Как погода в Новосибирске била рекорды этого года — вспоминаем катаклизмы и природные аномалии

Накануне по Новосибирску прошел град и сильный ливень — погода в очередной раз в этом году удивила жителей. НГС решил вспомнить катаклизмы, которые произошли за первые 9 месяцев. В 2023 году природа не только удивила жителей ливнями и снегопадами, но и побила различные рекорды.
Год начался с переменчивой погоды. Сразу после праздников Новосибирск превратился в один большой каток. Это случилось, так как в выходные температура в городе была чуть выше 0 градусов. А сразу после ударили морозы в -30 градусов. В области температура опускалась до
В первый месяц 2023 года зима решила побить рекорд 1926 года. В городе выпало аномальное количество снега. Это произошло 23 и 28 января.
— Предыдущий рекорд был установлен в 1926 году. Тогда на улицы выпало 7,3 миллиметра снега. В минувшую субботу этот же показатель составил 14 миллиметров, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Тогда новосибирцы простояли в огромных пробках, а автовладельцы откапывали свои автомобили, которые завалило по окна. Многие шутили, что, чтобы найти свою машину, придется ждать весны.
Следующий рекорд был побит в апреле. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что в апреле температура ниже нормы на 1–5 градусов. В Новосибирской области настолько ниже нормы температура была впервые за 16 лет.
Но холодная весна совсем не предвещала такого же лета. С мая в городе началась аномальная жара и рекорды бились уже каждый день. В первую неделю лета, 4 июня, был побит столетний суточный рекорд температуры за этот день. До этого максимальное значение было зафиксировано в 2004 году: +31,9 градуса. Теперь рекорд составляет +34,3 градуса.
Продлилась жара до 8 июня. Многие тогда пытались справляться с жарой на речках и в лесах. А те, кто продолжал работать дома, массово скупали кондиционеры и вентиляторы. Дошло до того, что вентиляторы просто пропали с полок магазинов. Правда, сразу после жары пришли град и гроза. От таких погодных условий пострадали дачники, которые сначала спасали свои посадки от засухи, а после — от ветра и града. В конце июня температура уже опустилась ниже нормы на 1–3 градуса.
В июле и августе погода была переменчивой и показывала новосибирцам все свои возможности.
Конец августа новосибирцам запомнился мощнейшей грозой и молниями. Непогода длилась несколько часов. В городе несколько сотен домов остались без электричества.
Сентябрь в городе только начался, но уже напугал жителей. Вчера, 4 сентября, в Новосибирске выпал град, который разбил несколько машин и засыпал город. Сопровождающий его ливень залил дороги и привел к огромным пробкам.
Как НГС писал ранее, синоптики прогнозируют начало бабьего лета в Новосибирской области во второй декаде сентября. Незадолго до этого в регионе ожидаются заморозки.