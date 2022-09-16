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Ради сельскохозяйственной ярмарки перекроют дорогу на площади Маркса в Новосибирске

Товары будут продавать завтра с 10:00 до 16:00

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Весной на Маркса уже проходила подобная ярмарка

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Завтра, 17 сентября, в Новосибирске на площади Маркса возле ГУМа пройдет общегородская сельскохозяйственная ярмарка 0+. Ради нее перекроют движение по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Товары будут продавать с 10:00 до 16:00. На ярмарке можно купить овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мед, посадочные материалы, а также мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия.

— В работе ярмарки примут участие организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Новосибирска и Новосибирской области, — отметили в мэрии города.

Дорогу перекроют возле ГУМа

Дорогу перекроют возле ГУМа

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С 15 сентября по 16 октября пройдет еще несколько ярмарок, но уже в Калининском районе, читайте в нашем материале: где и когда можно купить товары.

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Площадь МарксаЯрмарка
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