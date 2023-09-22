Ракетный удар по штабу Черноморского флота: всё, что известно об атаке в Севастополе

Губернатор Севастополя напоминает алгоритм действий при работе системы оповещения в городе.

При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:



плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;

перекрыть газ, воду, отключить электричество;

укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

плотно закрыть окна;

перекрыть газ, воду, отключить электричество;

взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);

предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

не используя лифт, следовать в укрытие.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

При нахождении на улице — использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).