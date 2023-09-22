Ракетный удар по штабу Черноморского флота: всё, что известно об атаке в Севастополе

— Возле театра Луначарского упал осколок, — написал Развожаев у себя в телеграм-канале. — Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112.
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На месте ракетной атаки в Крыму сейчас поднимается дым. Губернатор Севастополя отметил, что на место выехали все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
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У себя в телеграм-канале губернатор Севастополя предупредил, что возможна еще одна атака, и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
— Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия, — написал Развожаев. — На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств.
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РИА Новости Крым сообщает, что в Севастополе звучит сигнал ракетной опасности.
В центре города сильное задымление.
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Портал «Крым 24» сообщает, что движение в центре Севастополя перекрыто. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб.
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Губернатор Севастополя напоминает алгоритм действий при работе системы оповещения в городе.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- не используя лифт, следовать в укрытие.
При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
- покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
При нахождении на улице — использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Развожаев также напомнил, что в качестве укрытия не подходят места под машинами и автобусами, места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений —
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Полицейские просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя после ракетного удара по штабу Черноморского флота, передает ТАСС.
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По информации ТАСС, обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых.
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также сообщил, что под Бахчисараем сбита ракета.
— В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует, — написал Крючков у себя в телеграм-канале.
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Отбой ракетной и авиационной опасности
Губернатор Севастополя объявил отбой ракетной и авиационной опасности. Однако отметил, что в центр по-прежнему лучше не выезжать.
— Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий, — сообщил Михаил Развожаев.
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Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о сбитых крылатых ракетах.
— Над территорией республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.
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Губернатор Севастополя рассказал, что сейчас происходит в штабе Черноморского флота, где идут работы по тушению пожара.
— По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано, — написал Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале. — По моему поручению на месте развернут оперштаб, и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов и
Развожаев заверил, что «сил и средств достаточно», ситуация под контролем экстренных служб.
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Территорию штаба Черноморского флота в Севастополе оцепила полиция. Оцепление выставлено в радиусе двух кварталов. Пешеходов просят идти в обход, проезд также запрещен. Об этом сообщает ТАСС.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов собщил также, что система ПВО сработала в городе Токмак Запорожской области. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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Один военнослужащий погиб после ракетного удара по штабу Черноморского флота
В Минобороны сообщили, что один военнослужащий погиб в результате ракетной атаки по зданию штаба Черноморского флота.
— В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб, — говорится в сообщении ведомства.
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Советник главы Крыма Олег Крючков заявляет, что на крымских интернет-провайдеров ведется «беспрецедентная кибератака».
— Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности, — написал Крючков у себя в телеграм-канале.
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В прошлом году штаб дважды подвергался атакам беспилотников. В первый раз это произошло в День ВМФ, 31 июля — в результате инцидента пострадали 6 человек. 20 августа сбитый силами ПВО беспилотник упал на крышу штаба.
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По уточненным данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести после атаки на штаб.
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Проясняем ситуацию. В Минобороны уточнили сведения по погибшему военнослужащему — оказалось, что он не погиб, а пропал без вести.
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Что известно об атаке на данный момент
Что известно о ракетной атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе на данный момент:
- обломки после ракетного удара по штабу ЧФ разбросаны на сотни метров;
- инфраструктура вокруг штаба и находившиеся на улицах люди, предварительно, не пострадали;
- осколок упал возле театра имени Луначарского;
- по поручению губернатора развёрнут штаб;
- пожарные тушат возгорание. В готовность привели аэромобильную группировку, введена резервная техника;
- сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя;
- полиция оцепила территорию штаба в радиусе двух кварталов;
- всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены рекомендовали проследовать в укрытия;
- всего в ходе отражения ракетной атаки средства ПВО сбили пять ракет;
- один военнослужащий пропал без вести.
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Власти Севастополя сообщили, что в центре города ограничено движение личного и общественного транспорта.
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Местные жители сообщают, что в центре города действительно запрещено снимать последствия атаки. Сотрудники ФСБ не разрешают даже достать смартфоны.
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В Ассоциации туроператоров России РИА Новости заявили, что туристическая инфраструктура в Севастополе работает штатно. Организованных туристов немного, в основном они размещены у моря, а не в центре.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ударной волной от взрыва выбило стёкла в десяти жилых домах в центре города, никто из людей не пострадал. Развожаев поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.
— Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. Остекление окон уже ведется, — написал губернатор в телеграм-канале.
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По словам Михаила Развожаева, в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили газ и электричество, а также ограничена подача воды.
— Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен, всё будет включено. Прошу набраться терпения, — написал губернатор.
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Губернатор Михаил Развожаев предупредил тех, кто живет и работает рядом с театром Луначарского, о том, что оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты.
— Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите, — написал Развожаев. — При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу.
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Из домов, находящихся рядом с упавшим осколком ракеты, вывозят жителей
Михаил Развожаев сообщил, что оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время уборки частей сбитой ракеты.
— В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева, — написал глава Севастополя. — С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру. Ничего брать с собой не надо. После того как спецслужбы всё уберут — все смогут вернуться домой.
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Глава Севастополя сообщил, что оперштаб просит воздержаться от движения на личном транспорте по маршруту: улица Ленина — Суворова — Красный спуск — Днепровский мост — Ревякина — Ялтинское кольцо. Ограничение движения действует до тех пор, пока не закончатся оперативные мероприятия.
— Просьба тем, кто стоит на улице Ленина, отойти от дороги и не мешать проведению работ по транспортировке части сбитой ракеты, — добавил Михаил Развожаев. — Когда можно будет проехать на личном автотранспорте по этому маршруту — информация сразу будет доведена.
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Развожаев сообщил, что в центре у театра Луначарского начались работы по перемещению части ракеты на полигон для дальнейшего уничтожения. Он попросил жителей не находиться на улице во время проведения работ.
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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все объекты энергетики полуострова работают в обычном режиме, и попросил жителей доверять только проверенной информации. Ранее в соцсетях появились сообщения об ударах по электростанциям.
Глава Севастополя Михаил Развожаев также написал, что «никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было».
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Развожаев сообщил, что колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту, на улицу снова можно выходить — сейчас с соответствующим заявлением проедет машина оповещения.
Жители домов по проспекту Нахимова могут вернуться в свои квартиры.
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Движение на личном транспорте по маршруту
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Обломок ракеты увезли, его должны доставить на полигон, где он будет уничтожен. Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что «оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены».
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