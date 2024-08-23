«По барам в пьяном угаре»: как Новосибирск стал тусовочной столицей Сибири — гайд по интересным точкам от обозревателя НГС

Летом в погожий день бурлящую ночную жизнь можно наблюдать в Новосибирске даже не заходя в бары Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Новосибирск в последнее время выпал из ресторанных рейтингов, уступив не только Красноярску, но и миллионникам из других регионов. Но по части барной культуры город может смело претендовать по крайней мере на региональную столицу. О том, как заведения, где просто наливают пиво и смешивают коктейли, стали одной из основных новосибирских туристических достопримечательностей, рассказывает обозреватель НГС Стас Соколов.

Очередная ресторанная премия Wheretodrink объявила своё решение. В её коротком списке находилось два новосибирских бара (Friends и Nobody knows I suppose) — последний вообще рекордсмен по количеству всевозможных наград и номинаций. Но дело даже не в премиях, Новосибирск действительно многого достиг по части развития барной и целом тусовочной культуры. Но далеко не все горожане отдают себе в этом отчет.

Пиво и барные пространства

Атмосфера на фестивале СибКрафтФест Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Самая массовая группа баров связана, конечно, с пивом. Причем местные рестораторы довольно быстро начали пивом не только торговать, но и варить его самостоятельно. Наиболее яркий и крупный игрок здесь группа Gusi, в которую входит помимо двух одноименных баров большая пиццерия Red Rabbit, две точки с ребрами на фуд-кортах, бар Barbara bus и т. д. Но главный вклад «Гусей» в формирование «барного бренда» Новосибирска — организация фестивалей СибКрафтФест, на которые съезжаются пивовары со всей страны, а публика, покупающая билеты на каждое мероприятие, исчисляется сейчас уже в тысячах человек.

Обстановка в комплексе «Типография» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Еще один заметный игрок — группа «Йо-хо-хо». Начав с маленького бара в подвале, она превратилась не только в заметного производителя местного крафта, но и дала толчок созданию целого барного пространства. В 2020 году предприниматели арендовали практически заброшенное здание старого гаража, чтобы сделать заведение в стиле «руинных баров». Когда их проект «Типография» только открылся, путь туда лежал через грязный, замусоренный двор. В котором, конечно, уже работал маленький бар Nobody Knows I Suppose, но его формат и не предполагал большого потока посетителей.

В барном дворике за домом на Красном проспекте, 22 Источник: Стас Соколов \ NGS.RU

Само здание купеческих домов Сурикова и Молчанова (Красный проспект, 22) стало местом организации сразу двух баров-пивоварен (ПивоFactory Дениса Иванова и Johnatan). Вместе с ещё рядом проектов не пивной направленности этот кластер стал местом уникальной концентрации ярких, самобытных заведений. Соседство привело в 2021 году к появлению здесь нового летнего барного пространства, которое сейчас стало городской достопримечательностью.

На фестивале настоек в дворике на Коммунистической, 45 Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Напротив — во дворе на Коммунистической, 45, возникнув из маленького бара The Rooks, который молодые еще Игорь Каменев и Максим Серант сделали в буквальном смысле своими руками, постепенно вырос еще один заметный барный дворик со своим набором заведений и атмосферой. В этом году здесь прошел первый, пока небольшой и локальный, фестиваль настоек, который также может стать когда-то более масштабным мероприятием, учитывая интерес этому направлению.

Ну и нельзя не упомянуть двор здания бывшей конторы Текстильсиндиката (Ленина, 6 \ Советская, 18), где сначала на месте бывшего склада в 2013 году появилась лапшичная ЛПШБР, а в 2018 году помещение взял в оборот создатель сети «Шульц» Григорий Морозов. Появившийся на этом месте бар FRY окончательно превратил двор, окруженный облезшими трубами воздуховодов, в тусовочное место, где летом могут собираться столько народа, что хватило бы с лихвой на пару крупных баров.

Коктейли, сидр и другие

В баре Friends Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Другое мощное направление барной культуры связано с коктейлями. Понятно, что какие-то алкогольные смеси делали в городе всегда. Но началом нового этапа здесь можно с уверенностью считать открытие бара Friends двумя предпринимателями с нулевым опытом в общественном питании на тот момент — Владиславом Мусиенко и Вячеславом Яковлевым. В отличие от львиной доли существовавших к тому времени заведений, здесь не было укромных уголков, большая часть посадочных мест располагалась за стойкой. Общение с барменом стало не опцией, а основным способом получить информацию о том, что вообще в этом баре вам могут предложить.

Летняя веранда бара Hummersmith`s Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Friends постепенно превратился во Friends Orchestra — некое содружество заведений, открытых друзьями и родственниками людей, начинавших первый проект. Здесь нет сетей, каждый проект индивидуален, но все они по-своему очень яркие, и сейчас уже трудно представить город (по крайней мере, его барную жизнь) без винного бара Ruby, без The Chops и Sparks. Даже выйдя на замену закрывшемуся первому ирландскому бару на Красном проспекте (после закрытия там было две попытки пристроить что-то другое), британский паб Hummersmith`s смог довольно быстро стать там новым центром притяжения, несмотря на обилие альтернативных предложений.

На фестивале сидра в 2024 году Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Коктейлями и пивом дело уже не ограничивается. Создатели The Rooks увлеклись несколько лет назад сидром и, потренировавшись на маленьком баре в «Ресторанном дворике», открывают сейчас полноценное заведение. Зал с сидром и медовухами появился и в составе «Типографии», а в качестве отдельного проекта те же владельцы запустили формат баров для гастропространств Malvina. Уже четвертый год работает в Новосибирске и специальный бар для напитков из мёда Melomel.

Вечер у бара ИНСТ Источник: Стас Соколов \ NGS.RU

Регулярно что-то новое предлагают местные рестораторы и для более платежеспособной (или просто нуждающейся в дополнительной дозе гламура) публике. Денис Иванов ещё в 2017 году соединил в своем «Жан Хуан Лу» японские бары с маленькими закусками, мультикультурную кухню и сибирский лаунж под кирпичными сводами старого дома. А создатели сети «Том Ям Бар» смогли в этом году превратить помещение в кирпичном «замке» на советской в очередное экстра-модное место, где даже на просторном летнике хорошим вечером было нереально найти свободный стол.

Добавьте к этому разнообразные лаунж-бары и крупные пространства — Blablabar с одной стороны и «Гастрокорт» с другой, и вы получите практически исчерпывающий список форматов и опций весело потратить деньги, какого нереально найти ещё в каком-то городе азиатской части России.

Потусить на выходные

Такое бурное развитие именно барного направления объясняется несколькими факторами. Кроме большого количества молодёжи, приезжающей сюда учиться, сыграло роль изначальное положение Новосибирска, как «пересадочного пункта», логистического узла, который трудно миновать, если человек путешествует по Западной Сибири.

На «Ресторанном дворике» за гостиницей Центральная Источник: Стас Соколов \ NGS.RU

Рестораторы говорят, что для жителей окрестных регионов формат «съездить в Новосибирск на выходные» существует ещё с начала 2000-х, а в последние годы приобрел только больше поклонников. Всего несколько часов в пути, и вы находитесь в городе, который больше вашего минимум втрое, где и местные то зачастую не успели обойти все новые места. Это значит и большой выбор, и возможность побыть где-то, где вы не будете встречать знакомые лица, причем иногда это может быть вообще ключевым условием.

Разумеется, ожидать таких гостей из более удаленных городов было бы чересчур амбициозно. Но сделать ночную жизнь одной важных составных частей туристического бренда города — вполне реально. Конструктивистская архитектура, Оперный театр и Зоопарк, это, конечно, тоже интересно, но бурлящая вечерняя и ночная жизнь центра многих гостей города способна впечатлить не меньше.

С гастрономическими достижениями в городе пока хуже. В последнем национальном рейтинге Wheretoeat ни одно заведение Новосибирска не смогло даже приблизиться к первой сотне, куда попали рестораны со всей страны.