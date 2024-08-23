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Бизнес От всех не спрячешься: новосибирский бар в бывшем гараже вошел в топ лучших в России

От всех не спрячешься: новосибирский бар в бывшем гараже вошел в топ лучших в России

Лишь половина заведений первой десятки из Москвы и Санкт-Петербурга

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8 комментариев

Секретный бар в бывшем гараже собрал все возможные премии

Вечером 22 августа национальная премия Where2drink объявила список лучших баров России. Новосибирский Nobody knows I suppose поднялся в этом году до пятого места.

WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS — это ежегодная премия, вручаемая лучшим российским барам от Калининграда до Владивостока. Отдельная барная премия стала продолжением и развитием барной номинации ресторанного рейтинга Wheretoeat. Впервые награды WHERE2DRINK были вручены в 2023 году, тогда Nobody Knows был признан лучшим категории Community bar. А премия Wheretoeat назвала его баром года.

В этом году премия назвала десятку лучших. Первое место занял иркутский Humble, на втором и третьем месте разместились More (Казань) и «Медные трубы» (Нижний Новгород). Новосибирский Nobody Knows I suppose занял пятое место. Красноярский Illegal bar — десятое.

Подача коктейля в баре «Полторы комнаты»

В первой десятке всего два бара из Москвы: Butler (четвертое место) и The Bix (шестое). Больше всего заведений из Санкт-Петербурга (три), выше всего поднялся «Полторы комнаты» (седьмое место).

Ещё один новосибирский бар Friends поделил 43-44 места с заведением из Нижнего Новгорода.

Судя по лидерам рейтинга эксперты Where2drink отдают предпочтение барам с коктейлями. Между тем Новосибирск силен и своим пивным направлением. О том, где ещё новосибирские бары достигли значительных успехов можно прочитать в колонке ресторанного обозревателя НГС.

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Комментарии
8
Олег0707
23 августа 2024, 14:18
Если секретный бар - то пусть владельцы со своими друзьями там секретничают. Зачем обычным людям это писать?
Гость
23 августа 2024, 13:19
Новости традиционных ценностей: на концерте «Победа» на Красной площади Григорий Лепс поцеловал Шамана. А потом они вместе спели песню «Настоящий мужчина»
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