С чердака новосибирской многоэтажки хлынул водопад — видео

С чердака новосибирской многоэтажки на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64 хлынул водопад. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Нечто происходит второй день, вода со всех щелей льется, топит, — отмечает автор видео.
В управляющей компании АО «МУК», которая обслуживает дом, сообщили НГС, что у них информации о случившемся нет.
После коммунальной аварии, которая произошла в Новосибирске 11 января, и оставила без тепла здания в Ленинском и Кировском районах. Горожане сообщали, что на Мира, 16 из-за того, что батареи перемерзли, порядка 4–5 квартир затопило кипятком, в одной из них рухнул потолок. На Оловозаводской, 1/2 подъезд тоже топит кипятком.
Крупна коммунальная авария произошла на улице Плахотного, там прорвало 50-летнюю трубу — ее проложили в 1974 году. Сообщение от диспетчера НТСК о дефекте на теплотрассе поступило в 01:38, в 01:40 вода побежала по дорогам на улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии.
После об аварии рассказали руководителям управляющих компаний, мэрии, администрации Ленинского и Кировского районов. На месте работала техника от ДЭУ-3, проводили грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской. Рано утром затопило трамвайные пути в районе улицы Троллейной, 18 у остановки «Хлебзавод», маршруты трамваев № 18 и 10 изменили. В 06:35 в Ленинском районе отключили 237 объектов от отопления и горячей воды, чтобы определить дефект и устранить его. Позже врио мэра Олег Клемешов сообщил, что параметры были снижены по всему левобережью.
В первые несколько минут после прорыва жители домов слышали странный шум от батарей, как будто по ним кто-то стучал, позже в СГК объяснили, что из-за дефекта вода сливалась в поврежденный участок.
Из-за коммунальной аварии пострадали автомобили, часть школьников перевели на дистанционное обучение, а пациентов медицинских учреждений отправляли на другой берег. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, установлена уголовная ответственность) на неустановленных лиц.
НГС выяснил, что на левом берегу Новосибирска особенная система теплоснабжения: источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Поэтому один случай может парализовать почти весь берег.
За тем, как город переживал аварию, НГС следил в режиме онлайн.
ЧП стало первым в 2024 году в Новосибирске, но не в России — и далеко не факт, что последним. НГС пообщался с экспертами, чтобы узнать, почему, несмотря на ежегодные ремонты, трубы в Новосибирске продолжают рваться.
Сегодня, 17 января, заместитель главы Ленинского района заявил, что без тепла остаются еще порядка 37 домов: где-то проблемы со стояками, где-то с батареями. Так местные живут без тепла уже неделю.