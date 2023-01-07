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Обзор

Депутатские «биороботы», захваченный остров на Оби и зарплаты контрактников — лучшие расследования НГС в 2022 году

Вспоминаем самые непростые и самые читаемые материалы за год

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В 2022 году НГС выпустил немало материалов, которые потребовали большой работы журналистов, — мы собрали топ-10 самых читаемых из них

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За 2022 год журналисты НГС опубликовали тысячи материалов. Понятно, что значительная часть опубликованных текстов так или иначе связана со спецоперацией на территории Украины, но мы не забывали и о проблемах города и горожан: писали о несправедливости, коррупции и выясняли, кто наживается на новосибирцах. А вы с интересом воспринимали результаты нашей работы. 10 самых читаемых расследований 2022 года мы собрали в один обзор.

Кто зарабатывает на бедности новосибирцев

Дискаунтеры могут выглядеть непрезентабельно, но зачастую благодаря им многие могут позволить себе недорогие продукты

Дискаунтеры могут выглядеть непрезентабельно, но зачастую благодаря им многие могут позволить себе недорогие продукты

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Еще до начала спецоперации было понятно, что с российской экономикой не всё в порядке. Ответом на ее состояние стал невероятный рост «нищемаркетов» — дискаунтеров, в которых экономят на всём.

Обозреватель НГС Стас Соколов разобрался, что за торговые сети появляются в Новосибирске, кто ими владеет и, главное, чем продукты в них, которые продают по дешевке, отличаются от таких же в обычных магазинах.

Получилось объемно, но наглядно — с цифрами, именами и дегустацией. Вероятно, поэтому это расследование стало самым читаемым за год, набрав 147,5 тысячи прочтений.

Сколько платят контрактникам

Военная служба, несомненно, была темой года — так или иначе

Военная служба, несомненно, была темой года — так или иначе

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До объявления частичной мобилизации в конце сентября одной из обсуждаемых тем была контрактная служба. Ходили слухи о невероятно высоких зарплатах контрактников в зоне спецоперации, но напрямую конкретно на СВО никто, казалось, не звал. В рекламе контрактной службы ее завуалированно называли (и называют до сих пор) «увлекательным мероприятием в странах ближнего зарубежья».

Журналист НГС Павел Тиунов решил разобраться с тем, как, кого и за сколько приглашают служить по контракту, и поговорил лично с рекрутером. А также сравнил военные вакансии в разных городах и пообщался с бывшим контрактником.

Новосибирская «бригада»

На коллективном фото — члены известной новосибирской ОПГ «Первомайские»

На коллективном фото — члены известной новосибирской ОПГ «Первомайские»

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В мае во «ВКонтакте» появилось эксклюзивное фото с группой мужчин в спортивных костюмах. Администраторы опубликовавшего его паблика «Эпоха криминальных войн» сообщили, что на нём запечатлена ОПГ «Первомайские» — одна из самых влиятельных в Новосибирске.

Павел Тиунов «опознал» каждого из мужчин — и рассказал всё, что о них известно. Судьбы «Первомайских» оказались разными.

У них товар

НГС выяснил, кому принадлежат новосибирские ТЦ «второго порядка»

НГС выяснил, кому принадлежат новосибирские ТЦ «второго порядка»

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Кроме крупных и известных ТРЦ вроде «Ауры», «Меги» и «Галереи» в Новосибирске работает несколько десятков ТЦ поменьше. Многие из них были построены до эпохи мегамоллов, некоторые — уже после. Хотя они не так популярны, деньги в них вертятся немалые.

Журналист НГС Ксения Лысенко выяснила, кому принадлежат пять таких торговых центров: «Река», «Апельсин», «Калина Центр», «Континент» и «Москва». В материале — истории их строительства, истории успеха (или нет) их владельцев и неожиданные связи со столичными миллионерами.

Люди с чужой «Планеты»

Для расследования журналисты тщательно изучили историю владения всеми участками в коттеджном поселке и нашли там много интересного

Для расследования журналисты тщательно изучили историю владения всеми участками в коттеджном поселке и нашли там много интересного

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В Новосибирске множество коттеджных поселков: одни попроще и отличаются от дачных разве что более основательными домами, другие — с серьезной инфраструктурой и, разумеется, охраной. В последних зачастую встречаются, скажем так, непростые люди. Тут могут жить чиновники, крупные и влиятельные бизнесмены. Поселок «Планета» выделяется даже среди них — землю здесь получали прокуроры.

Журналисты НГС Виктор Бобровников и Лиза Пичугина в нём побывали. Посмотрели на дома, выяснили, кому принадлежит каждый из них и как живут силовики, которые сегодня находятся под следствием. И попытались узнать, как они смогли получить лакомые участки. Это, пожалуй, одно из самых масштабных расследований НГС.

Нашествие помощников

В этом году стали невероятно активны помощники депутата Савельева — в том числе там, где их никто и не ждал

В этом году стали невероятно активны помощники депутата Савельева — в том числе там, где их никто и не ждал

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Год назад многие горожане заметили необычную политическую активность: в разных районах появились листовки с предложением помощи — от вывоза снега до бесплатной рассады. Сформулированы они однотипно, как под копирку, и на всех фигурировали помощники новосибирского депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Депутатские помощники, прикрепленные зачастую к районам области, оказались особенно активны в городе. Маша Вьюн подготовила большое исследование: как они работают, кто платит за бесплатные продуктовые наборы, которые они предлагают горожанам, и для чего это всё их патрону — депутату Госдумы.

Захват острова на Оби

Остров на Оби оказался закрыт для рыбаков и соседей — мы выяснили, почему и для кого

Остров на Оби оказался закрыт для рыбаков и соседей — мы выяснили, почему и для кого

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Казалось, частные острова — это что-то заграничное, а у нас тут подобная частная собственность из разряда чего-то запредельного. Тем не менее частный остров нашелся на Оби, в Ордынском районе. На нём среди сосен построены аккуратные домики, есть уютный залив и пирсы. Но с воды остров окружен острым бутовым камнем, а на территории расставлены предупреждения и запреты для посторонних.

Историю острова рассказала Ксения Лысенко: поговорила с соседями и выяснила, кто может себе позволить такую роскошь. Расследование оказалось объемным и вышло в двух частях: в марте и в мае.

VIVA, деньги

Сеть микрокредитных точек охватила всю Россию — иногда кредиты на людей оказываются оформлены без их ведома

Сеть микрокредитных точек охватила всю Россию — иногда кредиты на людей оказываются оформлены без их ведома

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По всей стране без ведома россиян на них оформляют микрозаймы под огромные проценты. Подобное случилось с новосибирской предпринимательницей. Журналист НГС Илья Калинин стал выяснять подробности, и оказалось, что компания «VIVA деньги», оформившая странный кредит, связана с кипрскими офшорами, крупными господрядчиками и приближенными одного из известнейших госбизнесменов. Сложная схема, пожалуй, достойна экранизации.

Истории многоженцев

Две и даже три жены для некоторых мужчин — не просто мечта, но цель

Две и даже три жены для некоторых мужчин — не просто мечта, но цель

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Федеральные чиновники строго бдят за соблюдением традиционных российских ценностей, но в каждой семье, как известно, они свои. Так, есть семьи, где вполне приемлемо многоженство. В сообществах, этому посвященных, состоят тысячи людей. Ксения Лысенко тщательно их изучила и поговорила с теми, кто придерживается подобных взглядов — мужчинами и женщинами.

Хитрая схема

Дома построены, но те, кого выселили с этой земли, до сих пор пытаются добиться компенсаций

Дома построены, но те, кого выселили с этой земли, до сих пор пытаются добиться компенсаций

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Махинации на строительном рынке Новосибирска, увы, не редкость. То тут вместо парковки построят магазин, то там начнут продавать квартиры в здании, которое должно стать бассейном. Уже семь лет жители частных домов, на месте которых сегодня стоит новенькая высотка, пытаются добиться справедливой компенсации. В истории разбирался Илья Калинин — здесь и крупное мошенничество, и странные решения мэрии, и заочно арестованный девелопер, которого ищут уже несколько лет.

Самые интересные расследования 2021 года мы вспоминали в этом обзоре.

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