Погибли 15 человек: что известно о пожаре в костромском клубе «Полигон»
Площадь пожара составила 3500 метров
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В ночь на субботу, 5 ноября, в костромском клубе «Полигон» начался пожар, в результате которого погибли полтора десятка человек (к моменту начала нашей онлайн-трансляции известно о 15 жертвах). Пожар начался примерно в полтретьего ночи. В это время в кафе находилось большое количество людей; 250 человек были эвакуированы. В этой трансляции мы будем рассказывать обо всем, что известно о ЧП.
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Пожар в костромском клубе «Полигон» начался в третьем часу ночи. По первой информации, которая поступила от регионального ГУ МЧС, жертвами стали пять посетителей клуба. На данный момент известно о 16 погибших.
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