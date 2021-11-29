«30-летние болеют так, как болели 80-летние». Интервью с врачом ковидного госпиталя

Дмитрий Бельский — врач-инфекционист, заведующий отделением анестезиологии-реанимации инфекционного корпуса. Этот корпус первым в Екатеринбурге начал принимать пациентов с коронавирусом.

Журналисты E1.RU поговорили с Дмитрием Владимировичем о том, как медики переживают пандемию, как изменилась болезнь и почему пациенты, которые возвращаются из реанимации, — настоящие герои.

— Когда вы первый раз пошли в «красную» зону?

— Первый больной к нам приехал 26 марта 2020 года. Был завезен случай из другой страны, и тогда нам показалось, что болезнь не очень тяжелая. Но время показало, что мы немножко ошибались. Динамика катастрофическая, мы редко видим, когда за такой короткий промежуток времени так меняется болезнь. И нагрузка на персонал и на медицину колоссальная.

