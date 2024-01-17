«Где-то батарея, где-то стояк»: жители 37 домов неделю живут без тепла в Ленинском районе Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска неделю несколько десятков домов остаютася без отопления после крупной коммунальной аварии.
— Произошла внештатная ситуация на теплосетях, в результате чего произведен сброс энергоносителей, порядка 1500 тысячи домов Ленинского района остались без тепла. Сразу был создан оперативный штат, были привлечены все управляющие компании, уточнены все списки домов, оставшихся без отопления. Началась планомерная работа, основные дома были подключены. Сейчас у нас остается 37 домов, — рассказал заместитель главы администрации Юрий Овчаренко.
По словам Юрия Овчаренко, на базе управляющих компаний, дома которых попали под отключения, создали 160 восстановительных бригад. К устранениям последствий подключилась СГК, направив восемь бригад, помогли также сотрудники МУП «Энергия», предоставив две бригады.
— Сейчас мы получаем жалобы от жителей, все дома запущены, остаются только где-то стояки, где-то батареи, очагово. Допустим двухкомнатная квартира: в одной — батарея работает, в другой — нет. Сейчас идет отогревание. Мониторим ситуацию, получаем данные по 051, жлобы приходят в администрацию. Два раза в день врио мэра проводит совещания, — объяснил Юрий Овчаренко.
Заместитель назвал причинами долгой ликвидации последствий аварии — холод и крупный прорыв. Точные сроки того, когда во всех домах будет тепло, он не назвал, сказав, что все устранят в ближайшие дни.
Авария произошла ночью на улице Плахотного, там прорвало 50-летнюю трубу — ее проложили в 1974 году. Сообщение от диспетчера НТСК о дефекте на теплотрассе поступило в 01:38, в 01:40 вода побежала по дорогам на улице Плахотного, 72 и 107. Бригады НТСК направили на место аварии.
После об аварии рассказали руководителям управляющих компаний, мэрии, администрации Ленинского и Кировского районов. На месте работала техника от ДЭУ-3, проводили грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской. Рано утром затопило трамвайные пути в районе улицы Троллейной, 18 у остановки «Хлебзавод», маршруты трамваев № 18 и 10 изменили. В 06:35 в Ленинском районе отключили 237 объектов от отопления и горячей воды, чтобы определить дефект и устранить его. Позже врио мэра Олег Клемешов сообщил, что параметры были снижены по всему левобережью.
В первые несколько минут после прорыва жители домов слышали странный шум от батарей, как будто по ним кто-то стучал, позже в СГК объяснили, что из-за дефекта вода сливалась в поврежденный участок.
Из-за коммунальной аварии пострадали автомобили, часть школьников перевели на дистанционное обучение, а пациентов медицинских учреждений отправляли на другой берег. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, установлена уголовная ответственность) на неустановленных лиц.
НГС выяснил, что на левом берегу Новосибирска особенная система теплоснабжения: источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Поэтому один случай может парализовать почти весь берег.
За тем, как город переживал аварию, НГС следил в режиме онлайн.
ЧП стало первым в 2024 году в Новосибирске, но не в России — и далеко не факт, что последним. НГС пообщался с экспертами, чтобы узнать, почему, несмотря на ежегодные ремонты, трубы в Новосибирске продолжают рваться.