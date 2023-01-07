Депутатские «биороботы», захваченный остров на Оби и зарплаты контрактников — лучшие расследования НГС в 2022 году

Обозреватель НГС Стас Соколов разобрался, что за торговые сети появляются в Новосибирске, кто ими владеет и, главное, чем продукты в них, которые продают по дешевке, отличаются от таких же в обычных магазинах.



Получилось объемно, но наглядно — с цифрами, именами и дегустацией. Вероятно, поэтому это расследование стало самым читаемым за год, набрав 147,5 тысячи прочтений.



Сколько платят контрактникам