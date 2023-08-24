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Крушение самолета ПригожинаОнлайн-трансляция

Тела погибших в самолете Пригожина увезли в морг: онлайн-репортаж о крушении джета главы ЧВК «Вагнер»

Что известно о катастрофе на данный момент

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Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы — в общей сложности семь человек. А также три члена экипажа. Рядом с местом катастрофы нашли тела погибших, их направили в судебный морг в Твери. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всем, что известно о происшествии на данный момент.

Илья Ненко

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Самое главное о крушении самолета Пригожина

Бизнес-джет Евгения Пригожина разиблся вечером 23 августа. Он упал в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. Вот что еще известно к этому часу:

  • на борту на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа;
  • в списке пассажиров были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместители — Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов;
  • одна из версий крушения самолета — теракт;
  • пор информации сервиса Flightradar24, в 18:10 мск 23 августа джет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте в течение девяти минут, после чего начал хаотично то набирать высоту, то снижаться. В 18:20 от борта получили последние данные, в тот момент он находился на высоте примерно 6 км;
  • рядом с местом крушения обнаружили тела десяти человек, их отвезли в тверской морг;
  • дорогу к ферме, рядом с которой разбился самолет, перекрыли полицейские.

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