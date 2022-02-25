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Новосибирцы пожаловались на лимит на снятие наличных в банкоматах Сбербанка — что говорят в банке

В одном из них за раз можно снять не более 6000 рублей

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Проблемы со снятием возникли минимум в двух отделениях Сбербанка

Проблемы со снятием возникли минимум в двух отделениях Сбербанка

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Сегодня, 25 февраля, в некоторых банкоматах Сбербанка в Новосибирске установили лимит на снятие наличных. Об этом сообщили читатели НГС. В пресс-службе банка опровергают информацию о каких-либо ограничениях.

О проблемах со снятием наличных еще утром у себя в соцсетях заявил юрист и общественник Евгений Митрофанов.

— В отделении на улице Челюскинцев, 30 в отделении Сбера работает два банкомата из четырех. В одном не получилось ничего снять, во втором — ограничение 10 000 рублей на разовое снятие, — сообщила читательница НГС.

Другой читатель сообщил, что похожая проблема возникла в отделении на Вокзальной магистрали, 16. В одном из банкоматов можно было снять не больше 6000 рублей, в другом никакого лимита установлено не было.

В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка России сообщили, что в банкоматах не вводили ограничения на снятие наличных:

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— Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работает в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме.

Накануне, 24 февраля, после сообщения о начале военной операции на Украине в Новосибирске возникли сложности со снятием валюты в банкоматах. Рассказываем, что об этом говорят в самих банках.

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Сбербанкбанкоматналичные
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