20idei
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 62.10
eur 60.61
Тема дняЖители нового ЖК пожаловались на едкий запах
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

Погибли 15 человек: что известно о пожаре в костромском клубе «Полигон»

Площадь пожара составила 3500 метров

36
ds

Тела погибших нашли во время разбора завалов

Поделиться

В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском клубе «Полигон» начался пожар, в результате которого погибли полтора десятка человек (к моменту начала нашей онлайн-трансляции известно о 15 жертвах). Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы. В этой трансляции мы будем рассказывать обо всем, что известно о ЧП.

Илья Ненко

Поделиться

Пожар в костромском клубе «Полигон» начался в третьем часу ночи. По первой информации, которая поступила от регионального ГУ МЧС, жертвами стали пять посетителей клуба. На данный момент известно о 16 погибших.

Поделиться

КостромаНочной клубПожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2