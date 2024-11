«Щелкунчики» атакуют. Как во всём мире не получилось отменить Чайковского и русский балет

Переносимся в Америку. Труппа нью-йоркского American Ballet Theatre между сезонами отправляется в Калифорнию и в Segerstrom Center for the Arts гонит «Щелкунчика» с 12 по 22 декабря дважды в день. Артисты в разные дни меняются, и среди них прима одесситка Кристина Шевченко и премьер москвич Роман Журбин, который, впрочем, перебрался в США еще в 13 лет. Главный новогодний балет в этой именитой труппе поставил ленинградец Алексей Ратманский. В 2000-х он был художественным руководителем балета Большого театра и много лет проработал в Мариинском театре. Память о нем на родине постепенно стирается, зато карьера на Западе в самом разгаре.

Кстати, в этой же труппе на посту премьер-репетитора трудится выдающаяся советская балерина Ирина Колпакова, последняя выпускница курса Агриппины Вагановой. Она успела получить и орден Ленина, и персональную пенсию от президента Бориса Ельцина. Плоды ее трудов в Segerstrom Center for the Arts можно будет посмотреть по цене от 32 до 247 долларов (25 тысяч рублей).

The National Ballet of Canada дает «Щелкунчика» в Four Seasons Centre в Торонто с 6 по 31 декабря. В пределах 215 канадских долларов можно будет посмотреть на местную приму 48-летнюю Хитер Огден в роли феи Драже и неувядающую москвичку Светлану Лунькину, некогда самую молодую Жизель Большого театра. Ее супруг в свое время поссорился с Владимиром Винокуром, да так сильно, что был вынужден срочно с семьей перебираться из Москвы в Канаду. С 2014 года Светлана Лунькина стала примой The National Ballet of Canada, где теперь и исполняет партию Королевы снежинок.