К Новосибирской области приближается жара в +35 градусов — какой погоды ждать в городе

В Новосибирской области ожидается жара до +35 градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
— На этой неделе ожидается жаркая погода с повышением дневных температур воздуха до +35 градусов. Риск возникновения происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким, — рассказал Константин Банников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске на этой неделе ожидается температура до +28 градусов днем и до +19 градусов ночью.
Сегодня, 17 июля, в первой половине дня в Новосибирске ожидается погода без осадков, температура
В субботу, 15 июля, в Новосибирской области выпал огромный град, осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах и населенных пунктах региона. Мы собрали подробности в онлайн-трансляции.