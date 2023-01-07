Игра на ностальгии и Гармаш вместо крокодила. Чем плох «Чебурашка», бьющий рекорды новогоднего кинопроката в России

Вообще, если быть честным, то идти в кино на «Чебурашку» я не планировал. Но оказалось, что на новогодних праздниках в этом году идти больше не на что.



Советские мультики про Крокодила Гену, Чебурашку и Шапокляк я, конечно, прекрасно помню. Думаю, что многих в кино ведет именно ностальгия, ведь это любимый и уже знакомый персонаж, а советские мультики выходили полвека назад — пора посмотреть на них по-новому. Если помните, в советской короткометражке «Крокодил Гена» Романа Качанова Чебурашку находят в ящике апельсинов (обращаться к оригиналу Эдуарда Успенского в случае с современным Чебурашкой нет совсем никакого смысла). Тогда зрители узнали, что он приехал в СССР из какого-то тропического леса. В начале 2023 года нам решили показать, что это за плантации апельсинов.