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Рекорд за всю историю города: в Новосибирске на выходных выпало максимальное количество снега

До этого самый высокий показатель зафиксировали почти 100 лет назад

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За эту зиму в Новосибирске вывезли 7,5 миллиона кубометров снега

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В Новосибирске 28 января выпало рекордное количество снега. Этот показатель побил предыдущий рекорд.

— По информации ФГБУ «Западно-Сибирский гидрометцентр», 23 и 28 января было зафиксировано наибольшее количество осадков за всю историю города. Предыдущий рекорд был установлен в 1926 году. Тогда на улицы выпало 7,3 миллиметра снега. В минувшую субботу этот же показатель составил 14 миллиметров, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

За эту зиму в Новосибирске вывезли 7,5 миллиона кубометров снега. Накануне, 29 января, на дорогах города работали 159 единиц снегоуборочной техники днем и 255 — ночью.

Сегодня утром, в понедельник, новосибирцы отправились на работу по заснеженным дорогам и тротуарам. НГС собирает в онлайн-трансляции все о том, что из-за этого происходит в городе.

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