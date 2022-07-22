Центробанк уронил ключевую ставку до 8%
Аналитики оказались частично правы в прогнозах о намерениях регулятора
Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Последний раз ставка была настолько низкой еще в прошлом году: 20 декабря 2021 года ее подняли с 7,5 до 8,5%.
— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — говорится в пояснении регулятора. — Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.
Также в Банке России отметили, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем там предполагали в июне, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Также Центробанк снизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12–15% (было 14–17%) и улучшил прогноз по спаду ВВП в России: вместо 8–10% ожидается 4–6%.
Экономист Константин Селянин и другие опрошенные нами эксперты предсказывали снижение, однако не такое сильное.
— Поскольку мы видим, что инфляция с середины мая находится около нулевых уровней и каких-то больших перемен за последний месяц на валютном рынке тоже нет, я ожидаю снижение, — говорил Константин Селянин накануне заседания ЦБ. — При этом существует угроза еще большего снижения промышленного производства, и сейчас задача — сделать более дешевые кредиты, прежде всего, для промышленных предприятий и для бизнеса вообще.
Предыдущее снижение ключевой ставки, с 11 до 9,5% годовых, произошло 10 июня. Тогда в Центробанке пояснили, что это было сделано, потому что замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем регулятор ожидал в апреле.
При этом еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Как позже заявляли в ЦБ, повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги и, как следствие, замедляется инфляция.
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