Игра на ностальгии и Гармаш вместо крокодила. Чем плох «Чебурашка», бьющий рекорды новогоднего кинопроката в России

За пять дней 2023 года, с 1 по 5 января, фильм «Чебурашка», по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», собрал более 2 миллиардов рублей. Это лишь
Конечно, сегодня в российских кинотеатрах у «Чебурашки» просто нет конкурентов. Почему старый советский персонаж так популярен у российских семей, попробовал разобраться корреспондент столичного сайта Сети городских порталов MSK1.RU Никита Куликов. Публикуем его колонку.
Я давно слежу за тем, как в России прокатывают кино, и таких темпов и цифр, которые показывает «Чебурашка», мы еще не видели никогда. Самый кассовый российский фильм на данный момент, «Холоп» Клима Шипенко, собрал свои 2 миллиарда за 2 недели проката.
Вообще, если быть честным, то идти в кино на «Чебурашку» я не планировал. Но оказалось, что на новогодних праздниках в этом году идти больше не на что.
Советские мультики про Крокодила Гену, Чебурашку и Шапокляк я, конечно, прекрасно помню. Думаю, что многих в кино ведет именно ностальгия, ведь это любимый и уже знакомый персонаж, а советские мультики выходили полвека назад — пора посмотреть на них по-новому. Если помните, в советской короткометражке «Крокодил Гена» Романа Качанова Чебурашку находят в ящике апельсинов (обращаться к оригиналу Эдуарда Успенского в случае с современным Чебурашкой нет совсем никакого смысла). Тогда зрители узнали, что он приехал в СССР из какого-то тропического леса. В начале 2023 года нам решили показать, что это за плантации апельсинов.
Зритель встречает Чебурашку среди деревьев и злых мужчин-рабочих, которых выбешивает вор апельсинов. Они кричат на Чебурашку на каком-то непонятном языке. Как мы поймем сильно позже, это был испанский. Внезапно в этом испаноязычном местечке начинается смерч, который уносит Чебурашку в Россию, незнакомую зрителям. Мы оказываемся в каком-то приморском городе (моря, конечно, мы не увидим), где дома построены в стиле советского ар-деко, а на улицах растут пальмы. Смерч обрушивает на городок настоящий ливень из апельсинов, а вместе с фруктами на землю падает и Чебурашка.
Вроде как это и есть завязка сюжета: история про «попаданца», который осваивается в новой для себя местности. Он случайно знакомится с угрюмым дворником Петровичем (конечно, его зовут Геннадий — крокодил в этой истории обладает человеческим лицом). В это время в городок приезжает еще и Римма — взрослая женщина, которая носит необычные головные уборы и управляет бизнесом — шоколадной фабрикой. Методы управления у нее, судя по поведению, сформировались где-то в
Вся эта экспозиция длится минут тридцать — честно говоря, это очень затянуто даже для взрослых, которые робко смеялись над несколькими гэгами в начале. Детских восторгов от невнятно мямлящего Чебурашки в зале тоже слышно не было. Зато на протяжении всех двух часов этой истории прекрасно слышно, как рычит герой Сергея Гармаша — Гена. Напомню, крокодил в советском мультике вообще не рычал, зато этот просто раздражает.
Создатели фильма предлагают нам влюбиться в угрюмого и раздражающего старика Гену, которого Гармаш отыгрывает вполсилы, и довольно криво нарисованного CGI-Чебурашку. Буду рад узнать, что у кого-то правда получилось погрузиться в химию этого дуэта. Но в итоге более интересным оказывается наблюдать за семьей Геннадия Петровича: его дочь делает свои шоколадные конфеты и очень обижена на отца. Ее маленькое предприятие оказывается под угрозой из-за появления Шапокляк со своей фабрикой. Верный прислужник Риммы, назовем его по привычке Лариской, пытается нагадить локальному бизнесу, вспоминает анекдот начальницы: «Малый бизнес постоянно штормит, поэтому мы — большой» и пытается выкупить магазинчик с конфетами и завладеть рецептурой. Такая битва.
Обидевшись на Гену и Чебурашку, старуха Шапокляк в советском мультике восклицает:
— Что?! Тогда я объявляю вам войну!
В России 2023 года такое невозможно представить: в нашей стране стремятся к политике мирного сосуществования. И никакой политики, конечно, нет в «Чебурашке». Если помните, в советском мультике маленький ушастик и его старший наставник хотели присоединиться к пионерам. В современной интерпретации героям просто хочется, чтобы от них отстали.
Не знаю, часть ли это проблемы: маленькому мне было легко себя ассоциировать с Чебурашкой, который нашел старшего друга, учил людей и животных вокруг дружить, а сам стремился вырасти и даже решил пойти в школу. Современный Чебурашка мало того что выглядит не очень мило, так еще и не знает, кто он такой: имя Чебурашка он сам придумывает в конце картины. Говорить Чебурашка научится только к середине фильма, но и то только для того, чтобы пару раз неловко пошутить про мочу (и совсем неважно, что периодически эти шутки отсылают к советской классике). В советском мультике мы оказывались в реальности, где есть говорящий Чебурашка, есть понятный мир вокруг. Современный же Чебурашка оказался в советском дорогом санатории — получается, поехал в отпуск «на юга», где, конечно, встречает Федора Добронравова. Ну какой российский юг сегодня без Добронравова!
Конечно, в этом фильме есть и плюсы — должны же были создатели фильма потратить 850 миллионов рублей на что-то хорошее. Так, например, костюмы и декорации выглядят великолепно: они правда очень красивые и продуманные. Социально-бытовой пласт отношений героев — конфликт отца и дочери и терки бизнеса — тоже очень понятен зрителю. Отдельно отмечу, как круто «Чебурашка» работает с женскими персонажами: мало того что женой Геннадия была профессиональная крутая спортсменка, так еще и бизнес-конфликт выстроен вокруг двух сильных женщин — местной Шапокляк и дочери Гены. В одной из сцен создатели даже не побоялись аккуратно и забавно обсмеять феминитивы: «Получается, мы три мушкетера и две мушкетерки!» Никто не оскорбился.
Но все плюсы фильма разбиваются о то, что история Гены и Чебурашки построена не на химии между персонажами и не на новом прочтении знакомой истории, а на том, что зритель должен почувствовать ностальгию. Но мне было тяжело просто поверить в Чебурашку: я даже не мог представить, что в таком ярком, контрастном и неестественном мире нарисованный ушастик может выделяться. А когда у меня на секунду получалось принять правила этой игры, в кадре начинала играть музыка — так громко и неуместно, что скорее портила все милые моменты. Особенно это чувствуется в кульминационной сцене, в которой почему-то играет «Там нет меня» Севары. Параллельный, но при этом убийственно прямолинейный монтаж под музыку, найденную, видимо, по запросу в поисковике «трагичная и грустная песня», — это просто плохая режиссура. И как только Дмитрий Дьяченко, снявший всех «Последних богатырей» вместе с «Диснеем» и любимую россиянами комедию «День радио», умудрился сделать «Чебурашку»? Ответ, видимо, заглушили строчки: «Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, что без тебя осиротел».
Короче, если вы вдруг окажетесь на «Чебурашке», постарайтесь получить удовольствие хоть от чего-нибудь в этом фильме. А если окажетесь в кино с детьми, узнайте, чем им так понравился этот ушастик. Вряд ли этот герой научит их чему-то, но ответа «он милый» будет достаточно. А когда снова придете домой, пересмотрите советскую классику: это тот случай, когда раньше и правда было лучше.
Еще одной премьерой новогодних каникул стал новый фильм «Аватар». Его показывают лишь в некоторых кинотеатрах. В Новосибирске билеты на него уже разобрали.