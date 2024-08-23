От всех не спрячешься: новосибирский бар в бывшем гараже вошел в топ лучших в России

Секретный бар в бывшем гараже собрал все возможные премии Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вечером 22 августа национальная премия Where2drink объявила список лучших баров России. Новосибирский Nobody knows I suppose поднялся в этом году до пятого места.

WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS — это ежегодная премия, вручаемая лучшим российским барам от Калининграда до Владивостока. Отдельная барная премия стала продолжением и развитием барной номинации ресторанного рейтинга Wheretoeat. Впервые награды WHERE2DRINK были вручены в 2023 году, тогда Nobody Knows был признан лучшим категории Community bar. А премия Wheretoeat назвала его баром года.

В этом году премия назвала десятку лучших. Первое место занял иркутский Humble, на втором и третьем месте разместились More (Казань) и «Медные трубы» (Нижний Новгород). Новосибирский Nobody Knows I suppose занял пятое место. Красноярский Illegal bar — десятое.

Подача коктейля в баре «Полторы комнаты» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В первой десятке всего два бара из Москвы: Butler (четвертое место) и The Bix (шестое). Больше всего заведений из Санкт-Петербурга (три), выше всего поднялся «Полторы комнаты» (седьмое место).

Ещё один новосибирский бар Friends поделил 43-44 места с заведением из Нижнего Новгорода.

Судя по лидерам рейтинга эксперты Where2drink отдают предпочтение барам с коктейлями. Между тем Новосибирск силен и своим пивным направлением. О том, где ещё новосибирские бары достигли значительных успехов можно прочитать в колонке ресторанного обозревателя НГС.