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СрочноНа Крымском мосту рухнул пролет — онлайн
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На Крымском мосту рухнул пролет. Сообщается о двух погибших, были слышны взрывы: онлайн

Собираем всё, что известно о ЧП

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Утром 17 июля на Крымском мосту остановили движение.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло чрезвычайное происшествие. По информации телеграм-канала Baza, причина — обрушение пролета. Также канал сообщает о двух погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В этом онлайне мы будем собирать всё, что известно о ЧП.

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Горячая линия для туристов

В Министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб по поводу ЧП. Номер горячей линии для туристов — 8 800 511-80-18.

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Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок через мост.

— Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы, — написал глава Крыма.

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— В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — пообещал советник главы Крыма Олег Крючков.

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Появилось первое видео с места ЧП. Туда съезжаются машины скорой.

Очевидцы говорят, что около четырех утра слышали звуки взрывов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

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В последние дни перед Крымским мостом стояли пробки. В ночь перед происшествием количество машин в ней достигло 1,4 тысячи. Ждать в ней приходится более четырех часов. Об этом сообщал телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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Baza пишет, что погибло «как минимум» два человека, а еще один пострадал.

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Первая официальная информация

Полный комментарий Сергея Аксенова.

— На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.

Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал губернатор в телеграм-канале.

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