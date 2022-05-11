ВИП-остров. Разбираемся, кто обустроил оазис в Обском море — возле него швартуются яхты, а гостей встречают с оружием

У Владимира Шперлинга обширный послужной список — он занимался и занимается бизнесом, связанным с оптовой торговлей, сдачей в аренду и управлением недвижимостью. Почти все компании располагаются по одному адресу — на улице Семьи Шамшиных, 88. Это здание, принадлежащее ООО «Компания Холидей», неоднократно выставлялось на продажу и в январе 2022 году наконец было продано — компании из Нижнего Тагила за 65 миллионов рублей.



В сервисе «Контур.Фокус» есть пометка о банкротстве Владимира Шперлинга. В 2016 году по его делу была начата процедура реализации имущества. Кстати, такая же процедура была начата в 2022 году и в отношении Константина Корюкова. В апреле, по данным сервиса, Константин Корюков погасил требования кредиторов.



Корреспондент НГС попыталась связаться с Владимиром Шперлингом, чтобы узнать у него о планах на остров, договор аренды на который уже истек, но его помощница заявила, что тот «не будет, скорее всего, общаться».



— Его сейчас к тому же нет на месте. Я его помощник, я вам говорю: комментариев он давать не будет. В смысле почему? — возмутилась помощница. — Я понимаю, что вы журналист, поэтому вы задаете такие вопросы, я нахожусь на своем рабочем месте, у меня есть четкая установка: ни с кем его не соединять. Не только с журналистами.



НГС направил запрос в администрацию Ордынского района с просьбой рассказать, как будет решаться ситуация с островом и постройками на нем.

