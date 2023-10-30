Путин проведет совещание после беспорядков в аэропорту Махачкалы: онлайн

За сутки до протестов в аэропорту Махачкалы жители небольшого города Хасавюрт в двух часах езды от столицы Дагестана собрались у гостиницы «Фламинго». По городу прошел слух, что в отель якобы заселились несколько израильтян, бежавших от войны с Палестиной к родственникам в республику. Корреспонденты MSK1.RU выяснили, что сейчас происходит возле этой гостиницы и что об акции протеста думают жители города.
Поделиться
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совещание будет проходить в Ново-Огарево.
Поделиться
Почему вообще в Дагестане начались протесты? Эксперты уверены, что ситуация выплеснулась таким образом из-за накала эмоций. Они рассказали о том, как будет развиваться ситуация в регионе в дальнейшем.
Поделиться
Бунтовщики окружили самолет, прилетевший из Тель-Авива. Одна из пассажирок рейса — Оксана — рассказала корреспондентам MSK1.RU о том, что происходило на летном поле.
— Нас начали выводить, когда люди прорвались в аэропорт. Мы все бежали, нас посадили в автобус. Мы вообще не понимали, что происходит. Протестующие бежали за нашим автобусом, кричали: «Аллах акбар», махали флагами, — рассказывает Оксана. — Когда они догнали нас, мы думали, что уже всё, конец. Мы просто достали российские паспорта и кричали: «Мы русские, мы россияне!»
Поделиться
Что произошло в Махачкале
Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы (Уйташ) из-за прилета рейса из Израиля. Как сообщали СМИ, протестующие проверяли паспорта у тех, кто выезжал с территории. Часть из них проникла прямо на взлетное поле. В результате столкновений пострадали 20 человек, в том числе и полицейские. Также на фоне массовых беспорядков Росавиация временно закрыла аэропорт Махачкалы, а некоторые авиакомпании начали отменять рейсы в Дагестан. Корреспонденты MSK1.RU вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали всё, что известно о случившемся.
Поделиться
Кто будет на совещании
По информации журналистов кремлевского пула, на совещание приглашены:
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- министр обороны Сергей Шойгу;
- генпрокурор Игорь Краснов;
- председатель Совбеза Валентина Матвиенко;
- спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Поделиться
По словам Пескова, Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики.
— Во многом это результат вмешательства извне, включая информационное воздействие, — высказался Песков по поводу беспорядков в аэропорту. — Недоброжелатели легко злоупотребляют ситуацией и провоцируют людей на фоне ужасных кадров из Газы.
Поделиться
Дмитрий Песков отметил, что сначала будет публичное выступление главы государства, дальше совещание пройдет в закрытом режиме. Сама встреча пройдет в очном формате.
Поделиться