От всех не спрячешься: новосибирский бар в бывшем гараже вошел в топ лучших в России

Вечером 22 августа национальная премия Where2drink объявила список лучших баров России . Новосибирский Nobody knows I suppose поднялся в этом году до пятого места.

WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS — это ежегодная премия, вручаемая лучшим российским барам от Калининграда до Владивостока. Отдельная барная премия стала продолжением и развитием барной номинации ресторанного рейтинга Wheretoeat. Впервые награды WHERE2DRINK были вручены в 2023 году, тогда Nobody Knows был признан лучшим категории Community bar. А премия Wheretoeat назвала его баром года.

В этом году премия назвала десятку лучших. Первое место занял иркутский Humble, на втором и третьем месте разместились More (Казань) и «Медные трубы» (Нижний Новгород). Новосибирский Nobody Knows I suppose занял пятое место. Красноярский Illegal bar — десятое.