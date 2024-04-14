Иран ударил по Израилю ракетами, россиянам запретили полеты. Все о конфликте на Ближнем Востоке

13 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю. В страну направили десятки беспилотников и ракет.
В этой онлайн-трансляции мы рассказываем все, что известно об эскалации Ирано-Израильского конфликта.
Воздушная тревога вновь объявлена на севере Израиля.
ЦАХАЛ отменяет приказ израильтянам оставаться возле убежищ, что указывает на то, что атака Ирана на данный момент окончена, публикует The Times of Israel.
Более 30 человек обратились к медикам после сигналов тревоги в Израиле, сообщает пресс-служба скорой медицинской помощи «Маген Давид адом».
Председатель СБ ООН планирует срочное заседание 14 апреля из-за атаки Ирана по Израилю — постпредство Мальты.
Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.
Дональд Трамп: Израиль подвергся нападению со стороны Ирана, потому что США при администрации Джо Байдена показывают миру свою слабость.
Иран запустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. Большинство целей удалось перехватить, сообщил представитель ЦАХАЛ.
Если Израиль ответит на действия Ирана, реакция Тегерана будет двойной силы, передает иранское агентство Tasnim.
Саудовская Аравия заявила об обеспокоенности эскалацией в регионе и призвала стороны к сдержанности, сообщают РИА Новости.
Fox News: Байден и Нетаньяху вскоре могут провести телефонные переговоры на фоне ударов Ирана по Израилю.
Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев баллистическими ракетами. Ущерб минимален, заявил представитель ЦАХАЛа, самолеты ВВС Израиля продолжают перехватывать запущенные Ираном ракеты.
Израильские силы ПВО перехватили одну из иранских ракет прямо над мечетью Аль-Сакса в Иерусалиме, заявил советник Нетаньяху Офир Гендельман.
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий. Он отметил, что ни регион, ни весь мир «не могут позволить себе еще одну войну».
Сирийская ПВО сбил несколько целей над провинцией Хомс, сообщает Sham FM.