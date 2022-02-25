Новосибирцы столкнулись с проблемами со снятием наличных и покупкой валюты — что говорят в банках

Вчера, 24 февраля, новосибирцы столкнулись со сложностями при покупке наличной валюты и снятии денег в некоторых банкоматах. Банки объяснили это временным всплеском спроса.

Сразу несколько читателей сообщили НГС, что не смогли вчера купить или снять в банкоматах наличную валюту. Речь шла о некоторых банкоматах «Альфа-банка» и «Райффайзен Банка». Напомним, что курс продажи валют вчера резко подскочил: доллар на пике, например, превысил 100 рублей.

Сложности возникли и со снятием наличных рублей. Так, снятие было недоступно в банкомате Сбербанка на Октябрьской, в редакцию жаловались на проблемы со снятием в отдельных банкоматах ВТБ. Там, где проблем со снятием не было, встречались очереди. Сейчас банкоматы работают уже в обычном режиме.