Ради сельскохозяйственной ярмарки перекроют дорогу на площади Маркса в Новосибирске
Товары будут продавать завтра с 10:00 до 16:00
Завтра, 17 сентября, в Новосибирске на площади Маркса возле ГУМа пройдет общегородская сельскохозяйственная ярмарка 0+. Ради нее перекроют движение по улице Сибиряков-Гвардейцев.
Товары будут продавать с 10:00 до 16:00. На ярмарке можно купить овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мед, посадочные материалы, а также мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия.
— В работе ярмарки примут участие организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Новосибирска и Новосибирской области, — отметили в мэрии города.
С 15 сентября по 16 октября пройдет еще несколько ярмарок, но уже в Калининском районе, читайте в нашем материале: где и когда можно купить товары.