ВИП-остров. Разбираемся, кто обустроил оазис в Обском море — возле него швартуются яхты, а гостей встречают с оружием
Информация об арендаторе острова появилась в Росреестре после публикации НГС, но затем вновь исчезла
В марте этого года мы рассказывали историю частного острова (в народе его называют Солдатским или Генеральским) недалеко от села Новопичугово, которая полна загадок. Но главную из них — кто же владеет участком суши, куда прилетают вертолеты и швартуются дорогие яхты — нам так и не удалось разгадать в предыдущей публикации. Зато после выхода статьи мы обнаружили, что в Росреестре появились сведения об арендаторе острова, правда, вскоре они исчезли. О том, кто же застроил баней, домиками и загонами для животных остров для избранных в Ордынском районе — в этом материале.
Как из острова для военных он превратился в место для отдыха богачей
57 тысяч квадратных метров суши в самом центре Обского водохранилища в Ордынском районе — территория для избранных. Это подчеркивается баннерами, которые можно разглядеть с воды («Частная собственность. Швартовка судов запрещена»), это видно по отсыпанному бутовым камнем берегу и пирсам с такими же запретительными табличками. Когда-то, впрочем, остров ассоциировали с солдатами с Шиловского полигона.
— Ловили там рыбу для полигона, ну и, видимо, командный состав туда приезжал отдыхать. Насколько я знаю, официально там до конца сейчас ничего не зарегистрировано. Кто именно там хозяин — неизвестно, потому что у нас это не афишируется, — рассказывал в марте НГС источник в местной администрации.
О военных, расположившихся на острове в начале «нулевых», вспоминает и Наталья — сибирячка, побывавшая на Солдатском в 2001 году.
— Мой отец тогда жил на острове напротив, ну как жил, приезжал палатку ставить. У меня дед туда ездил, потом папа ездил. А на Генеральский — всю жизнь мы его так звали — никогда никого не пускали. Всё детство мы наблюдали, как оттуда вывозился песок, как они (управляющие островом. — Прим. ред.) укрепляли берег. То есть туда подходили баржи, что-то привозили, что-то увозили, катера туда всегда ездили большие. Но подъехать обычному человеку к Генеральскому нельзя было, начинаешь подплывать, они с громкоговорителя предупреждали, что нельзя. Ну нельзя и нельзя. А так мы всю жизнь знали, что на острове кто-то живет, что домики стоят, голоса слышны, музыка. А попала я на Генеральский с мужем как-то летом. После свадьбы мы приехали с мужем к моему отцу, а он говорит: «Вам, молодым, поди, скучно с нами тут сидеть. К нам ездят солдатики с Генеральского, съездите к ним, им там тоже скучно», — пересказывает разговор с отцом Наталья.
По ее словам, на острове, где отдыхал ее отец и другие родственники, располагался колодец с чистой водой. Из-за него сюда стали приезжать солдаты, с которыми и познакомился папа Натальи. Сама женщина отмечает, что в тот день их с Генеральского никто не выгонял, а встретили их те самые солдаты:
— На острове не было никого из генералов, мальчишки были одни. Я так поняла, они ушли в армию и почему-то служили тут, на острове. Как так — я до сих пор не понимаю, мы молодые были, нам это не особо интересно было. Да, у них там были тогда разведены куры, какие-то постройки стояли: баня, дом из бруса, беседка. Но, конечно, не такие, как сейчас, тогда всё было скромнее. Но и даже 20 лет назад мы поняли, что мальчишки не бедствуют там: на столе деликатесы были, арбуз стоял. Кто сейчас на этом острове живет — непонятно. Но мы видим катера, большие, дорогие. Празднуют там что-то постоянно, а громкую музыку всегда слышно по воде.
Рассказ Натальи подтверждает ее брат Вячеслав, который чаще женщины бывает на островах в Ордынском районе.
— Люди небедные там живут явно. На острове охрана всегда. Видно, что это частная собственность, никакая не рыболовная база. Туда приезжают отдохнуть определенные люди. Я пробовал подплыть, но сразу встречают охранники с ружьями и собаками, — говорит он.
Упоминание о рыболовной базе неслучайно: в ЕГРН есть сведения о том, что вид разрешенного использования этого участка земли — «для рыболовной базы». Но собеседник уверен, что базы на острове нет и не было — он не замечал ни снастей, ни других рыболовных принадлежностей.
Признаков рыболовной базы на острове не заметил и Александр П. — археолог, который в 2016 был сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, старшим лаборантом. Шесть лет назад он совместно со своими коллегами проводил археологическую разведку в рамках научно-исследовательских работ — мониторинг состояния памятников на территории водохранилища и поиск новых. И именно ему удалось тогда побывать на острове для избранных, пускать на который археологов, правда, охранники совсем не хотели.
— Было всё там застроено очень прикольно. Подошли к острову, рядом еще баржа была в виде пирса. Нас встретила охрана сразу же и сказала: «Сюда нельзя, частная собственность». Ну мы же по открытому листу проводили разведку. И это нам допуск дает в такие места. Мы с ними в перепалку вступили, потом начальник отряда позвонил в Новосибирский центр по сохранению объектов культурного наследия, передал трубку охранникам. Из центра попытались выяснить, на каких вообще основаниях на острове застройка произошла, потому что перед застройкой надо провести археологические изыскания, но дело в том, что к нам никто по изысканиям не обращался. Ну и в центр, соответственно, тоже никто [не обращался]. Но на вопрос по археологическим экспедициям сказали, что вроде как археологи приезжали, но ни фамилий, ни имен не назвали. В итоге договорились, и нас пустили на остров, — отмечает Александр.
Островной участок, с его слов, был «хорошо спланирован»: виднелся залив с пирсом и накрытым тентом катером, по острову бегали кролики, по периметру участка располагались камни-волнорезы, чтобы не размывало остров.
Александр вспоминает, в ходе разведки по островам они видели три обжитых острова, но именно Генеральский произвел наибольшее впечатление. Если на остальных островах археологи замечали небольшие постройки — беседки и сараи, то на острове для избранных стояли настоящие капитальные строения.
Закрытый руководитель ТЦ и путаница в выписках Росреестра
Имя владельца острова, который, как объяснял в прошлой публикации юрист Вячеслав Гимади, скорее всего, не может быть законно застроен, не было известно никому из собеседников НГС. Но, как утверждал источник в администрации района, сюда приезжали и приезжают отдыхать статусные региональные чиновники:
— У этого острова, скорее всего, и не может быть никакого правообладателя. Но на уровне слухов, приезжают туда региональные чиновники. Известно это потому, что сельские некоторые там работали, на острове. А гости на вертолетах приезжают и уезжают, отдыхают. А так как люди это сами понимаете какие, то, конечно, никто ни о чем не скажет. Его поэтому Генеральским и называют сейчас. Говорят, там держат маралов. Колоссальные средства вложены, всё бутовым камнем обложено. Есть управляющий, есть обслуга, завозят туда уголь, дрова... Люди, которые сильно устают, решая государственные дела, приезжают вот так туда отдохнуть. Причем круглый год, не только летом. Так что это не бизнес, это всё для отдыха. Повторюсь, отдыхают там люди уровня области, районный уровень туда даже носа не кажет.
Администрация Ордынского района тогда сообщила НГС, что на острове есть ограничение в виде аренды, срок которой истек в январе 2021 года. Договор на аренду островного участка был заключен с Нижнекаменским сельсоветом.
Выяснить при помощи ЕГРН, кто же арендовал лакомый кусок земли в центре водохранилища, тогда нам так и не удалось — графы, где указан арендатор, были пусты. Такая же история с выписками на островные постройки («данные о правообладателе отсутствуют»).
Но ситуация изменилась после выхода публикации НГС. В апрельских выписках на остров и строения информация о правообладателях есть: c 2016 по 2021 год островной участок земли брало в аренду новосибирское ООО «Капитал», оно же значится собственником строений на острове. В Росреестре не объяснили, когда именно были внесены эти сведения и в связи с чем, подчеркнув лишь, что эта информация «является общедоступной». При подготовке этого материала мы вновь заказали выписки на остров и строения. Собственник домов в ЕГРН по-прежнему есть, а вот информация об аренде и арендаторе вновь исчезла из документа, заказанного на участок земли.
Компания «Капитал» занимается предоставлением в аренду площадей в ТРЦ «Континент». Ее руководитель с 2019 года — Владимир Шперлинг, один из основателей сети этих ТРЦ. В учредителях «Капитала» в разное время побывали сам Владимир Шперлинг, его бизнес-партнер по «Континентам» и другим компаниям Константин Корюков, а также, вероятно, дочь Владимира Шперлинга. Сейчас 99% «Капитала» принадлежат самому ООО, 1% — у Татьяны Кныш. По данным «Спарк-Интерфакс», это еще один деловой партнер Владимира Шперлинга.
За «Капиталом» зарегистрировано право пользования водным объектом (у острова Солдатский Ордынского района), срок аренды — 20 лет. В 2015 году компания участвовала в торгах, но оказалась единственным участником, поэтому процедура была признана несостоявшейся. Однако договор все-таки заключили. Платеж за право заключить договор составлял 129 рублей. Впрочем, за пользование акваторией в районе острова Солдатский «Капитал» платил больше: в договоре (есть в распоряжении редакции) есть схема платежей, согласно ей, в 2015 году (в год заключения договора) компания заплатила 645 рублей. К 2021 году «Капитал» заплатил по договору порядка 27 тысяч рублей, с 2026 года компания будет вносить плату, которую будут рассчитывать исходя из коэффициентов, учитывающих изменения потребительских цен.
ООО «Капитал» в 2021 году показало выручку в 44 миллиона рублей, чистая прибыль — 26,2 миллиона рублей. У компании есть госконтракт (закупка у единственного поставщика) на 1,6 миллиона рублей, заключенный в 2017 году с ООО «Ростелеком» на аренду недвижимости. В 2020 году с «Капиталом» судился ООО «Книжный мегаполис» (сеть «Читай-город») за право снизить сумму аренды в период вынужденной самоизоляции и заключить дополнительный договор о схеме выплаты арендной платы. Арбитражный суд встал на сторону «Книжного мегаполиса», «Капитал» попытался оспорить дело, однако это ему не удалось. В настоящее время «Капитал» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу.
О самом бизнесмене известно немногое — ему 57 лет, он уроженец Кузбасса. В начале «нулевых» совместно с Константином Корюковым начал развивать один из первых торгово-развлекательных центров в Новосибирске. Построить «Континенты» Шперлингу и его партнеру удалось, в том числе заключив удачное соглашение с известной на тот момент продуктовой сетью «Холидей» — тогда у их компании «Итера» (занималась развитием «Континентов», ныне уже не действует. — Прим. ред.) был только один «Континент» из трех. По соглашению, продуктовыми супермаркетами управляла «Холидей», а строительством новых ТЦ — «Итера». В свою очередь, в этих центрах «Холидей» выступал как соинвестор продуктового супермаркета, писала «Тайга.инфо» в 2006 году.
У Владимира Шперлинга обширный послужной список — он занимался и занимается бизнесом, связанным с оптовой торговлей, сдачей в аренду и управлением недвижимостью. Почти все компании располагаются по одному адресу — на улице Семьи Шамшиных, 88. Это здание, принадлежащее ООО «Компания Холидей», неоднократно выставлялось на продажу и в январе 2022 году наконец было продано — компании из Нижнего Тагила за 65 миллионов рублей.
В сервисе «Контур.Фокус» есть пометка о банкротстве Владимира Шперлинга. В 2016 году по его делу была начата процедура реализации имущества. Кстати, такая же процедура была начата в 2022 году и в отношении Константина Корюкова. В апреле, по данным сервиса, Константин Корюков погасил требования кредиторов.
Корреспондент НГС попыталась связаться с Владимиром Шперлингом, чтобы узнать у него о планах на остров, договор аренды на который уже истек, но его помощница заявила, что тот «не будет, скорее всего, общаться».
— Его сейчас к тому же нет на месте. Я его помощник, я вам говорю: комментариев он давать не будет. В смысле почему? — возмутилась помощница. — Я понимаю, что вы журналист, поэтому вы задаете такие вопросы, я нахожусь на своем рабочем месте, у меня есть четкая установка: ни с кем его не соединять. Не только с журналистами.
НГС направил запрос в администрацию Ордынского района с просьбой рассказать, как будет решаться ситуация с островом и постройками на нем.
Недавно мы побывали на другом скандальном острове — Огуречном в Искитимском районе, который когда-то отдали под строительство коттеджей. В 2020 году в споре дачников и природоохранной прокуратуры случился грандиозный поворот — суд постановил вернуть в собственность государства островную землю, на которой уже успели появиться аккуратные домики. Затем последовал еще один удар для дачников — дамбу, соединявшую Огуречный и большую землю, было решено снести. С конца октября прошлого года остров живет без дороги и без особых перспектив — его судьба, скорее всего, решена, но собственники участков продолжают бороться в судах.