Депутатские «биороботы», захваченный остров на Оби и зарплаты контрактников — лучшие расследования НГС в 2022 году

За 2022 год журналисты НГС опубликовали тысячи материалов. Понятно, что значительная часть опубликованных текстов так или иначе связана со спецоперацией на территории Украины, но мы не забывали и о проблемах города и горожан: писали о несправедливости, коррупции и выясняли, кто наживается на новосибирцах. А вы с интересом воспринимали результаты нашей работы. 10 самых читаемых расследований 2022 года мы собрали в один обзор.
Кто зарабатывает на бедности новосибирцев
Еще до начала спецоперации было понятно, что с российской экономикой не всё в порядке. Ответом на ее состояние стал невероятный рост «нищемаркетов» — дискаунтеров, в которых экономят на всём.
Обозреватель НГС Стас Соколов разобрался, что за торговые сети появляются в Новосибирске, кто ими владеет и, главное, чем продукты в них, которые продают по дешевке, отличаются от таких же в обычных магазинах.
Получилось объемно, но наглядно — с цифрами, именами и дегустацией. Вероятно, поэтому это расследование стало самым читаемым за год, набрав 147,5 тысячи прочтений.
Сколько платят контрактникам
До объявления частичной мобилизации в конце сентября одной из обсуждаемых тем была контрактная служба. Ходили слухи о невероятно высоких зарплатах контрактников в зоне спецоперации, но напрямую конкретно на СВО никто, казалось, не звал. В рекламе контрактной службы ее завуалированно называли (и называют до сих пор) «увлекательным мероприятием в странах ближнего зарубежья».
Журналист НГС Павел Тиунов решил разобраться с тем, как, кого и за сколько приглашают служить по контракту, и поговорил лично с рекрутером. А также сравнил военные вакансии в разных городах и пообщался с бывшим контрактником.
Новосибирская «бригада»
В мае во «ВКонтакте» появилось эксклюзивное фото с группой мужчин в спортивных костюмах. Администраторы опубликовавшего его паблика «Эпоха криминальных войн» сообщили, что на нём запечатлена ОПГ «Первомайские» — одна из самых влиятельных в Новосибирске.
Павел Тиунов «опознал» каждого из мужчин — и рассказал всё, что о них известно. Судьбы «Первомайских» оказались разными.
У них товар
Кроме крупных и известных ТРЦ вроде «Ауры», «Меги» и «Галереи» в Новосибирске работает несколько десятков ТЦ поменьше. Многие из них были построены до эпохи мегамоллов, некоторые — уже после. Хотя они не так популярны, деньги в них вертятся немалые.
Журналист НГС Ксения Лысенко выяснила, кому принадлежат пять таких торговых центров: «Река», «Апельсин», «Калина Центр», «Континент» и «Москва». В материале — истории их строительства, истории успеха (или нет) их владельцев и неожиданные связи со столичными миллионерами.
Люди с чужой «Планеты»
В Новосибирске множество коттеджных поселков: одни попроще и отличаются от дачных разве что более основательными домами, другие — с серьезной инфраструктурой и, разумеется, охраной. В последних зачастую встречаются, скажем так, непростые люди. Тут могут жить чиновники, крупные и влиятельные бизнесмены. Поселок «Планета» выделяется даже среди них — землю здесь получали прокуроры.
Журналисты НГС Виктор Бобровников и Лиза Пичугина в нём побывали. Посмотрели на дома, выяснили, кому принадлежит каждый из них и как живут силовики, которые сегодня находятся под следствием. И попытались узнать, как они смогли получить лакомые участки. Это, пожалуй, одно из самых масштабных расследований НГС.
Нашествие помощников
Год назад многие горожане заметили необычную политическую активность: в разных районах появились листовки с предложением помощи — от вывоза снега до бесплатной рассады. Сформулированы они однотипно, как под копирку, и на всех фигурировали помощники новосибирского депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Депутатские помощники, прикрепленные зачастую к районам области, оказались особенно активны в городе. Маша Вьюн подготовила большое исследование: как они работают, кто платит за бесплатные продуктовые наборы, которые они предлагают горожанам, и для чего это всё их патрону — депутату Госдумы.
Захват острова на Оби
Казалось, частные острова — это что-то заграничное, а у нас тут подобная частная собственность из разряда чего-то запредельного. Тем не менее частный остров нашелся на Оби, в Ордынском районе. На нём среди сосен построены аккуратные домики, есть уютный залив и пирсы. Но с воды остров окружен острым бутовым камнем, а на территории расставлены предупреждения и запреты для посторонних.
По всей стране без ведома россиян на них оформляют микрозаймы под огромные проценты. Подобное случилось с новосибирской предпринимательницей. Журналист НГС Илья Калинин стал выяснять подробности, и оказалось, что компания «VIVA деньги», оформившая странный кредит, связана с кипрскими офшорами, крупными господрядчиками и приближенными одного из известнейших госбизнесменов. Сложная схема, пожалуй, достойна экранизации.
Истории многоженцев
Федеральные чиновники строго бдят за соблюдением традиционных российских ценностей, но в каждой семье, как известно, они свои. Так, есть семьи, где вполне приемлемо многоженство. В сообществах, этому посвященных, состоят тысячи людей. Ксения Лысенко тщательно их изучила и поговорила с теми, кто придерживается подобных взглядов — мужчинами и женщинами.
Хитрая схема
Махинации на строительном рынке Новосибирска, увы, не редкость. То тут вместо парковки построят магазин, то там начнут продавать квартиры в здании, которое должно стать бассейном. Уже семь лет жители частных домов, на месте которых сегодня стоит новенькая высотка, пытаются добиться справедливой компенсации. В истории разбирался Илья Калинин — здесь и крупное мошенничество, и странные решения мэрии, и заочно арестованный девелопер, которого ищут уже несколько лет.
Самые интересные расследования 2021 года мы вспоминали в этом обзоре.