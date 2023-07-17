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К Новосибирской области приближается жара в +35 градусов — какой погоды ждать в городе

Риск происшествий на воде увеличивается

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Ожидается, что на этой неделе в области будет жарко

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В Новосибирской области ожидается жара до +35 градусов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

— На этой неделе ожидается жаркая погода с повышением дневных температур воздуха до +35 градусов. Риск возникновения происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким, — рассказал Константин Банников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске на этой неделе ожидается температура до +28 градусов днем и до +19 градусов ночью.

Согласно прогнозу, дождей в городе не будет

Согласно прогнозу, дождей в городе не будет

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Сегодня, 17 июля, в первой половине дня в Новосибирске ожидается погода без осадков, температура +19... +21 градус. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В субботу, 15 июля, в Новосибирской области выпал огромный град, осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах и населенных пунктах региона. Мы собрали подробности в онлайн-трансляции.

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