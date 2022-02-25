Новосибирцы столкнулись с проблемами со снятием наличных и покупкой валюты — что говорят в банках

Вчера, 24 февраля, новосибирцы столкнулись со сложностями при покупке наличной валюты и снятии денег в некоторых банкоматах. Банки объяснили это временным всплеском спроса.
Сразу несколько читателей сообщили НГС, что не смогли вчера купить или снять в банкоматах наличную валюту. Речь шла о некоторых банкоматах «Альфа-банка» и «Райффайзен Банка». Напомним, что курс продажи валют вчера резко подскочил: доллар на пике, например, превысил 100 рублей.
Сложности возникли и со снятием наличных рублей. Так, снятие было недоступно в банкомате Сбербанка на Октябрьской, в редакцию жаловались на проблемы со снятием в отдельных банкоматах ВТБ. Там, где проблем со снятием не было, встречались очереди. Сейчас банкоматы работают уже в обычном режиме.
Пресс-служба «Альфа-Банка» сообщила НГС, что банк работает в штатном режиме.
— Есть спрос на наличные выше обычного, но ничего критичного. Закрытия счетов не видим, — рассказали в банке.
В «Райффайзен Банке» нам уточнили, что не вводили ограничений на покупку иностранной валюты.
— В соответствии со сложившейся практикой мы рекомендуем делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. На данный момент в «Райффайзен Банке» достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов, — отметили в пресс-службе банка.
В Сбербанке также успокоили, что всё в обычном режиме.
— Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях, — заявили в Сбербанке.
Сотрудники отделений, где нельзя было купить валюту вчера, объяснили это повышенным спросом. По их словам, клиенты просто выбрали весь объем заказанных на этот день (или помещенных в банкомат) наличных, что могло вызвать опасения клиентов.
Нужно заметить, что сегодня ажиотаж в связи с покупкой валюты спал, курс продажи доллара в Сбербанке, например, вернулся к утру к 85 рублям.
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