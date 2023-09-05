Как погода в Новосибирске била рекорды этого года — вспоминаем катаклизмы и природные аномалии

В первый месяц 2023 года зима решила побить рекорд 1926 года. В городе выпало аномальное количество снега. Это произошло 23 и 28 января.



— Предыдущий рекорд был установлен в 1926 году. Тогда на улицы выпало 7,3 миллиметра снега. В минувшую субботу этот же показатель составил 14 миллиметров, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Тогда новосибирцы простояли в огромных пробках, а автовладельцы откапывали свои автомобили, которые завалило по окна. Многие шутили, что, чтобы найти свою машину, придется ждать весны.