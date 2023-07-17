На Крымском мосту рухнул пролет. Сообщается о двух погибших, были слышны взрывы: онлайн

Утром 17 июля на Крымском мосту остановили движение.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло чрезвычайное происшествие. По информации телеграм-канала Baza, причина — обрушение пролета. Также канал сообщает о двух погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В этом онлайне мы будем собирать всё, что известно о ЧП.