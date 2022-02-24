Правда ли, что банки России теперь попадут под санкции? Разбираемся, что делать с зарплатами и вкладами

По словам экспертов, это была нормальная реакция на политическую обстановку.

— Утром приостановили торги на биржах исключительно для того, чтобы не было первоначальной истерии. Чтобы люди успокоились, понаблюдали за развитием ситуации, затем всё возобновится, — отмечает бывший управляющий банком «Нейва» Павел Ефремов.



Сервис DownDetector 24 февраля фиксирует сбои в некоторых приложениях банков, к примеру, у Сбербанка и у «Тинькофф». Однако и платежные системы, и банкоматы, и отделения банков работают в штатном режиме.

Правда ли, что карточки заблокируют?

С момента первых заявлений российских властей экономисты стали предупреждать о возможной реакции от платежных систем Visa и MasterCard, якобы они могут ввести санкции в отношении российских банков. Ограничения уже наложены на банк «Россия» и Промсвязьбанк. Однако коснулись они только операции за границей.

Ранее профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин предупреждал, что ситуация будет напрямую зависеть от действий российских властей.