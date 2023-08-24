Тела погибших в самолете Пригожина увезли в морг: онлайн-репортаж о крушении джета главы ЧВК «Вагнер»

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Самое главное о крушении самолета Пригожина
Бизнес-джет Евгения Пригожина разиблся вечером 23 августа. Он упал в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. Вот что еще известно к этому часу:
- на борту на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа;
- в списке пассажиров были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместители — Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов;
- одна из версий крушения самолета — теракт;
- пор информации сервиса Flightradar24, в 18:10 мск 23 августа джет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте в течение девяти минут, после чего начал хаотично то набирать высоту, то снижаться. В 18:20 от борта получили последние данные, в тот момент он находился на высоте примерно 6 км;
- рядом с местом крушения обнаружили тела десяти человек, их отвезли в тверской морг;
- дорогу к ферме, рядом с которой разбился самолет, перекрыли полицейские.
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