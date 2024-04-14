НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

южн.

 740мм 67%
Подробнее
1 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Врач из Новосибирска стала звездой боевика на ТНТ

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Авто без номеров
Кандидаты в шорт-лист премии
Крутая блондинка на ТНТ
30 лет жалуются на грязь
Как провести Страстную неделю
Дачи подорожали в 2 раза
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Страна и мир Война на Ближнем Востоке онлайн-трансляция Иран ударил по Израилю ракетами, россиянам запретили полеты. Все о конфликте на Ближнем Востоке

Иран ударил по Израилю ракетами, россиянам запретили полеты. Все о конфликте на Ближнем Востоке

Рассказываем все, что известно об обострении конфликта

1 489
1 комментарий

13 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю. В страну направили десятки беспилотников и ракет.

В этой онлайн-трансляции мы рассказываем все, что известно об эскалации Ирано-Израильского конфликта.

Анастасия Моденова

Воздушная тревога вновь объявлена на севере Израиля.

Анастасия Моденова

ЦАХАЛ отменяет приказ израильтянам оставаться возле убежищ, что указывает на то, что атака Ирана на данный момент окончена, публикует The Times of Israel.

Анастасия Моденова

Более 30 человек обратились к медикам после сигналов тревоги в Израиле, сообщает пресс-служба скорой медицинской помощи «Маген Давид адом».

Анастасия Моденова

Председатель СБ ООН планирует срочное заседание 14 апреля из-за атаки Ирана по Израилю — постпредство Мальты.

Анастасия Моденова

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Анастасия Моденова

Дональд Трамп: Израиль подвергся нападению со стороны Ирана, потому что США при администрации Джо Байдена показывают миру свою слабость.

Анастасия Моденова

Иран запустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. Большинство целей удалось перехватить, сообщил представитель ЦАХАЛ.

Анастасия Моденова

Если Израиль ответит на действия Ирана, реакция Тегерана будет двойной силы, передает иранское агентство Tasnim.

Анастасия Моденова

Саудовская Аравия заявила об обеспокоенности эскалацией в регионе и призвала стороны к сдержанности, сообщают РИА Новости.

Анастасия Моденова

Fox News: Байден и Нетаньяху вскоре могут провести телефонные переговоры на фоне ударов Ирана по Израилю.

Анастасия Моденова

Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев баллистическими ракетами. Ущерб минимален, заявил представитель ЦАХАЛа, самолеты ВВС Израиля продолжают перехватывать запущенные Ираном ракеты.

Анастасия Моденова

Израильские силы ПВО перехватили одну из иранских ракет прямо над мечетью Аль-Сакса в Иерусалиме, заявил советник Нетаньяху Офир Гендельман.

Анастасия Моденова

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий. Он отметил, что ни регион, ни весь мир «не могут позволить себе еще одну войну».

Анастасия Моденова

Сирийская ПВО сбил несколько целей над провинцией Хомс, сообщает Sham FM.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Беспилотники Атака Израиль Иран Удар Ракеты
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  48

Сергей,  41

Мила,  46

Евгения,  34

Роман,  48

Юлия,  53

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление