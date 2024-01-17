С чердака новосибирской многоэтажки хлынул водопад — видео

В управляющей компании АО «МУК», которая обслуживает дом, сообщили НГС, что у них информации о случившемся нет.



После коммунальной аварии, которая произошла в Новосибирске 11 января, и оставила без тепла здания в Ленинском и Кировском районах. Горожане сообщали, что на Мира, 16 из-за того, что батареи перемерзли, порядка 4–5 квартир затопило кипятком, в одной из них рухнул потолок. На Оловозаводской, 1/2 подъезд тоже топит кипятком.