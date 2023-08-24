Тела погибших в самолете Пригожина увезли в морг: онлайн-репортаж о крушении джета главы ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы — в общей сложности семь человек. А также три члена экипажа. Рядом с местом катастрофы нашли тела погибших, их направили в судебный морг в Твери. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всем, что известно о происшествии на данный момент.