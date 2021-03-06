На выходных обещают теплую погоду. Где в Новосибирске еще есть зимние развлечения — идеи для мартовских праздников

«Ключи»



Горнолыжный комплекс «Ключи» находится в Барышевском районе, всего в 9 километрах от Академгородка, рядом с деревней Каменушка (можно добраться на общественном транспорте до Каменушки — туда ходят автобусы № 107 , № 107к , дальше идти около 20 минут). Здесь три склона и несколько трасс — пологие для новичков и с трамплинами для любителей экстрима. Протяженность трасс — от 300 до 580 метров, перепад высот — 70 метров.

На гору поднимает бугельный подъемник. Один подъем стоит 60 рублей (и в будни, и в выходные), есть абонемент на три часа (450 — в будни, 600 рублей — в выходные) и на весь день (650 рублей в будни). В выходные предлагают абонемент «Комплекс», который включает прокат оборудования: лыжи или сноуборд, плюс подъемник (2 часа — 900 рублей, 3 часа — 1200). А в будни есть еще комплексный абонемент «Отрыв» (800 рублей за весь день: оборудование плюс безлимит на подъемы).



Как и на большинстве горнолыжных комплексов, въезд на территорию платный — 100 рублей. Если вы хотите взять снаряжение, не забудьте документы (паспорт или водительское удостоверение). Кроме горок есть работающий каток (прокат коньков плюс один час катания — 150 рублей, со своими коньками — 50 рублей).