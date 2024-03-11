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«Барби» против «Оппенгеймера»: кто возьмет главную кинопремию? Прямая трансляция «Оскар-2024»

Золотые статуэтки вручат в театре «Долби» в Лос-Анджелесе

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11 марта в 02:00 по московскому времени пройдет 96-я премия Американской киноакадемии. «Оскар» считается одним из главных кинособытий года, поэтому команда MSK1.RU будет следить за ним в режиме онлайн.

Ведущим церемонии вновь выбрали комика Джимми Киммела. В прошлом году он удивил всех, приземлившись на сцену с парашютом. Посмотрим, что телеведущий выдумает на этот раз.

Главным фаворитом премии называют «Оппенгеймер» (16+) Кристофера Нолана — фильм собрал 13 номинаций. Следом идут «Бедные-несчастные» (18+) Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями, а также «Убийцы цветочной луны» (18+) Мартина Скорсезе — 10 номинаций, и «Барби» (12+) Греты Гервиг — 8 номинаций. В течение ночи мы обязательно расскажем вам подробнее об этих фильмах.

Екатерина Фадеева

А вот и первый скандал этого «Оскара». Создателей фильма «Оставленные» (18+) обвинили в плагиате. Картина претендует на пять наград, в том числе за оригинальный сценарий.

Британский сценарист Саймон Стефенсон, который работал над мультфильмом «Лука» (6+), обратился к Гильдии сценаристов США. Он утверждает, что сюжет фильма был «нагло» скопирован с его сценария к фильму «Фриско». Он был написан 11 лет назад.

«Оставленные» рассказывают историю о циничном учителе из закрытой школы в Новой Англии, который вынужден остаться на рождественские каникулы с 15-летнем учеником. «Фриско» посвящен уставшему от жизни педиатру, который вынужден присматривать за 15-летним пациентом.

Екатерина Фадеева

До начала кинопремии «Оскар» осталось несколько часов. А пока предлагаем вспомнить главных претендентов на заветные статуэтки.

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