Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщали СМИ, протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Также на фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы, а некоторые авиакомпании начали отменять рейсы в Дагестан. Корреспонденты MSK1.RU вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали всё, что известно о случившемся.

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Виктор Старцев

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Кто будет на совещании

По информации журналистов кремлевского пула, на совещание приглашены:

  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев;
  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;
  • секретарь Совбеза Николай Патрушев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр обороны Сергей Шойгу;
  • генпрокурор Игорь Краснов;
  • председатель Совбеза Валентина Матвиенко;
  • спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Виктор Старцев

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По словам Пескова, Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики.

— Во многом это результат вмешательства извне, включая информационное воздействие, — высказался Песков по поводу беспорядков в аэропорту. — Недоброжелатели легко злоупотребляют ситуацией и провоцируют людей на фоне ужасных кадров из Газы.

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Виктор Старцев

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Дмитрий Песков отметил, что сначала будет публичное выступление главы государства, дальше совещание пройдет в закрытом режиме. Сама встреча пройдет в очном формате.

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