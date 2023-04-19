Пожар на «Распадской» в Кузбассе: следим онлайн за ситуацией

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Половина вышла
По предварительным данным, около половины всех горняков, которые находились в шахте на момент возникновения пожара, вышли на поверхность. Источники в экстренных службах сообщают, что связь есть со всеми рабочими, около 80 из которых эвакуировались.
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В пресс-службе «Распадской» нам также подтвердили о начавшемся пожаре, но о количестве горняков, которые сейчас находятся внутри, пока не уточнили.
— В настоящий момент происходит вывод сотрудников на поверхность в штатном режиме, — сообщила NGS42 пресс-служба.
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Как уточнил NGS42 источник из экстренных служб, сейчас на месте уже работают шесть бригад горноспасателей. Увеличивать количество отделений ВГСЧ пока не планируют. При этом, по последней информации, все горняки, которые находятся сейчас внутри, вышли на связь. О погибших или пострадавших информации нет.
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Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, создан оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС на шахте. Его возглавил Сергей Цивилев.
— Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется, — говорится в официальном сообщении.
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В пресс-службе «Распадской» нам сообщили, что официальной информации на данный момент нет, и обещали перезвонить, как только она появится. Однако, по состоянию к этой минуте, так и не перезвонили.
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Информацию о пожаре нам подтвердили в МЧС Кузбасса.
— Поступило сообщение о пожаре на шахте, на место направлены 6 отделений ВГСЧ, люди из шахты выводятся. Другая информация уточняется, — сообщили NGS42.RU в региональном МЧС.
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