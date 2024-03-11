«Барби» против «Оппенгеймера»: кто возьмет главную кинопремию? Прямая трансляция «Оскар-2024»

А вот и первый скандал этого «Оскара». Создателей фильма «Оставленные» (18+) обвинили в плагиате. Картина претендует на пять наград, в том числе за оригинальный сценарий.

Британский сценарист Саймон Стефенсон, который работал над мультфильмом «Лука» (6+), обратился к Гильдии сценаристов США. Он утверждает, что сюжет фильма был «нагло» скопирован с его сценария к фильму «Фриско». Он был написан 11 лет назад.

