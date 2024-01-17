«Где-то батарея, где-то стояк»: жители 37 домов неделю живут без тепла в Ленинском районе Новосибирска

По словам Юрия Овчаренко, на базе управляющих компаний, дома которых попали под отключения, создали 160 восстановительных бригад. К устранениям последствий подключилась СГК, направив восемь бригад, помогли также сотрудники МУП «Энергия», предоставив две бригады.

— Сейчас мы получаем жалобы от жителей, все дома запущены, остаются только где-то стояки, где-то батареи, очагово. Допустим двухкомнатная квартира: в одной — батарея работает, в другой — нет. Сейчас идет отогревание. Мониторим ситуацию, получаем данные по 051, жлобы приходят в администрацию. Два раза в день врио мэра проводит совещания, — объяснил Юрий Овчаренко.