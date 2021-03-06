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На выходных обещают теплую погоду. Где в Новосибирске еще есть зимние развлечения — идеи для мартовских праздников

Можно укатить на красивую гору под Тогучином или просто сходить в ледовый городок на набережной

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В Новосибирске заканчивается сезон зимних видов спорта&nbsp;

В Новосибирске заканчивается сезон зимних видов спорта 

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НГС сделал обзор мест зимнего отдыха в Новосибирске

В декабре НГС начал серию публикаций про популярные у новосибирцев горнолыжные комплексы. Мы рассказали про горки в черте города, съездили в Юрманку, побывали на горнолыжных курортах Кемеровской области и Алтайского края. Этой публикацией мы заканчиваем наш «экстремальный» сериал, так как до закрытия сезона остается меньше месяца. В заключительной серии мы расскажем еще про три горнолыжных комплекса вблизи Новосибирска и напомним места, где пока есть зимние развлечения.

Итак, сезон зимних развлечений подходит к концу, хотя весна в Сибири позволяет кататься на всем, что ездит по снегу. Поэтому в заключительной публикации сериала про горные лыжи мы расскажем еще про три комплекса вблизи Новосибирска. Они не так популярны, как Танай или Юрманка, зато, говорят туристы, там меньше народу. В этом обзоре «коллекционеры» новых мест узнают, где найти новый экземпляр для своей коллекции.

До горнолыжного комплекса «Ключи» можно добраться на общественном транспорте

До горнолыжного комплекса «Ключи» можно добраться на общественном транспорте

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«Ключи»

Горнолыжный комплекс «Ключи» находится в Барышевском районе, всего в 9 километрах от Академгородка, рядом с деревней Каменушка (можно добраться на общественном транспорте до Каменушки — туда ходят автобусы № 107, № 107к, дальше идти около 20 минут). Здесь три склона и несколько трасс — пологие для новичков и с трамплинами для любителей экстрима. Протяженность трасс — от 300 до 580 метров, перепад высот — 70 метров.

На гору поднимает бугельный подъемник. Один подъем стоит 60 рублей (и в будни, и в выходные), есть абонемент на три часа (450 — в будни, 600 рублей — в выходные) и на весь день (650 рублей в будни). В выходные предлагают абонемент «Комплекс», который включает прокат оборудования: лыжи или сноуборд, плюс подъемник (2 часа — 900 рублей, 3 часа — 1200). А в будни есть еще комплексный абонемент «Отрыв» (800 рублей за весь день: оборудование плюс безлимит на подъемы).

Как и на большинстве горнолыжных комплексов, въезд на территорию платный — 100 рублей. Если вы хотите взять снаряжение, не забудьте документы (паспорт или водительское удостоверение). Кроме горок есть работающий каток (прокат коньков плюс один час катания — 150 рублей, со своими коньками — 50 рублей).

Кстати, и горки, и каток освещаются в вечернее время, так что отдыхать можно до позднего вечера. Перекусить можно в кафе (из меню: чай из шиповника — 150 рублей, блины со сметаной, порция 200 г — 140 рублей).

Поселок окружен лесом

Поселок окружен лесом

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«Пихтовый гребень»

Горнолыжный комплекс «Пихтовый гребень» не очень хорошо знаком новосибирцам. Он находится в окруженном лесом поселке Мирный Тогучинского района. Ехать на машине — примерно 2,5 часа (расстояние — чуть больше 100 километров).

Здесь хорошие спуски, протяженность трех трасс — от 800 до 1000 метров при перепаде высот 125 метров. Горнолыжный комплекс позиционирует себя как «одна из лучших трасс в Новосибирской области для тех, кто начинает кататься на горных лыжах, и идеальное место для любителей неэкстремального катания».

Подъемник бугельный. Цена на разовый подъем и в будни, и в выходные одна — 50 рублей (дети до 10 лет — 30 рублей). Также есть абонемент на весь день (8 часов) — 600 рублей в будни и в выходные.

Можно остаться до позднего вечера и даже переночевать. Трасса освещается, есть баня, кафе, гостиница (цена номеров — от 2000 стандарт в будни до 5000 — люкс в праздники и выходные). Фотографии номеров есть на сайте комплекса (давать оценку не будем).

Горнолыжный комплекс «Горный»

Этот горнолыжный комплекс тоже находится в Тогучинском районе, примерно в 80 километрах от Новосибирска (ориентир — рабочий поселок Горный).

Длина трасс — от 820 до 950 метров, перепад высот — 130 метров. Работает бугельный подъемник (разовый подъем стоит 50 рублей в будни и в выходные, абонемент на весь день — 800 рублей, если брать абонемент после 14:00 — 500 рублей). Есть прокат оборудования (200 рублей в час / 700 рублей в любой день). Для большой компании в аренду сдают дома (12-местный стоит 6000 рублей в сутки), есть гостиница с номерами по цене от 2 до 4 тысяч рублей.

После лыж можно сходить в сауну (800 рублей в час) и пожарить шашлык — аренда мангальной зоны стоит 300 рублей на 2 часа.

Ледяные горы

В этом обзоре мы решили напомнить о других зимних развлечениях. Если вы не были в ледовом городке на набережной — пока есть возможность. Как рассказали в администрации городка, стоять они будут, «пока не расстаят». Кататься можно с 11 до 22 часов, билет стоит 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Кстати, здесь вы можете посмотреть тест-драйв горок.

Катки

Весна в Новосибирске пока календарная, так что можно отправиться на каток. Здесь есть карта катков города. А в начале сезона мы протестировали самый популярный каток в городе — на стадионе «Спартак».

Беговые лыжи

Судя по сугробам на городских улицах, в этом году в Новосибирске особенно много снега. Так что на лыжах можно идти практически по любой поверхности. А если все-таки предпочитаете лыжню, их проложили практически в каждом городском парке — где именно и сколько там стоит прокат лыж, почитайте в нашем обзоре.

Предпочтения у всех разные — кому лыжи и коньки, а кому плавать в ледяной воде — недавно новосибирские моржи провели суточный заплыв на Юго-Западном жилмассиве.

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горные лыжикатокзимние виды отдыха
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