Рекорд за всю историю города: в Новосибирске на выходных выпало максимальное количество снега

В Новосибирске 28 января выпало рекордное количество снега. Этот показатель побил предыдущий рекорд.
— По информации ФГБУ «Западно-Сибирский гидрометцентр», 23 и 28 января было зафиксировано наибольшее количество осадков за всю историю города. Предыдущий рекорд был установлен в
За эту зиму в Новосибирске вывезли 7,5 миллиона кубометров снега. Накануне, 29 января, на дорогах города работали
Сегодня утром, в понедельник, новосибирцы отправились на работу по заснеженным дорогам и тротуарам. НГС собирает в онлайн-трансляции все о том, что из-за этого происходит в городе.