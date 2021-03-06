На выходных обещают теплую погоду. Где в Новосибирске еще есть зимние развлечения — идеи для мартовских праздников

НГС сделал обзор мест зимнего отдыха в Новосибирске
В декабре НГС начал серию публикаций про популярные у новосибирцев горнолыжные комплексы. Мы рассказали про горки в черте города, съездили в Юрманку, побывали на горнолыжных курортах Кемеровской области и Алтайского края. Этой публикацией мы заканчиваем наш «экстремальный» сериал, так как до закрытия сезона остается меньше месяца. В заключительной серии мы расскажем еще про три горнолыжных комплекса вблизи Новосибирска и напомним места, где пока есть зимние развлечения.
Итак, сезон зимних развлечений подходит к концу, хотя весна в Сибири позволяет кататься на всем, что ездит по снегу. Поэтому в заключительной публикации сериала про горные лыжи мы расскажем еще про три комплекса вблизи Новосибирска. Они не так популярны, как Танай или Юрманка, зато, говорят туристы, там меньше народу. В этом обзоре «коллекционеры» новых мест узнают, где найти новый экземпляр для своей коллекции.
«Ключи»
Горнолыжный комплекс «Ключи» находится в Барышевском районе, всего в 9 километрах от Академгородка, рядом с деревней Каменушка (можно добраться на общественном транспорте до Каменушки — туда ходят автобусы
На гору поднимает бугельный подъемник. Один подъем стоит 60 рублей (и в будни, и в выходные), есть абонемент на три часа (450 — в будни, 600 рублей — в выходные) и на весь день (650 рублей в будни). В выходные предлагают абонемент «Комплекс», который включает прокат оборудования: лыжи или сноуборд, плюс подъемник (2 часа — 900 рублей, 3 часа — 1200). А в будни есть еще комплексный абонемент «Отрыв» (800 рублей за весь день: оборудование плюс безлимит на подъемы).
Как и на большинстве горнолыжных комплексов, въезд на территорию платный — 100 рублей. Если вы хотите взять снаряжение, не забудьте документы (паспорт или водительское удостоверение). Кроме горок есть работающий каток (прокат коньков плюс один час катания — 150 рублей, со своими коньками — 50 рублей).
Кстати, и горки, и каток освещаются в вечернее время, так что отдыхать можно до позднего вечера. Перекусить можно в кафе (из меню: чай из шиповника — 150 рублей, блины со сметаной, порция 200 г — 140 рублей).
«Пихтовый гребень»
Горнолыжный комплекс «Пихтовый гребень» не очень хорошо знаком новосибирцам. Он находится в окруженном лесом поселке Мирный Тогучинского района. Ехать на машине — примерно 2,5 часа (расстояние — чуть больше 100 километров).
Здесь хорошие спуски, протяженность трех трасс — от 800 до 1000 метров при перепаде высот 125 метров. Горнолыжный комплекс позиционирует себя как «одна из лучших трасс в Новосибирской области для тех, кто начинает кататься на горных лыжах, и идеальное место для любителей неэкстремального катания».
Подъемник бугельный. Цена на разовый подъем и в будни, и в выходные одна — 50 рублей (дети до 10 лет — 30 рублей). Также есть абонемент на весь день (8 часов) — 600 рублей в будни и в выходные.
Можно остаться до позднего вечера и даже переночевать. Трасса освещается, есть баня, кафе, гостиница (цена номеров — от 2000 стандарт в будни до 5000 — люкс в праздники и выходные). Фотографии номеров есть на сайте комплекса (давать оценку не будем).
Горнолыжный комплекс «Горный»
Этот горнолыжный комплекс тоже находится в Тогучинском районе, примерно в 80 километрах от Новосибирска (ориентир — рабочий поселок Горный).
Длина трасс — от 820 до 950 метров, перепад высот — 130 метров. Работает бугельный подъемник (разовый подъем стоит 50 рублей в будни и в выходные, абонемент на весь день — 800 рублей, если брать абонемент после 14:00 — 500 рублей). Есть прокат оборудования (200 рублей в час / 700 рублей в любой день). Для большой компании в аренду сдают дома (12-местный стоит 6000 рублей в сутки), есть гостиница с номерами по цене от 2 до 4 тысяч рублей.
После лыж можно сходить в сауну (800 рублей в час) и пожарить шашлык — аренда мангальной зоны стоит 300 рублей на 2 часа.
Ледяные горы
В этом обзоре мы решили напомнить о других зимних развлечениях. Если вы не были в ледовом городке на набережной — пока есть возможность. Как рассказали в администрации городка, стоять они будут, «пока не расстаят». Кататься можно с 11 до 22 часов, билет стоит 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Кстати, здесь вы можете посмотреть тест-драйв горок.
Катки
Весна в Новосибирске пока календарная, так что можно отправиться на каток. Здесь есть карта катков города. А в начале сезона мы протестировали самый популярный каток в городе — на стадионе «Спартак».
Беговые лыжи
Судя по сугробам на городских улицах, в этом году в Новосибирске особенно много снега. Так что на лыжах можно идти практически по любой поверхности. А если все-таки предпочитаете лыжню, их проложили практически в каждом городском парке — где именно и сколько там стоит прокат лыж, почитайте в нашем обзоре.
Предпочтения у всех разные — кому лыжи и коньки, а кому плавать в ледяной воде — недавно новосибирские моржи провели суточный заплыв на Юго-Западном жилмассиве.