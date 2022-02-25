Новосибирцы пожаловались на лимит на снятие наличных в банкоматах Сбербанка — что говорят в банке

Сегодня, 25 февраля, в некоторых банкоматах Сбербанка в Новосибирске установили лимит на снятие наличных. Об этом сообщили читатели НГС. В пресс-службе банка опровергают информацию о каких-либо ограничениях.
О проблемах со снятием наличных еще утром у себя в соцсетях заявил юрист и общественник Евгений Митрофанов.
— В отделении на улице Челюскинцев, 30 в отделении Сбера работает два банкомата из четырех. В одном не получилось ничего снять, во втором — ограничение
Другой читатель сообщил, что похожая проблема возникла в отделении на Вокзальной магистрали, 16. В одном из банкоматов можно было снять не больше 6000 рублей, в другом никакого лимита установлено не было.
В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка России сообщили, что в банкоматах не вводили ограничения на снятие наличных:
— Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работает в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме.
Накануне, 24 февраля, после сообщения о начале военной операции на Украине в Новосибирске возникли сложности со снятием валюты в банкоматах. Рассказываем, что об этом говорят в самих банках.