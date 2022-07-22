Центробанк уронил ключевую ставку до 8%

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Последний раз ставка была настолько низкой еще в прошлом году: 20 декабря 2021 года ее подняли с 7,5 до 8,5%.



— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — говорится в пояснении регулятора. — Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.